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Son dakika! Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Burseya tepesini de düşüreceğiz

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 12:49 | Son Güncelleme 1 saat önce

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum İl Kongresi öncesi, vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, "Bak, 9. gün. Kaç kişi etkisiz hale getirildi. 484. Az önce komutanla görüştüm. Sayı kaç oldu dedim, 484. İnşallah biraz sonra Burseya tepesini de düşüreceğiz. Bizim şu anda ÖSO ve Mehmetçiklerimiz olmak üzere 20 şehidimiz var" dedi. AA'nın 14.27'de geçtiği bilgiye göre, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı, PYD/PKK'dan ele geçirildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da önce vatandaşlara seslendi, ardından AK Parti Çorum İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, vatandaşlara hitabında Afrin harekatına ilişkin olarak son dakika açıklamasında, "Az önce komutanla görüştüm. 'Etkisiz hale getirilen terörist sayısı kaç oldu' dedim, '484' dedi. 'İnşallah biraz sonra Burseya tepesini de düşüreceğiz' dedi" diye konuştu. Erdoğan, "Bizim şu anda ÖSO ve Mehmetçik olmak üzere 20 şehidimiz var" dedi.

Zeytin Dalı Harekatı hakkında, kongrede de konuşan Erdoğan, Burseya Dağı'nın alınmasının ardından çok daha emin bir şekilde yola devam edileceğini söyledi.

"SÖZDE PROFESÖRLER, SÖZDE SANATÇILAR..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Neymiş bunlar savaş karşıtıymış, sınırların korunmasının yolu, YPG ile yaşanmasından geçiyormuş. Sonra da utanmadan bunu milletvekillerine göndermişler. Madem çatışma istemiyorsunuz, terör örgütü son bir senede 700 defa ülkemize saldırırken siz neredeydiniz be. Kan dökülmesine karşınız da bölücü örgüt Suriye'de on binlerce insanı vahşice katlederken niye gıkınız çıkmadı. Sözde profesörler, sözde sanatçılar siz neredeydiniz ya? Siz ne vicdansızsınız ya. Profesör, doçent, sanatçı olmak size artı bir değer mi kazandırıyor?" diye konuştu.

Erdoğan'ın kongredeki açıklamaları:

Çorum'da olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şu anda dışarıda salonun içinden 3 kat daha fazla Çorumlu kardeşlerim vardı. Onları selamlamadan yapamazdık, şimdi sizinle beraberiz. Bugün bizi bir kez daha muhabbetle bizi karşılayan tüm vatandaşlarıma şahsım ve arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum.

Erol Olçok'u ve onun yiğit evladı Abdullah kardeşimi rahmetle yadediyorum. Onlar 15 Temmuz gecesi 'mesele vatansa gerisi teferruattır' diyerek bir ok gibi ileri atıldılar.

Afrin'de 20 kadar gerek Mehmetçik gerekse ÖSO olmak üzere şehitlerimiz var. Tüm şehitlerimizin ruhları için El Fatiha. İnşallah Afrin için komuta merkezinden, gittim, ziyaret ettim. İhtiyacımız var dendiği zaman önce ben ondan sonra da siz benimle beraber... Biz şu terbiye ile yetiştik: Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan.

Meşhum gecede baba oğul şehadete yürüyerek nesilden nesile aktarılacak büyük bir kahramanlık destanını baba-evlat yazdılar. Allah bizden yanadır. Bunu Allahsızlar anlamaz.

"BURSEYA ALINDIĞI ANDAN İTİBAREN ÇOK DAHA EMİN BİR ŞEKİLDE YOLA DEVAM"

Bu sabah itibarıyla komutanımızla görüştüm ve şu an itibarıyla bu teröristlerden 484 tanesi ila cehenneme zümera. Burseya tepesi de düşmek üzere. Alındığı andan itibaren çok daha emin bir şekilde yola devam. Bu asker büyük bir askerdir, güçlü bir askerdir. Güçlü bir ordudur.

2019 SEÇİMLERİ

Demokrasiye, milli iradeye sahip çıkan tüm Çorumlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yüzde 83'lük oy oranları ile Türkiye'de ilçeler arasında ilk yüze giren, Boğazkale, Uğurludağ, Bayat'a özellikle teşekkür ediyorum. Alaca, haydi bakalım yarışa. İnşallah 2019 seçimlerinde Çorum'dan daha iyi bir tablo bekliyoruz. Çorum bunu yapar mı? Çorum bunu başarır mı? Çorumlu kardeşlerim inşallah başkaları ile değil, kendisi ile yarışacak.

Çorum'u ruhumuzla seviyoruz. Unutmayın, aşk ile çalışan yorulmaz diyerek sizlerin desteğine mazhar olmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. 2002'den beri şehirlerimiz, vatandaşlarımız arasında asla ayrım yapmadık. 15 yılda Çorum'a 12 milyar liralık yatırım yaptık. Çorum'u Hitit Üniversitesi ile buluşturduk. Bugün öğrenci sayısı 16 bin. Bizden önce Çorumlu kardeşlerim en basit ameliyatlar için Ankara'ya veya İstanbul'a gidiyordu. Biz inşa ettiğimiz 7 hastane ve 4 sağlık ocağı ile bu sıkıntıyı da önemli şekilde çözdük. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölgenin en modern sağlık kuruluşlarından biri oldu. Hem şehit Erol kardeşime vefa borcumuzu bir nebze ödemiş olduk hem de Çorum'a şehir hastanesi konumunda bir sağlık tesisi kazandırdık.

2002 yılına kadar Çorum'da sadece 59 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz buna 260 kilometre bölünmüş yol ilave ederek 319 kilometreye çıkardık.

Havalimanın olan mesafeyi hem süre hem yol olarak daha da kısaltmış olacağız. Kırkdilim Geçidi'ndeki sıkıntıyı da 2020'ye kadar tamamen çözüme kavuşturuyoruz. 3 Ocak'ta toplam bedeli 480 milyon lira olan yeni yol ve tünel projesinin ihalesini yaptık. Böyleyece Kırkdilim keyifle seyahat edilen bir güzergah haline gelecek.

Geliyorum hızlı trene. Bu hayali gerçeğe dönüştürüyoruz. 286 kilometrelik, Samsun-Çorum-Ankara Hızlı Tren Hattı'nın proje ihalesini gerçekleştirdik. Hızlı tren hattı ile Çorum bir taraftan Karadeniz'e, bir taraftan Doğu Anadolu'ya bir taraftan da Akdeniz ve Ege bölgesine bağlanmış olacak. 15 adet sulama projeleri ile 146 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Sulama birliklerini de kaldırıyoruz. Bunlarla yürünmez. Büyük ihtimalle çalışmalar yapılıyor. Bu işi belediyeler vasıtası ile çözmenin gayreti içine gideceğiz. Çok ciddi bedeller ödettiler.

İskilip, Alaca ve Osmancık ilçelerimize de doğalgaz sağladık. Dodurga, Mecitözü ilçelerine de 2019 içinde doğalgazı getiriyoruz.Çorum turizmde büyük hamle yapabilecek potansiyele sahip. 5 bin yıllık tarihi ile Hattuşaş ve Alacahöyük ile, Selçuklu ve Osmanlı eserleri ile Çorum'da kültür turizmini canlandırmamız gerekiyor. Bu noktada bazı projeler olduğunu biliyorum.

2023'te Çorum'u her açıdan layık olduğu yere el birliği ile taşıyacağız.

Biz terörü bitirdikçe, terör örgütü tarihin en büyük zayiatını verdikçe birileri rahatsız oluyor. Hem ülke içinde hem de yurt dışında kimi çevreleri çok rahatsız ediyor. İkbalini Türkiye'nin tökezlemesine bağlayanların operasyonlarımızdan hayal kırıklığına uğraması doğaldır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ

Neymiş bunlar savaş karşıtıymış, sınırlarını korumasının yolu, YPG ile yaşanmasından geçiyormuş. Sonra da utanmadan bunu milletvekillerine göndermişler. Madem çatışma istemiyorsunuz, terör örgütü son bir senede 700 defa ülkemize saldırırken siz neredeydiniz be. Kan dökülmesine karşınız da bölücü örgüt Suriye'de on binlerce insanı vahşice katlederken niye gıkınız çıkmadı. Sözde profesörler, sözde sanatçılar siz neredeydiniz ya? Siz ne vicdansızsınız ya. Profesör, doçent, sanatçı olmak size artı bir değer mi kazandırıyor? Biz savaş istemiyoruz, biz barış istiyoruz. Barış kanla tesis edilmez. Bunlar bunu yaptılar. Madem barışseversiniz, niçin bölücü örgüt mensupları, ailelerinin gözü önünde güvenlik görevlilerimizi şehit ederken 3 maymunu oynadınız. Hainler. Aybüke Hoca, genç bir öğretmenimiz şehit edilirken, vicdansızlar niçin sesiniz çıkmadı? Polislerimiz şehit edilirken niye sesiniz çıkmadı? Onların kanı yerde kalmayacak.

Teröristlerin elinde olan bir kardeşimizin eşini aradım. 'Eşim canlı veya şehit. Beni onlara verin, onlar eşimi bana versinler' dedi. Eşi bunu söylüyor. Dedim ki, biz her türlü adımları atıyoruz. Elimizde terör örgütünden çok kişi var. Biz ne yapacak yapacak ulaşacağız. Biraz sabırlı olun. Benim canlı veya şehit kardeşimin eşi bunu düşünürken be ahlaksızlar, be adiler siz ne konuşuyosunuz. Bizimle neyin pazarlığını yapıyorsunuz. Profesör olsan ne yazar, sanatçı olsan ne yazar. Siz sözde sanatçısınız. Burası sözün bittiği yerdir bu böyle bilinsin. Niçin bugüne kadar bir keze olsun bölücü örgütün evinden kovduğu milyonlarca Suriyeli için bir açıklama yapmadınız? Utanmadan bugün bize barıştan, adaletten bahsedeceksiniz.

KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ

O namlular nerede yapılıyor, lütfedersen hediye edeyim. Olur ya belki bir gün lazım olur. Partinin içindeki milletvekilin de biliyor da sen bilemiyorsun.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İL KONGRESİ ÖNCESİ VATANDAŞLARA SESLENDİ

Erdoğan'ın açıklamaları:

Çorum bugün bir başkasın. Sevgili kardeşlerim, sevgili gençler. Sizleri bu anlamlı buluşmada, 6. olağan kongremizde en kalbi duygularla selamlıyorum. Kardeşlerim, bugün bu hava şartlarına rağmen, burada sımsıcak bir hava oluşturdunuz. Bu gönüllerinizin sıcaklığını hissediyorum. Sizler inanıyorum ki bu uzun yolculukta bugüne kadar yiğidin harman olduğu yerde bizi yalnız bırakmadınız. İnaniyorum ki bundan sonra da bırakmayacaksınız. Yol olun, varlık olun gerisi hep angarya, yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya diyorduk. Bugün Afrin'e çıkarken böyle söylüyoruz.

"BİRAZ SONRA BURSEYA TEPESİNİ DE DÜŞÜRECEĞİZ"

Bak, 9. gün. Kaç kişi etkisiz hale getirildi. 484. Az önce komutanla görüştüm. Sayı kaç oldu dedim, '484' dedi. İnşallah biraz sonra Burseya tepesini de düşüreceğiz. Bizim şu anda ÖSO ve Mehmetçik olmak üzere 20 şehidimiz var. Bak 484. Bunlar daha iyi günleri. Bedelini ağır ödeyecekler. Bizim sınırlarımızı taciz edenler bunun bedelini ağır ödeyecekler. Afrin'de devam eden bu mücadele İdlib'le sürecek.

Çıkmışlar şurayı şöyle, burayı böyle böleceğiz. Neyi bölüyorsunuz ya? Gabar'da ne olduk? F-16 olduk. Cudi'de, Tendürek'te F-16 olduk. Tank olduk bitirdik.

Paralel devlet. Demek ki bunun paralel devleti Pensilvanya'da. Bir kısmı batıda. Nereye kaçarsanız kaçın, arkanızdayız, kovalıyoruz sizi. Çorum'da varsa bildirin. Zira bunların kahrını daha fazla çekemeyiz. Hala kendilerine göre beddua seansı yapıyorlar. Bugüne kadar beddualarınız tutmadı, tutmayacak. Rabbim gerçek manada Müslüman'ın duasını kabul eder. Müslüman sıradan bir insan değildir.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Afrin şehit ÖSO Burseya

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Okuyucu Yorumları 85 yorum
Şu mitingleri bırakın da cepheye gidin başkomutan ordusunun başında olur
reis dedigini yapar ALLAH izniyle afrini pisliklerden kurtaracaz sonrada suriyeleri topraklarina gonderip rahat edecez
@hmertoglu_1983 lan afrin bize ne gencecik kinali kuzular topraga giriyor dunya ver annelerine babalarina onlarin atesini sondure bilecekmisiniz lanet olsun savas olan bir dunyaya
@hmertoglu_1983 bence kardeş sen kendine yeni vatan ara. Adamların 5 milyon tanesi burada. Çoğu kadın doğurdu burada oldular 10.000.000 tane. Yarın evlenecekler bekarları olacaklar 5 sene içerisinde 30.000.000 tane. O yüzden sen yaşayabilecek bir Türkiye bulursan sevin. Köyün varsa git şimdiden çevir her yer kırkharami dolu çünkü. Artık ne anlarsan dediğimden.
Bu adamın dünyaya meydan okuması beni cezbediyor ama bitürlü sevemiyom ya
MEHMETÇİK Afrin’de vatanın sınır güvenliği için savaşırken,o sınırların meşruiyet kaynağı,vatan topraklarının tapu senedi LOZAN’ı tartışmaya açmak ve her gün iç cepheyi dağıtacak,milli birliği bozacak hakaretler saçmak, GAFLETTİR,DALALETTİR... VATANA İHANETTİR!! o sınırların o hale gelmesinde senle davutoğlunun yatacak yeri yok
Allah aşkına temizleyin de şu suriyeliler defolsub gitsin ülkeden
Sayın Erdoğan müslüman haksızlık, hukuksuzluk yapmaz..müslüman kul hakkı, yetim hakkı yemez, müslüman yolsuzluk hırsızlık yapmaz. müslüman hırsızlık yapanları himaye etmez.. müslüman adil olur , müslüman zulmetmez.. ya siz ne yapıyorsunuz ?
öso nedenbizim şehidimiz olsun yaa.. benim şehidim mehmetçik kardeşim öso kim 500 öso benim bir mehmetçiğimin tırnağı bile olamaz.. kalkmış elin suriyelisini bizim şehidimiz sayıyor..
sözcü ve halk tv nin kuklası Mynet. App üzerinden bildirim yaparken biraz daha dikkatli dil kullanmalısın bence. Bir zamanda tarafsızsın diye seviyorduk seni yine tarafsız kal. kimsenin yalakası olma bu halk seni başında taşır. ne orası ne burası tarafsız kal.
niye ilerlemiyorsun madem öyle halkı kandirmaktan başka bi işe yaramiyorsun
Bizde yedik.
bilalide gönder
askerimizin şehitliğini kabul ediyoruz öso teroristleri nasıl şehit oluyor adamlar ülkeyi bölmeye çalışan terorist bir guruptur
mehmetcik harici şehit kabul etmiyorum. onların ailelerine ödenecek bir kuruş için hakkımı helal etmiyorum. şehitliğin içüni boşaltıp olur olmaz insanlara şehit diyip bu memeleket için bu toprak bu bayrak için ölenlere saygısızlık yapmayalım.
Rabbim şehadetlerini kabul etsin. Tüm şehitlerimize minnettarım. Cumhurbaşkanımız arkanızdayız rabbim askerimize güç kuvvet versin
mehmetciğe allahdan rahmet dilerim ama öso dan banane bizim kaç şehidimiz var o önemli yoksa onlaradamı şehitlik maaşı bağlanacak ,
Öso kim bilen varmı?
vurun aslanlar vurun gardaşlar gün birlik günü gün bir olma günü sizler müslüman türk ordususunuz sizler fatihin torunları abdulhamidin mirasçılarısınız zannetmeyinki sizler yanlız başınasınız bizler burda sizlere her dakika her namazlarda dualarla birlikte yanınızdayız vurun yiğitler türkü kürdü arabı alevesi sünnisi çerkrzi romeni lazı biz hep sinizleyiz diz yeterki gelin deyin bizler çoluk çocuk demeden ev bark demeden yetişiriz yanınnıza Allah yardımcınız mekekler yanınızda olsun
mekanlari cennet olsun, toprak korumak vatan yaşatmak kolay degil.
Kapında MAN yüreğinde İman olsun Feza dan Rüşvet Sofrada bereket olurmu.
evet Çorum gerekeni yapar.
ADAMIN TÜRKİYEYİ DÜŞÜRDÜĞÜ DURUM UMURUNDA DEĞİL. O SADECE ALACAĞI OYLARIN DERDİNDE . BU HAREKATIN ZAMANLAMASINDA BİLE OY ALMAK VE GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK YOKSA BENDE BİR ŞEY BİLMİYORUM.
Allah askerimizin yar ve yardımcısı olsun teröristlerin artık inine girdik bu şekilde devam ettiğimiz sürece biteceklerdir
kesin haber olmadan böyle başlık atmayın insanları endişeye sürükleme mynet azcık gururlu olun.
3 tsk askeri 17 öso. ama başlık tam hizmetine uygun 20 şehit. peki soru su; ses cıkarmasaydık hergün 20 coluk cocuk büyük küçük şehit verseydik taciz ateşinde dahamı iyiydi? keyfimizdenmi girdik? toprakmı alıcaz? yazık yazık destek olalım sevmesekte destek olalım. tek vatan var bize kapı açaçak kimse yok
Nasıl başlık bu böyle ne yapmaya çalışıyon Mynet
normalde 1 teroriste 7 şehitimiz olması lazım Allah nazardan korusun çok iyi rakamlar inşallah bu şekilde devam eder bol bol dua edelim lütfen Rabbim buyurdu ki (Tevbe - 14) Onlarla savaşın ki, Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın; onları rezil etsin; sizi onlara galip kılsın ve mümin toplumun kalplerini ferahlatsın.
Zeka sahibi biri elbette olayları aktarır ama bunun da bir üslubu vardır... Öyle maç skoru anlatır gibi değil...
2023 e kadar iktidarda kalmanın garantisini kim verdi sana.
@necdetsaygin biz
@necdetsaygin SOYADI SAYGIN BEYNİ BAYGIN.
Herifin aklı fikri 2019 seçimi, "şu an 20 şehidimiz var hadi şimdi 2019 seçimnde göreyim sizi, diyor" Aklı vicdanı olan recebime oy veremez, ama yoksa tabiki verir
Bu operasyon meydanlarda oy toplamak için mi yapıldı yoksa pkkyı bitirmek için mi ? öso nasıl bizim şehidimiz oluyor ?
ciğerler yanmasın. temenimiz bu
istesenizde istemesenizde bütün Osmanlı topraklarını geri alacağız, Türk-islam birliği milletleri birleşecek imparatorluk yeniden kurulacak sancağı şerif topkapıdan Allahu Ekber nidalarıyla alınacak islam düzeni gelecek inşaAllah. önümüzdeki 30-35 yılda bunlar olacak inşaAllah.. Hak geldi Batıl yıkıldı. bekleyin ve görün.
@barisos senin inan şu ilerizekalılıgın beni cezbetti aynen devam
@barisos bakırköye yakın oturuyorsan kendine bi baktırıver.
Mehmetçik can verirken hala 2019 derdinde birileri millet gör bunları
Sen miting yapmayı bırak anldık halkını çoookkkk seviyorsun ,çok mutluyum halkını sevmenden ötürü ,halkım canım halkım :) 20 şehit demek çok iyi ben halkımı seviyorum ,pislikleri doldurdun ülkemize ,korkarak yaşar olduk ,psikolojimiz bozuldu her gün şehit halkının çoğu işsiz ,hariçten adamları getirdin ,Osmanlı İmparatorluğuna özenme ,o dönem büyük bir güçtü ,türk milleti her zaman türklüğünü yerine getirip iyiliğini yapmıştır ama saçmalamamıştır ,sen saçmalıyorsun ,padişahçılık oynuyorsun sen kim padişah olmak kim ,15 temmuz diye bir destan yazdın sivil halkı öne sürdün korkak gibi ...
Hiç bir şey yapmamak bazen en iyi eylemdir... Bazıları diline hakim olarak bile insanlığa en iyi hizmeti yapmış olur...
15 temmuz diye bir destan yazdın sivil halkı öne sürdün korkak gibi , telefon ardından konuştun ,niye hedef senmiydin ,boşuna korkmuşsun ,uydurmasyon bir 15 temmuzla darbe diye yutturdun milleti sokağa attın, evet ben Halkımı seviyorum, böyle darbe mi olur , gerçek darbe olsa bakalım ne yapacaktın ,bir de gazi unvanı almak istiyormuşsun kolay mı öyle yahu ,çıksaydın 15 temmuz da meydanlara madem bu kadar meraklısın gazi ünvanına ,kolay mı öyle gazi ünvanını almak ne yaptın savaştın mı ünvan bekliyorsun anayasa maddesine göre uygun mu bir talep mi
Allah şehitlerimize Rahmet eylesin..:(..Vatanımızı milletimizi korusun...
15 TEMMUZDA BİZLER YÜRÜRKEN VALLA SİZ YOKTUNUZ ÖN SAFLARDA...
Ordumuz muzaffer olsun.İnşallah erdoğan da tez zamanda Türk Milletinin başından gider.
ALLAH RAHMET EYLESİN...
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