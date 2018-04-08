Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

İşte Erdoğan'ın açıklamaları:
Yeniden bir diriliş hareketini başlattık mı? Şimdi sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum. Bugün, Siirt'te 6. Olağan Kongremizi yapıyoruz. Sizlerle bu coşku içinde bu kongreyi yapmak bizleri mutlu ediyor. Yiğit düştüğü yerden kalkarmış. Bize Siirt'teki o konuşma ile ne yaptılar, cezaevinin yolunu gösterdiler. Ne yapmıştık, bir şiir okumuştuk. Bu şiir Milli Eğitim'in onayından geçmiş bir şiirdi. Bundan dolayı içeri girdik ve sonra çıktık. Partimizi kurduktan sonra 16 ay tek başımıza iktidar olduk. Bundan sonra farklı olacak değil mi? Buna hazırız. Kızınızı da üzmeyin ha, ona göre.
Bugün sizlerle şunu da konuşmak istiyorum. Diyorum ki, biz kardeşiz. Kardeşlerin arasında fitne sokmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Kardeşler kardeşleri Allah için sever. O sevgiyi kimse alıp götüremez. Menfaat için severse o tehlikeli. Biz menfaat için bir kardeşlik istemiyoruz, Allah için seveceğiz. Bizde Arap, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza, Boşnak, böyle bir ayrım var mı? Biz tek millet diyoruz.
Size bugün buradan bir müjde veriyorum. Siirt Üniversitesi'ne şöyle 1.5-2 yıl içinde tıp fakültesini kuruyoruz. YÖK'ten geçti.
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