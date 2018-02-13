Son dakika! Edirne'de kaçakların botu devrildi: En az 10 kayıp

Edirne ile Yunanistan arasındaki sınırı oluşturan Meriç Nehri üzerinden karşıya geçmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçakların botu, saat 05.00 sıralarında alabora oldu. Askeri yasak bölgede devrilen bottaki bir kadının Türkçe olarak, "Çocuğumu kurtarın" diye feryat etmesinin ardından nöbetçi askerler AFAD Edirne ekiplerine haber verdi. Meriç Nehri’nde Zodyak botla yapılan aramalarda kaçaklara ait olduğu sanılan bir bot ve bazı giyim eşyaları bulundu.
Kentte aralıklarla yağan yağmurların ardından debisi yükselen nehirde akıntıya kapıldığı sanılan en az 10 kaçağı arama çalışmaları sürüyor. (DHA)
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