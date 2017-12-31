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Son dakika! Erdoğan'dan 2018 yeni yıl mesajı

GÜNCEL HABERLERİ | 31.12.2017 11:09 | Son Güncelleme 5 saat önce

Yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların yeni yılını tebrik ederek, 2018’in; ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, kışkırtmalara karşı uyanık olunması, siyasi hesaplar uğruna milleti birbirine düşürmek isteyenlere fırsat verilmemesi konusunda uyardı.

2017 yılında 51 ile 64 ziyaret gerçekleştirerek her fırsatta vatandaşlarla kucaklaşmanın, hasbihal etmenin, hasret gidermenin gayreti içinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İstanbul’da çok sayıda programa katılarak, hem kurumların çalışmalarını yakından gördüğünü, hem de mesajlarını yurt içi ve yurt dışına iletme imkânı bulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine yıl içinde 25 ülkeye 34 ziyaret gerçekleştirdiğini aktararak, Türkiye’yi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını kaydetti.

“2017’Yİ 15 TEMMUZ İHANETİNİN GÖLGESİNDE TAMAMLADIK”

Önceki yılın PKK terör eylemleri ile 15 Temmuz darbe girişimi gibi Türkiye tarihinin en büyük ihanetlerinden birinin gölgesinde tamamlandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu terör eylemlerini ve darbe girişimini, hem içeride yürüttüğümüz operasyonlar, hem de Suriye’de başlattığımız Fırat Kalkanı Harekâtıyla boşa çıkarmamız, tarihimizin en önemli hadiselerinden biri oldu. Bu yılı da benzer mücadelelerle dolu bir şekilde geçirdik” dedi.

FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konusunda çok önemli adımların atıldığı 2017 yılında, Türkiye’nin ekonomi alanında ciddi saldırılarla karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin feraseti, hükûmetin dirayeti ve Türkiye’nin dostlarının desteği ile tüm bu saldırıları akamete uğrattıklarını söyledi.

“İŞSİZLİĞİ ÜLKE GÜNDEMİNDEN TAMAMEN ÇIKARTANA KADAR DURMAYACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldıkları tedbirler sayesinde ilk üççeyrekte yüzde 7,4’lük bir büyüme elde etmeyi, ihracatı 155 milyar doların üzerine çıkarmayı, işsizliği yeniden düşüşe geçirmeyi başardıklarını belirterek, “İş dünyamızla birlikte, geçtiğimiz yıl ‘mevcut çalışanların üzerine +1’ olarak başlattığımız istihdam seferberliğini, önümüzdeki yıl ‘mevcut çalışanların üzerine +2’ olarak sürdürme kararı aldık. İnşallah, işsizliği ülkemizin gündeminden tamamen çıkartana kadar durmayacak, bu çalışmaları devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kamu kuruluşlarına hizmet veren firmalarda görev yapan işçilerin kurumlarında daimi olarak çalışmaya devam etmelerini sağlayacak düzenlemenin, 2017’nin önemli gelişmelerinden biri olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu düzenlemeyle, uzun zamandır konuşulup tartışılan bir meseleyi daha çözdüklerini dile getirdi ve düzenlemenin Türkiye’ye, çalışanlara ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.

“ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK STRATEJİK ÖNCELİĞİMİZ”

Cari açığın azaltılması için, enerji üretiminde Türkiye’nin potansiyelini harekete geçirmeye ve ithal edilen ürünleri Türkiye’de üretmeye yönelik çalışmalara hız verdiklerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerjide su, rüzgâr, güneş, termal, nükleer ve diğer tüm kaynakları seferber ederek, dışa bağımlılığı azaltmanın stratejik bir öncelik olduğunu kaydetti.

Savunma sanayi ihtiyaçları ve yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin üretimleri konusunda da Türkiye’yi çok daha ileri bir seviyeye çıkartmanın zorunluluğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu meseleyi, istiklalimizi ve istikbalimizi güvence altına alabilmemizin en önemli unsurlarından biri olarak görüyoruz. Bunun için, önümüzdeki yıl enerji, savunma sanayi ve yüksek teknoloji konularındaki projelerimizi, yenilerini de ekleyerek sürdürmekte kararlıyız” diye konuştu.

“MİLLETİMİZE DAHA GÜÇLÜ VE GÜVENLİ BİR TÜRKİYE BIRAKMALIYIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 yılının en önemli hadiselerinden birinin de, ülkenin yönetiminde gerçekleştirilen köklü değişikliğin olduğunu dile getirdi ve şunları söyledi: “16 Nisan tarihindeki halk oylamasında milletimiz tarafından da kabul edilen Anayasa değişikliğiyle; Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçme kararı almıştır. Böylece, geçmişte yaşadığımız pek çok darbeye, muhtıraya, cunta girişimine, istikrarsızlığa ve buna bağlı olarak ekonomik krize, vesayetin hâkimiyetine engel olamayan mevcut sistemi artık terk ediyoruz. Bunun yerine, doğrudan milletin seçtiği Cumhurbaşkanının ülkeyi yönettiği, siyasi istikrarı garanti altına alan bir sistemle, inşallah yolumuza devam edeceğiz. 16 Nisan’da hayata geçirdiğimiz bu yönetim reformunu aynı zamanda, Türk Milleti’nin 15 Temmuz’da gösterdiği fedakârlığa siyaset kurumunun bir teşekkürü olarak da görüyoruz. Ülkesine ve devletine canı pahasına sahip çıkan bu millete, daha güçlü, daha müreffeh, daha güvenli bir Türkiye bırakmak en büyük sorumluluğumuzdur. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin, 2023 hedeflerimizle somut çerçevesini çizdiğimiz, 2053 ve 2071 vizyonlarımızla istikametini belirlediğimiz büyük ve güçlü Türkiye ülküsünün lokomotifi olacağına inanıyoruz.”

“TÜRKİYE’NİN BÜYÜKLÜĞÜ YURT DIŞINDA DAHA İYİ GÖRÜLÜYOR”

Türkiye’nin gerçek potansiyelini ve büyüklüğünü, yurt dışına yaptığı seyahatlerde çok daha iyi görme imkânına sahip olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı Sudan, Çad, Tunus ziyaretinin, bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “Özellikle Sudan’da şahsımızda ülkemize ve milletimize gösterilen teveccüh, bizlere tarihî sorumluluklarımızı tekrar ve tekrar hatırlatmıştır. Benzer bir manzaraya, yine kısa bir süre önce yaptığımız Sırbistan ve Yunanistan seyahatlerimizde de şahit olmuştuk” dedi.

Afrika’ya, Orta Doğu’ya, Orta Asya’ya, Balkanlara yönelik açılımlarla, bu topraklarda senelerdir bekleyen tohumları yeşertmenin gayreti içinde olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gittiğimiz yerlerdeki kardeşlerimizin de bize aynı iştiyakla, aynı heyecanla, aynı umutla baktıklarını, sarıldıklarını görüyoruz. Karşılıklı sevginin, saygının ve muhabbetin olduğu bir yerde, bunun tüm insanlık için hayırlara vesile olacak neticelere tebdil olmasını kimse engelleyemez” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE, BÖLGESİNDEKİ MESELELERİ ÇÖZMEDEN GELECEĞİNİ GÜVENCE ALTINA ALAMAZ”

Suriye, Irak, Filistin ve Libya başta olmak üzere, bölgede yaşanan gelişmelere dikkat çekerek bu gelişmelerin, Türkiye’nin geleceğini yakından ilgilendirdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her ne kadar bazıları bizim bu coğrafyalardaki gelişmeler konusundaki hassasiyetimizin sebebini anlayamıyor olsa da, bu hususta milletimizle tam bir mutabakat içinde olduğumuzu biliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin bölgesindeki meseleleri çözmeden kendi geleceğini güvence altına alamayacağı gerçeği, bizi daha aktif, daha kararlı, yeri geldiğinde daha çok risk alan bir dış politika izlemeye yöneltiyor. Son dönemde yaşadığımız tecrübeler ‘sahada olmadan masada olunamayacağını’ hepimize çok net bir şekilde göstermiştir. Geçtiğimiz yıl, Suriye’de İdlib operasyonunu başlatarak, Irak’ta bölgesel yönetimin bağımsızlık girişimini boşa çıkartarak, bu yönde önemli adımlar attık. Kudüs meselesi, ülkemiz ve bölgemizle birlikte dünyanın her köşesindeki Müslümanlar ve mazlumlar için yeni bir imtihan hâline dönüşmüştür. Amerika’nın attığı adım, İsrail dışında hiçbir ülkeden mâkes bulmamış, tam tersine, Kudüs’ün Filistin’in başkenti olarak ilan edilmesiyle hayırlı bir gelişmenin kapılarını aralamıştır.”

Millete, bu konuda gösterdiği dik duruş ve ortaya koyduğu samimi tavır için şükranlarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Türkiye’nin teklifini destekleyen 127 dünya ülkesine ve adaletten, hukuktan ve barıştan yana tavır koyarak Kudüs’ün tarihî statüsüne sahip çıkan bütün ülkelere teşekkür etti.

“2018’DE ÇOK ÖNEMLİ GELİŞMELER TÜRKİYE’Yİ BEKLİYOR”

2018’de, içerde ve dışarda yine çok önemli gelişmelerin Türkiye’yi beklediğine işaret ederek, “Her alanda ülkemizi güçlendirerek, devlet-millet tam bir dayanışma içerisinde karşımıza çıkabilecek yeni sıkıntılara hazırlıklı olmak için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılında yapılacak mahalli seçimler ile milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, Türkiye’nin geleceği bakımından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

“VATANDAŞLARIMIZ HEDEFİ VE PROJESİ OLAN KADROLARA SAHİP ÇIKMALI”

Tüm vatandaşlardan, ülkenin ve milletin geleceği için; heyecanı, hedefi, projesi ve enerjisi olan kadrolara sahip çıkmalarını, onlara yol göstermelerini beklediğini sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kritik süreçte kışkırtmalara karşı uyanık olunması, siyasi hesaplar uğruna milleti birbirine düşürmek isteyenlere fırsat verilmemesi konusunda uyardı.

“Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” uğrunda gözlerini kırpmadan hayatlarını ortaya koyan tüm şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere sağlık ve afiyet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını şu cümlelerle tamamladı: “2018 yılının milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Yeni yılda acıların, zulümlerin, adaletsizliklerin son bulduğu; huzurun, mutluluğun ve refahın hâkim olduğu yeni bir dünyada buluşmak dileğiyle, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla…”

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Okuyucu Yorumları 39 yorum
KHK meyle Milis güçleri yarattığınız için asıl siz kışkırtıyorsunuz..!!! Ama bu halk bunu yemez..!!!
@emittt khk larla bop ta yeni ve buyuk adım....üç beş cahil dışında kimse yemeyecek..halkı birbirine dusurup kırdıramayacaksınız arap baharında ve şimdide iranda oldugu gibi
@emittt Türkiyem bu tuzağa düşmeyecek tabiki. İlk seçimde onların beklentisinin aksine Demokrasi içerisinde bu sorunu bertaraf edeceğiz inşallah. BU MİLLET KARDEŞTİR KARDEŞ KALACAKTIR. TÜRKİYEM İYİ OLACAK İNŞALLAH
yeni yıldan tek beklentim Allah rahnet eylesin ülke kurtuldu şükür demek
Siyasi hesaplar uğruna milleti birbirine düşürmek derken neyi kastetdi acaba yaaaa daha dün bana %49 a dahil olduğum için terörist diyen kimdi acaba... Ama inanan yokmu, çooook
İronilerle dolu bir mesaj... Çok şakacı bir cumhurbaşkanı maşallah... :)
asgari ücret açlık sınırının altında olacak demeyi unuttuk neden artış için çaba göstermiyon A.ÜCRETtir seni koltukta oturttan R.T.E
@mesut1989karabekir kusura bakma kardeş..o zaman oturtmasınlar...asgari ucretleriyle saraylarda yasayan ları gemicikleri olan asker kacaklarını vatanseverdiye cılgınca destekleyenlerin enayiligidir bu
ALLAH Sizede yeni yılda sağlık,huzur ve yeni bir seçim zaferi versin inşallah reisim...seni seviyoruz..haybeden deyil..
Sn. Erdoğan'ın Yılbaşı Mesajını Okuyunca Çok Güldüm.! Bilhassa da ''Siyasi Hesaplar Uğruna Milleti Birbirine Düşürmek İsteyenlere Fırsat Verilmemesi,,Satırlarını Okurken Gülmekten Oturduğum Sandalyeden Düştüm.!!! Bende,Tüm Yeni Türkiye'lilere AKIL Sağlıklı Yıllar Diliyorum.!!!
evet sayın Cunhurum , yobaz propagadsı , devleti dolandıranları savunanların kışkırtması , milletin bi tarafına koyan mütehahitlerin siyasiler tarafından korunması , zamanında kol kola olduğunuz teröristler tarafından aldatılmanız ve daha neler neler kışkırtmalarına dikkatli olmalıyız doğru söylüyorsunuz
YÜCE TÜRK MİLLETİ; FETÖ Terör Örgütü Üyelerine "NE İSTEDİLERSE" Bizlerin Hakkını verenlerin millet adına nasıl iyi temenniler söyleyebildiğine şaşırıyorum. FETÖ Terör Örgütü Üyelerinin KPSS de Sınav Yolsuzluğu - Şaibe Yaptıklarını söylemlere (Uyarıda Bulunanlara) KISKANIYORLAR diyerek HAK EDEN GENÇLERİN İŞ HAKLARINI FETÖ Terör Örgütü Üyelerinin İşe Girmelerine Sessiz kalanların söylediklerine şaşırıyorum. Bebek Katiline "BEBEK KATİLİ" diyemeyip İMARALI diyenlerin Millete nasıl uyanık olmaları konusunda temenniler söyleyebildiğine şaşırıyorum, Mutlu Bir Yıl Dileğiyle. Saygılarımla
@menderes_yildirim sen tüm metni dinledinmi ? Yuh sana en fazla 2 buçuk saniye daha 3 saniye aralıksız dinlediğim görülmemiştir ))
Hakkari yel yol havaalanı yaptınız köprü de yapacak mısınız
oy uğruna bu ülkeyi kimin böldüğünü bu millet iyi biliyor.
açız azzz iş ver as ver bırak din tacirliğini duygu ticaretini
Siyasi hesaplar ne demek anlıyamadım. Hesapsız iş olurmu? Olmaz. onun için hesabı iyi yapmak gerekiyor. Muhalefet asg.ücr. 2000 tl diyor. herhalde yanlış hesaplıyorlar. İYİ YILLAR...
@aisik_2014 bizim muhalefet sizlere ömür iyice sıyırmışlar dediğin gibi 2000tl nedir ya yap şunu 3500tl
Türkiye’nin büyüklüğü yurtdışından daha iyi görülüyor :))) çok anlamlı bir söz uzaydan dünya daha büyük görünüyor neyse devam
DÜNYA ÜZERİNE GELMİŞ GELEBİLECEK AKLA HAYALE GELMEYECEK KADAR ANLATILMASI ZOR BİR İNSANSIN.HAKARET ZANNEDER MİLLET SENİN ÖZELLİĞİNİ YAZSAM.EMİN OL SEN İNSANLIKTAN ÇIKMIŞSIN...HERŞEYİ FETÖ YAPTI 15 TEMMUZDA KAHRAMAN OLDUN BÜTÜN YAPTIĞIN ETTİĞİN UNUTULDU ÖYLEMİİ..İYİMİ OYADIĞINI ZANNEDİYORSUN.CENAB I HAK HAKKIN NEYSE SANA DÜNYADA ONU YAŞATSIN Kİ ALEMLERE İBRET OLSUN HALİN
yeni yildan beklentim ulkenin senden kurtulmasi
Kışkırtmalara karşı uyanık olunması, siyasi hesaplar uğruna milleti birbirine düşürmek isteyenlere fırsat verilmemesi için AKP nin bu Ülkenin yönetiminden bir an önce uzaklaştırılması temennimiz.
siyasi hesaplar uğruna milleti birbirine düşürmek isteyenlere fırsat verilmemesi ...
YÜCE TÜRK MİLLETİ ! ! ! Türk Köylüsüne Gelince Üreteceği MAZOTU 5 TL, Gezi Yat Teknelerine (Yerli - Yabancı Dahil) 1,8 TL den verenlere, Halkın Tükettiği Ekmekten KDV isteyen, Zenginlerin Tükettiği Elmas - Pırlantada KDV yi Almayanları, TÜRK Köylüsünün ürettiği Et Yerine BOSNA' da Binlerce MÜSLÜMAN Kardeşimizi Katleden SIRP lardan Et İthalatı Yapanları, Sn Erdoğan' ın Dediği gibi UYANIK OLUN UNUTMAYIN. Her şeye Rağmen Mutlu Yıllar Diliyorum. Saygılarımla
Burası iyice fettoş sever dolmaya başladı. Anlaşılan organize olup, okur sayısı yüksek olan sitelerde çalışma yürütüyorlar.Reisim biz seninleyiz. Vur fettoşilere vur pekakalı hainlere.
@yarmokaf yobaz
bu ülkenin başında sen olduğun sürece, hiç bir yıl hayırlara vesile olmaz.benim yeni yılımıda kutlamana gerek yok.kabul etmiyorum.seninkide kutlu olmasın.
15 Temmuz kem küm kem küm ehem ehem siz kimsiniz ya
nerenin c.başkanıymış bu hırsızz
Allah seni başımızdan eksik etmesin Sayın Cumhurbaşkanım. Seviyoruz seni.
Yeni yılda, MAN adası milyonlarını nasıl saklayacaksınız, Rızanın verdiği milyonlarca rüşvetten Zafer ÇAĞLAYAN YILBAŞI HEDİYESİ olarak akpartiye neler bağışlayacak, korkudan KIBRIS Vatandaşı olan EGEMEN BAĞIŞ ne hediye gönderecek, % 25 Motorlu taşıtlar vergisi, %25 köprü ve otoyol zammı, Yurtdışına 1.65 ytl sattığınız benzini yuriçine 5,60 ytl sattığınızı. Doların 1.20 tl.den 3.80 tl, ye çıkarttığınızı, Çıkar sağlayıcı sözleşmelerle günlük 10 bin aracın geçtiği köprüye 40 bin araç geçiş garantisi verdiğinizi, kullanmadığımız elektriğin parasını aldığınızı.Sonrada yeni yılda iyi dilek ha....
evet en alt kadameden en üst kademelere kadar ;geleceği göremeyen,ufuksuz hiç bir kişiye artık görev verme lüksümüz yok.herkes görevinin bilincinde,geleceği okuyan,kişilikli ülkesine ve milletine aşk derecesinde bağlı olan kişilere önem vermeli diğerlerini her şeye rağmen asla göreve getirmemeli gelenler varsa da bir an önce onları defetmeliyiz.işte asıl görevimiz bu olmalıdır.Türkiye cumhuriyeti kanunları ve Türk Milletinin değerlerine uymayan herkes uzaklaştırılmalıdır.bu yaşamanın temel şartı Türkiye ve Türk Milletinin kurallarına uymak olmalıdır
yaaaa... bu abd başkanı nasıl birisi ya..... kendi yaptıklarını 'başkaları yapıyor' gibi söylüyor... yalanın bini bir para..... bir lider ülkenin başkanlığına yakışıyor mu? yazık yazık...çok üzülüyorum bu duruma...
Sen çeneni tut kimse kışkırtamaz senden başka kin nefret saçan ağzı bozuk siyasetcimiz yoktur...Rakiplerine saygılı ol güzel bir dil kullan...Keşke lisans diploman olsaydı Kılıçtaroğlu gibi mutavazi güleryüzlü asleteli olurdun...Bak adamın ağzından tek bir aşağılaycı kibir taşıyan bir sözcük duymadık hiç
refahın hâkim olduğu yeni bir dünyada buluşmak dileğiyle, demiş...bu dünyada değil,öbür dünyadan bahsediyor herhalde..
Baris mesaji veriyorsunun ama muaviye, yani Alevi karsitligi isaretini de gozumuze gozumuze sokuyorsunuz. Birakin bu isleri. Milleti bolerek ulke yonetilmez. Bir cumhurbaskani olarak ulkedeki farkli gruplarin farkli inanclarina mutevazilikle yaklasamiyorsaniz havadan yeni yil mesajlari vermeye gerek yok. Bu arada millete rabia isareti diye yutturmaya kalktiginiz o masanizin uzerindeki dort parmak alevi karsiti bir isarettir rabia mabia fasa fisodur yani. Size tam bir ozveri beslemeye calisiyorum nitekim tekrar tekrar yanildigimi anliyorum. Turk milleti din, irk meshep gozetmeksizin bir butundu
YÜCE TÜRK MİLLETİ; Askerliğini Yapan, Vergisini Veren, Ülkenin Devamı adına Çocuklar Dünyaya Getiren, Üreten, Çalışan TÜRK MİLLETİ nin, Emeklisine - Memuruna - İşçisinin Maaşlarına Gelince % 3 - 4 (Yüzde Üç - Dört) artışı ancak yapanların, Suriyeli - Filistinli - Iraklı lara VİJDANLARINDAN çıkan Ekonomik İmkanların YARISINI BİLE TÜRK HALKINA VERMEYE Gelince ekonomik kaynak yetersizliği diyenleri, Sn Erdoğan' ın Dediği gibi Unutmayın SANDIKTA UYANIK Olun ! ! ! Saygılarımla
15 TEMMUZ'UN ARKASINDA SAKLANARAK SİYASET YAPMAKTANSA AKP İÇİNDEKİ ESKİ VE YENİ SİYASİLERDEN VE DEVLETE UZANTILARINDAN FETÖCÜ'LERİ TEMİZLİYEREK, MİLLETİN SORUNLARINA, BİRLİĞİNE ODAKLANMIŞ BİR CUMHURU 2018 DE GÖRMEYİ DİLERİM.
Ne şamın şekeri ne de aktırtının mesajı, gölge etmesinler başka ihsan istemeyiz
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