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Son dakika! Edirne'de kaçakların botu devrildi: En az 10 kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2018 12:59 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Edirne’de Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a gitmek isteyen kaçakların botu, alabora oldu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 10 kişi kaybolurken, arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Edirne ile Yunanistan arasındaki sınırı oluşturan Meriç Nehri üzerinden karşıya geçmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçakların botu, saat 05.00 sıralarında alabora oldu. Askeri yasak bölgede devrilen bottaki bir kadının Türkçe olarak, "Çocuğumu kurtarın" diye feryat etmesinin ardından nöbetçi askerler AFAD Edirne ekiplerine haber verdi. Meriç Nehri’nde Zodyak botla yapılan aramalarda kaçaklara ait olduğu sanılan bir bot ve bazı giyim eşyaları bulundu.

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Kentte aralıklarla yağan yağmurların ardından debisi yükselen nehirde akıntıya kapıldığı sanılan en az 10 kaçağı arama çalışmaları sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne kaçak botu Yunanistan mülteci

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kalsalardı daha büyük facia olacaktı Allah işte herkese hakettiğini versin ortadoğuluların denizde yok olması faciamıdır yoksa Allah ın türk milletine hediyesi mi bu önemli
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