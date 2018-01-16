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Son dakika! Enis Berberoğlu'nun tutukluluğunun devamına karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 12:33 | Son Güncelleme 2 saat önce

Son dakika haberine göre, MİT TIR'ları davasında Enis Berberoğlu'nun tutukluluğunun devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, durdurulan MİT tırları görüntülerini eskiCumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasına ilişkin "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan yerel mahkemece verilen 25 yıllık hapis cezasının bozulmasının ardından istinaf mahkemesinde yargılanmasına devam edildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde kamu güvenliği gerekçesiyle kapalı yapılan 2. duruşmaya, Enis Berberoğlu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

Duruşmaya, sanık avukatlarının yanı sıra katılan MİT Müsteşarlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları da geldi.

Heyet değişikliği nedeniyle dava dosyası özetlenerek okundu.

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Mahkeme, sanık avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, mevcut delil durumunda herhangi bir değişiklik bulunmadığı gerekçesiyle Enis Berberoğlu'nun tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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Duruşma ertelendi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
tahliye mit Enis Berberoğlu

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
adam vatana ihanet etmiş. ne yapılmalıydı yine vatana ihanet etsin diye serbest mi bırakılmalıydı.
@fatih8281 vatana ihanet eden 700 tllik kol saati takan ve diğer BOKanlardır
Şayet adalet olsaydı pkk pyd barzani ortaklığından ihaneti, Reza ile ortaklığından hırsızlığı belgeli TÜRKLÜK düşmanları hesap veriyor olurdu..
ne beklıyodunuz
Şayet adalet olsaydı pkk pyd barzani ortaklığından ihaneti, Reza ile ortaklığından hırsızlığı belgeli TÜRKLÜK düşmanları hesap veriyor olurdu..
adalet hukuk kaldımı ÜLKEDE hırsız inkarcı ve yalakaların YÜZÜNDEN
MİT TIRLARI OLAYI;Türkiye de yabancı ülkelere savaşı tbmm ilan eder.akp hükümetinin suriye ye tırlarla silah göndermesi suçtur.suriye ye silah gönderilmesi devlet sırrı değil,akp nin sırrıdır.suriyeye gönderilen silahlar ve teröristler nedeniyle akp nin yargılanması gerekir.
Çok isabetli bir karar
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