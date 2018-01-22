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Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 14:12 | Son Güncelleme 13 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı yazar çizerler, Kürtlere karşı operasyonlar olarak ilan edip hedeften saptırma gayreti içerisine giriyorlar. Bizim Kürt vatandaşlarımızla bir sorunumuz yok. Olay, Kürt koridoru meselesi de değildir. Olay, terör koridorunu bizim yok etme meselesidir" ifadelerini kullandı. Erdoğan, 3.5 milyon Suriyelinin de geri gönderileceğini açıkladı. Erdoğan, ABD'ye de sert sözlerle yüklendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki Ankara Sanayi Odası Ödül Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Afrin operasyonunun kısa sürmesi yönündeki yaptığı açıklamaya sert çıktı. Erdoğan, ABD'ye "Afrin operasyonu Fırat Kalkanı gibi hedeflerine ulaştığında sona erecektir. ABD süre belli olmalı fazla uzun olmamalı diyor. Ben de ABD'ye soruyorum, sizin Afganistan'da süreniz belli oldu mu? Ne zaman bitecek, Hala Irak'tasınız. Bunun süresi olur mu? Ne zaman iş biterse bizim orada durmaya merakımız yok. Bunun için birilerinden icazet almaya ihtiyacımız yok" sözleriyle yanıt verdi.

ABD NE DEMİŞTİ?

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin "Operasyonun kapsam ve süresi sınırlı olmalı. Sivil kayıplardan kaçınılmalı" açıklaması yapılmıştı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bir istiklal ve istikbal davamız vardır. Hudutlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse ekonomimiz de o kadar önemlidir. Bugün kahraman güvenlik güçlerimiz sınırlarımızın içinde ve dışında yakın tarihimizin en büyük mücadelelerinden birini yürütüyor. Bir yandan bölücü terör örgütü diğer yandan FETÖ ve irili ve ufaklı pek çok terör oluşumuyla mücadele ediyoruz.

Milli birlik ve bütünlüğümüzü tehdit eden terör koridoruna Fırat kalkanı ile ilk darbeyi vurduk. Bazı yazar çizerler bu operasyonları Kürtlere karşı operasyon diye gösterip hedeften saptırıyorlar. Bizim Kürt vatandaşlarımızla sorunumuz yok. Olay Kürt koridoru meselesi değil, olay terör koridorunu yok etme meselesidir.

Böyle bir anlayışı böyle bir yazıyı yazan bu ülkede az çok mürekkep yalamış hele hele askerin içinde görev almış birileri olursa bu bizi ciddi manada üzer. Kürt koridoru, terör koridoru nedir bunu ben anlatacak değilim kendisi anlamalı. Suriye'nin kuzeyinde bize karşı yönelmiş tacizlee var. Yine Hatay'da oradaki enerji santralinin olduğu yere atılan havanla bir şehidimiz var. Bu mücadelede şehit ve gazilerimiz olacak, bu karşılıksız kalmayacak. Bedelini ağır ödüyorlar, ödeyecekler.

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RUSLAR İLE KONUŞTUK, MUTABAKATIMIZ VAR! TRUMP'A DA SÖYLEDİM AMA DİNLEMEDİLER

Afrin'den geri adım atmak yok, bunu Ruslar ile konuştuk. Mutabakatımız var. Diğer koalisyon güçleri ve ABD ile de konuştuk. ABD'yi bri şeye ikna edemedik. Biz kendilerine DEAŞ ile mücadeleyi neden bir terör örgütüyle yapıyorsunuz dedik. Gelin bunu stratejik ortağınız Türkiye ile yapın dedik. Dediler ki bizim generallerimiz bize Türkiye'nin bu işe tahsis ettiği ordu yeterli değil dediler. Sizin generalleriniz size yanlış söylüyor dedik, Trump'a da söyledim ama dinlemediler.

Bugün Suriye'nin kuzeyinde 20 ABD üssü var. Bunları bütün halkım bilmeli. Şu anda 2 bine yakın kargo uçağıyla bölgeye silah taşınmıştır. Bunların hepsini biz biliyoruz. Bize bu noktada hiç olmazsa dürüst davranın. Şu ana kadar bu dürüstlüğü göremedik. Biz de Rusya ile yaptığımız görüşme çerçevesinde devam ediyoruz. Afrin'de Mehmetçiğimiz görevine devam ediyor.

3.5 MİLYON SURİYELİ ÜLKELERİNE DÖNECEK

Ülkemizin hiçbir ülke toğrağında gözü yoktur, olmamıştır. Bizdeki Suriyeli kardeşlerimiz kendi topraklarına dönem imkanı bulacaklar. Biz kendimizle birlikte bölgemizdeki tüm kardeşlerimizin güvenliğini geleceğini savunuyoruz. 3.5 milyon üzerindeki Suriyeli misafirlerimizin bizim sağlayacağımız güvenlikle ülkelerine dönebileceklerini biliyoruz.

Yaptığı meşru operasyonlar üzerinden Türkiye'yi eleştirenlerin hiçbiri Suriye halkının sorunlarının çözümü değildir. Suriye halkı başkalarının umrunda olmayabilir ama bizim umrumuzdadır. Türkiye Afrin'de Kürtlere karşı değil, oradaki terör örgütüne karşı mücadele etmektedir. Orada bir terör örgütü var. Çok yakında görülecektir ki baskı kalktığında bize en büyük teşekkür Afrin'deki Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimizden gelecektir. Ülkemizdeki PKK gibi Suriye'deki PYD de Kürtler için değil bölge üzerinde emeli olanlar için savaşıyor. Bu hain projenin hedefinin Türkiye olduğunu görmemek için aptal olmak gerekir. Bu ülkede kimse saf değil aptal da değil. Bunun için Afrin operasyonuna vatandaşlarımızın hepsi destek veriyor.

Afrin operasyonu Fırat Kalkanı gibi hedeflerine ulaştığında sona erecektir. ABD süre belli olmalı fazla uzun olmamalı diyor. Ben de ABD'ye soruyorum, sizin Afganistan'da süreniz belli oldu mu? Ne zaman bitecek, Hala Irak'tasınız. Bunun süresi olur mu? Ne zaman iş biterse bizim orada durmaya merakımız yok. Bunun için birilerinden icazet almaya ihtiyacımız yok.

Türkiye olarak bizim bir yeri işgal gibi bir gayemiz yok. Tek gayemiz gönülleri fethetmek. Ecdadımız böyle yapmış biz de böyle yapacağız.

Dün DEAŞ için seferberlik ilan edenlerden bugün bölücü örgüt karşısında sadece hakkaniyetli bir tutum bekliyoruz. Sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşturmak için getirilen silahlar bugün sadece bize karşı kullanılıyor olabilir. Biz parayla bu silahları istedik vermediler, terör örgütüne ücretsiz veriyorlar. Nasıl oluyor da biz stratejik ortak oluyoruz. Bunu anlamak mümkün değil. Yarın bu silahlar onları gönderen ülkelere de dönecektir. Dün Reyhanlı'yı hedef alan roketlerin yarın kimi hedef alacağı bilinmez. Biz Allah'ın izniyle bu terör dalgasının da üstesinden geliriz. Bizi asıl üzen ortadaki gerçeklere rağmen bazı çevrelerin ülkemizi terör örgütleriyle irtibatlı göstermeye çalışmalarıdır.

Fiili bir mücadele yürütürken ekonomideki hedefleri de ihmal etmeyeceğiz. Türkiye'nin geçmişte yaşadığı krizlere baktığınızda ekonomik zayıflığın rol oynadığını görüyoruz. Kredi derecelendirme kuruluşlarının yaptıkları açıklamalara sakın aldanmayın. Bunlar siyaset kurumu gibidir. Onlar ne denli aleyhte açıklamalar yaptıysa büyüme açıklandı, 11,1. Dünyada bir numara Türkiye... Ne oldu? Hani kredi derecelendirme kuruluşları? özür dilediler mi? Bunlarda yüz yok ki özür dilesinler.

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Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Suriyeli Son dakika Afrin

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Okuyucu Yorumları 47 yorum
bende kürdüm. ey kürt kardeşlerim aklınızı başınıza alın. burda doğduk burda büyüdük burda sevdik buranın ekmeğini yedik halada yiyoruz. bu ülke karışırsa herkesin düzeni huzuru bozulur. kürtlüğünüzü inkar etmeyin ama bu ülkeye bu milletede ihanet etmeyin..
reise tam destek
Hİİ HAA HOOOOO HE HEEE...GI DI BEEEEE....
burada hesapta AFRİN Harekatını destekler görünüp İçlerindeki Kürt düşmanlığını KUSAN ALÇAKLAR Bilsinki Sizin bu laf canbazlıkların bize sökmez ne bok olduğunuzuda daha önce etraflıca yazmıştık zaten "Arabın Din" deyip Milletin Dinine Peygamberine Hakaret etmeyi"TÜRKÇÜLÜK" yapmak zanneden KİTAPSIZLAR 15 Temmuzda Tanklarla Uçaklarla bu Memlekette İç savaş Çıkartamayan Ağababalarınız Sizin TOP larla mı iç savaş çıkartacak Onlarıda ezmiştik SİZİDE EZERİZ ULAN Demiştik çıkında "Yok Dememiştin" deyin
@palermo544 ki O Alçaklar Ordu AFRİN e girmek üzereyken bile Devlete Millete Askere nasıl laf çakarız die PKK lı Kankileriyle burda yarışıyorlardı ORDU Nezamanki Vurmaya Başladı O Alçaklar maske değiştirme derdine düştü Kimse yemez lan sizin Çakallıklarınız bilin!
Dün adı altında Türk düşmanlığı yapanlar zaten Türk değildir.Türk düşmanlarını ezeceğiz.Ne Mutlu Türküm Diyene!
sen iki milyonu gönder tüm oyları sana verecem
en güzel haber suriyelilerin geri dönmesi heralde
bu konuşmanın en güzel bölümü 3.500.000 Suriyelinin Suriye’ye geri dönme ihtimali bu Bir nebze yüreğimize su Serpti
suriyelileri gönder oyun sana
Rahatları yerinde suriyelilerin niye geri dönsünlerki ?
NASIL GÖNDERCEN ??? adamlar kılcallarına kadar işlemiş kampta tuttuğun 100 bin kişi ülke içinde şehirlerde olan toplam 5 milyon adam nereye gidecek söyle ülke yıkık halde 40 tane akbaba ülkeyi kuşatmış ne amaçla aldık ne amaçla göndermeye çalışıyoruz 30 milyar dolar gerçekte harcandımı bu para nerden çıktı ? bir sürü soru var .
Doğru adım.Allah aşkı için gönderin şu Suriyelileri.Adaptasyon sorunu yaşıyorlar.Kaç yıldır buradalar bir dil bilme yok.Sadece sevişmeyi, çocuk yapmayı biliyorlar.Bizim kültürümüzle hiç bir alakaları yok.Bu millete en büyük iyiliği yaparsınız sayın cumhurbaşkanım.Ülkede Arap seviciler dışında büyük bir bölümde destekler bu kararınızı.
lutfenn gonderın bızde bıktık artık
tabi ya gitsinler vadaşlık olanlarda kalsın belki de onlar da askerlik yaparlar öyle yan gelip yatmak yok
SURİYELİLERİN BİR AN ÖNCE GERİ GÖNDERİLMESİ GÜZEL HABER
Her ne kadar bu güne kadar oy vermediysem de bu konusa Sayın Cumhurbaşkanını destekliyorum. Keşke bu günkü duyarlılık 2003 teki teskerede de olsaydı askerimiz o zaman Kuzey Iraka girseydi terörist guruplar bu kadar palazlanmazdı. Yinede doğru yola girilmiş gereken yapılmaktadır. Bize düşen görev sırası gelirse varanımız ve milletimizin hizmetinde olmak görev sırası gelmezse dualarımız ve beraberliğimizle devletimizin ardında durmaktır
İstanbul Suriye'nin başkenti oldu neredeyse sayın cumhurbaşkanımız. nufus patladı bu mega kentte adım atacak yer kalmadı. işsizliğin en büyük sebebi oldular. kira fiyatları yükseldi bunlar yüzünden hayat dahada pahalı hale geldi. hiç bir ilde sanmıyorum ki İstanbul'daki kadar bu Suriyeli nüfusu çok. artık misafirlikte bir yere kadar. gitsinler memleketine hizmet etsinler memleketini savunsunlar.
ecevit,sezer,abdullah gül.hepsi pasifti ve dış güdümlülerdi.Hakkımız onlara haram olsun.olması gereken buydu ve geç bile kaldık
3,5 milyondan yarısı gitmez.Haa zorunlu dönüş olacaksa, düşünmeden ilk defa oyum sana...
Esad ile dosttunuz. Varsa bir sorun Diplomasiyle veya Suriye'deki yasal Siyasi oluşumlara destek verebilirdiniz. En baştan beri Türkiye'deki bölge uzmanları Ortadoğunun bataklık olduğunu söylüyordu. Şu anda bataklıktayız. Çırpındıkça batıyoruz. Şikayet etmek milletin hakkı siyasilere birşey olduğu yok.
İNŞALLAH GÖNDERİRSİNİZ
kürtlerle ilgisi yok güneydoğudayım kürdüz Mehmetçiğe dua edyoz gerçek Kürtler nehmetçiğin içindekilerdir Kürtleri karalamaya çakışmayın boşuna
kim nereye gidiyor??? çoğuna TC vatandaşlığı verildi, devlet dairelerinde bir sürü Suriyeli çalışıyor. göndermek gibi bir niyet olsaydı bunların hiçbiri yapılmazdı.
Suriyelilerin gönderilmesi sevindirici
Suriyelilerin gönderileceğine inanmıyorum. Seçimler için öylesine söylenmiş bir söz o kadar
Suriyelileri gorderme konusunda çok geç kaldılar ülkemizin işsizlik sorunu bu yüzden tavan yaptı Türkiye vatandaşı işsiz ama Suriyeliler e her zaman iş hazır ilaç muayene parası yok her yerde ücretsiz imkan mevcut
suriyelileri gönder bütün oyum sana
çogunu vatandas yaptın zaten nereye gonderıon gondrde bızde alkıslayalım zengın fakır gozetmeksızın yoksa bu kırmaları mersınden bız defedecez gıtsınler rızeye konyaya urfaya kayserıye aynı zaten dusuncelerı yanyana koy hıc sırıtmazlar keske yollasan bole enayı bı ulkeyı nerdn bulacaklar 1400 tl ayda para ureme bası pra kartları var unıversıteye grs bels ayda gerı odemeksızın 1200 tl burs daha sayam mı
DIŞARIDA BİR TANE SURİYELİ GÖRMEK İSTEMİYORUM GÖRMEMİŞ OLURSAM ZATEN TÜM OYLARIM SANA
konuş babam konuş dolar fırladı gene önümüzdeki ay kira parası geliyor 8 bin dolar bitim ben nusaybin gibi bi yerde 8 bin dolar el atın mahfetin bu kira sahiblerini reis
asıl tehlike içine soktuğun 3.5 -4 milyon suriyeli bakalım kaç kişiyi geri gönderebileceksin ve o zaman isyanlarını nasıl önleyeceksin yakıp yıkacaklar ülkeyi bunu göremeyecek kadar kör olmak nedir anlamak mümkün değil eğer bu harekat göç dalgası başlamadan yapılsaydı bu harekata gerek kalırmıydı ?
2019'dan sonra gönderme. Başlat işlemleri şimdi gönder. Umarım siyasi manevra değildir. Umarım aklın başına gelmiştir. Üç tane oy için ülkenin içine ettin. Ama sen suriyelileri gönder emin ol bu halk sana onların vereceğinden daha çok oy verir.
suriyelileri gondersin bize yeter her zman arkasinda dururuz tayyip in
Helal olsun sana sayın cumhurbaşkanım.deliklerinin hepsine ülke olarak imzamızı atarız...
Reis bu suriyelileri gönder istersen sana devlete ömür boyu bedava çalışacam karın tokluğuna tüm oylarım da sana
5 milyon suriyeli me zaman gidecek
Helal sana
Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin. Kafirin defterini dürüp sağsalim evine dönecek hidayeti versin.
suriyelileri göndermek lazım
SURİYELİLERE KAPILARIMIZI AÇTIK BİNLERCESİNE AŞ VERDİK VERİYORUZ NE KONUŞUYOR SUNUZ SİZ .....
Reis diyorki Gözünüzü açın Bu türk kürt meselesi değil bugün türkiye pyd üstünden abd ile savaşıyor uyanık olun...
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