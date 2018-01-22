Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

Son Güncelleme 13 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 14:12 |13 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı yazar çizerler, Kürtlere karşı operasyonlar olarak ilan edip hedeften saptırma gayreti içerisine giriyorlar. Bizim Kürt vatandaşlarımızla bir sorunumuz yok. Olay, Kürt koridoru meselesi de değildir. Olay, terör koridorunu bizim yok etme meselesidir" ifadelerini kullandı. Erdoğan, 3.5 milyon Suriyelinin de geri gönderileceğini açıkladı. Erdoğan, ABD'ye de sert sözlerle yüklendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki Ankara Sanayi Odası Ödül Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Afrin operasyonunun kısa sürmesi yönündeki yaptığı açıklamaya sert çıktı. Erdoğan, ABD'ye "Afrin operasyonu Fırat Kalkanı gibi hedeflerine ulaştığında sona erecektir. ABD süre belli olmalı fazla uzun olmamalı diyor. Ben de ABD'ye soruyorum, sizin Afganistan'da süreniz belli oldu mu? Ne zaman bitecek, Hala Irak'tasınız. Bunun süresi olur mu? Ne zaman iş biterse bizim orada durmaya merakımız yok. Bunun için birilerinden icazet almaya ihtiyacımız yok" sözleriyle yanıt verdi. ABD NE DEMİŞTİ? ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin "Operasyonun kapsam ve süresi sınırlı olmalı. Sivil kayıplardan kaçınılmalı" açıklaması yapılmıştı. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: Bir istiklal ve istikbal davamız vardır. Hudutlarımızın güvenliği ne kadar önemliyse ekonomimiz de o kadar önemlidir. Bugün kahraman güvenlik güçlerimiz sınırlarımızın içinde ve dışında yakın tarihimizin en büyük mücadelelerinden birini yürütüyor. Bir yandan bölücü terör örgütü diğer yandan FETÖ ve irili ve ufaklı pek çok terör oluşumuyla mücadele ediyoruz.

Milli birlik ve bütünlüğümüzü tehdit eden terör koridoruna Fırat kalkanı ile ilk darbeyi vurduk. Bazı yazar çizerler bu operasyonları Kürtlere karşı operasyon diye gösterip hedeften saptırıyorlar. Bizim Kürt vatandaşlarımızla sorunumuz yok. Olay Kürt koridoru meselesi değil, olay terör koridorunu yok etme meselesidir. Böyle bir anlayışı böyle bir yazıyı yazan bu ülkede az çok mürekkep yalamış hele hele askerin içinde görev almış birileri olursa bu bizi ciddi manada üzer. Kürt koridoru, terör koridoru nedir bunu ben anlatacak değilim kendisi anlamalı. Suriye'nin kuzeyinde bize karşı yönelmiş tacizlee var. Yine Hatay'da oradaki enerji santralinin olduğu yere atılan havanla bir şehidimiz var. Bu mücadelede şehit ve gazilerimiz olacak, bu karşılıksız kalmayacak. Bedelini ağır ödüyorlar, ödeyecekler. Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor Hatay sınırında son durum roketler evleri mahvetti PKK'nın sosyal medya yalanları: 4 fotoğraf 4 gerçek Afrin operasyonu: Zeytin Dalı'nda durum ne, olası riskler hangileri RUSLAR İLE KONUŞTUK, MUTABAKATIMIZ VAR! TRUMP'A DA SÖYLEDİM AMA DİNLEMEDİLER Afrin'den geri adım atmak yok, bunu Ruslar ile konuştuk. Mutabakatımız var. Diğer koalisyon güçleri ve ABD ile de konuştuk. ABD'yi bri şeye ikna edemedik. Biz kendilerine DEAŞ ile mücadeleyi neden bir terör örgütüyle yapıyorsunuz dedik. Gelin bunu stratejik ortağınız Türkiye ile yapın dedik. Dediler ki bizim generallerimiz bize Türkiye'nin bu işe tahsis ettiği ordu yeterli değil dediler. Sizin generalleriniz size yanlış söylüyor dedik, Trump'a da söyledim ama dinlemediler.

Bugün Suriye'nin kuzeyinde 20 ABD üssü var. Bunları bütün halkım bilmeli. Şu anda 2 bine yakın kargo uçağıyla bölgeye silah taşınmıştır. Bunların hepsini biz biliyoruz. Bize bu noktada hiç olmazsa dürüst davranın. Şu ana kadar bu dürüstlüğü göremedik. Biz de Rusya ile yaptığımız görüşme çerçevesinde devam ediyoruz. Afrin'de Mehmetçiğimiz görevine devam ediyor. 3.5 MİLYON SURİYELİ ÜLKELERİNE DÖNECEK Ülkemizin hiçbir ülke toğrağında gözü yoktur, olmamıştır. Bizdeki Suriyeli kardeşlerimiz kendi topraklarına dönem imkanı bulacaklar. Biz kendimizle birlikte bölgemizdeki tüm kardeşlerimizin güvenliğini geleceğini savunuyoruz. 3.5 milyon üzerindeki Suriyeli misafirlerimizin bizim sağlayacağımız güvenlikle ülkelerine dönebileceklerini biliyoruz. Yaptığı meşru operasyonlar üzerinden Türkiye'yi eleştirenlerin hiçbiri Suriye halkının sorunlarının çözümü değildir. Suriye halkı başkalarının umrunda olmayabilir ama bizim umrumuzdadır. Türkiye Afrin'de Kürtlere karşı değil, oradaki terör örgütüne karşı mücadele etmektedir. Orada bir terör örgütü var. Çok yakında görülecektir ki baskı kalktığında bize en büyük teşekkür Afrin'deki Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimizden gelecektir. Ülkemizdeki PKK gibi Suriye'deki PYD de Kürtler için değil bölge üzerinde emeli olanlar için savaşıyor. Bu hain projenin hedefinin Türkiye olduğunu görmemek için aptal olmak gerekir. Bu ülkede kimse saf değil aptal da değil. Bunun için Afrin operasyonuna vatandaşlarımızın hepsi destek veriyor.

Afrin operasyonu Fırat Kalkanı gibi hedeflerine ulaştığında sona erecektir. ABD süre belli olmalı fazla uzun olmamalı diyor. Ben de ABD'ye soruyorum, sizin Afganistan'da süreniz belli oldu mu? Ne zaman bitecek, Hala Irak'tasınız. Bunun süresi olur mu? Ne zaman iş biterse bizim orada durmaya merakımız yok. Bunun için birilerinden icazet almaya ihtiyacımız yok. Türkiye olarak bizim bir yeri işgal gibi bir gayemiz yok. Tek gayemiz gönülleri fethetmek. Ecdadımız böyle yapmış biz de böyle yapacağız. Dün DEAŞ için seferberlik ilan edenlerden bugün bölücü örgüt karşısında sadece hakkaniyetli bir tutum bekliyoruz. Sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşturmak için getirilen silahlar bugün sadece bize karşı kullanılıyor olabilir. Biz parayla bu silahları istedik vermediler, terör örgütüne ücretsiz veriyorlar. Nasıl oluyor da biz stratejik ortak oluyoruz. Bunu anlamak mümkün değil. Yarın bu silahlar onları gönderen ülkelere de dönecektir. Dün Reyhanlı'yı hedef alan roketlerin yarın kimi hedef alacağı bilinmez. Biz Allah'ın izniyle bu terör dalgasının da üstesinden geliriz. Bizi asıl üzen ortadaki gerçeklere rağmen bazı çevrelerin ülkemizi terör örgütleriyle irtibatlı göstermeye çalışmalarıdır.