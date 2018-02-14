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Son dakika! E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama sayfası açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 23:36 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde aşırı yoğunluk nedeniyle durdurulan soyağacı sorgulama sayfası tekrar kullanıma açıldı.

Son dakika! E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama sayfası açıldı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1800’lü yıllara ve ondan önceki tarihe kadar uzanacak üst soy bilgilerinin TC kimlik numaralarıyla ilişkilendirilmesi için çalışma yürütüyor.

İstanbul, Hatay gibi illerden bulunan Osmanlı arşivlerindeki belgeler kamyonlarla Ankara’ya getirildi. Osmanlıca 320 milyon evrakın taranmasına başlandı.

SOYAĞACI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

737 BİN KİŞİ SORGULAMA YAPMIŞTI

Sorgulama sayfası ilk aktif olduğunda 737 bin 237 kişi aile üyelerinin izini sürdü, 330 bin belge alındı.

SADECE KENDİNE AİT BİLGİ

Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt ve üstsoy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
TÜRKLÜK ŞEREFTİR SEREFI OLMAYAN NEREDEN BILSIN.. Ne Mutlu Türküm Diyene!..
Yalan haber açılan birsey yok
yine kilitlenmiş :)
Haydi bakalım yag Allah::))
BAKTIK SAÇMA ZATEN BU KADARINI BİZDE BİLİYORDUK YAKIN SOYAĞACI VERİLMİŞ MERAK EDECEK EDİLECEK BİR BİLGİ VE UYGULAMA YOK
Açılmış doğruymuş
bu sistem kafayı yemiş benim dedelerim Ermenistan dan gelmiş şeklinde bilgi veriyor. babama sorduğumda deden Ahıska türklerindendi diyor. ben şimdi hangisine inanayım.
Mobil uygulamada yok Web den gidin
Gene kitlendi...
@uyurgezer33 Az önce girdim. Başvurunuz sıraya alınmıştır. Belge hazırlandığınızda güncel Emailinize ve telefonunuza gönderilecek dendi.
Yine kilitledi.
ben baktım sadece ana, baba, iki çocuğum ve eşim var soyumda ? Lan vukuatlı nüfus kaydında bile daha çok bilgi var. Bu ne SAÇMALIKTIR ! DALGA MI GEÇİYORSUNUZ !
Hepimiz Adem ile Havva dan geldiysek bu zenciler de neyin nesi böyle?
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