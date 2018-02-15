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Son dakika! Emniyet'ten flaş EDS uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 08:39 | Son Güncelleme

Son dakika habere göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki Elektronik Denetleme Sistemleri'nin (EDS) yeni eklemelerle birlikte revize edilerek faaliyete geçirildiğini bildirdi.

Son dakika! Emniyet'ten flaş EDS uyarısı

EDS'lerde; kırmızı ışık, ortalama hız, park, emniyet şeridi, tramvay yolu, ters yön, yaya yolu, ofset taralı alan, dönüş yasağı ve Mobil İhlal Tespit Sistemi olmak üzere, toplam 455 adet ihlal tespit sistemi bulunuyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla İstanbul genelinde bulunan Elektronik Denetleme Sistemleri yeni yayımlanan usul ve esaslara göre yeni eklemeler de yapılarak revize edildi.

EDS, mobil EDS’yi de affetmediEDS, mobil EDS’yi de affetmedi

455 ADET İHLAL TESPİT SİSTEMİ VAR

Bu kapsamda EDS'lerde; kırmızı ışık, ortalama hız, park, emniyet şeridi, tramvay yolu, ters yön, yaya yolu, ofset taralı alan, dönüş yasağı ve Mobil İhlal Tespit Sistemi olmak üzere, toplam 455 adet ihlal tespit sistemi bulunuyor. Öte yandan, trafik denetimlerinde aktif olarak kullanılmaya başlanılan sistemler ile ihlal yaptığı tespit edilen araç plakalarına Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenmeye başlandı.

'EDS'de büyük açık!'EDS'de büyük açık!
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Anahtar Kelimeler:
EDS Emniyet

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne hikmetse emniyet seridi kullanan insanlik yoksunlarina ceza kesmiyor bu EDS? Hele hem emniyet seridi hemde cakar kullanan terbiyesizler odullendiriliyor. Bu arada kanunen bu seridi kullanma hakki olanlara lafim yok.
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