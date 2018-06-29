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Son dakika! Eren Erdem gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 02:21 | Son Güncelleme

CHP'li Eren Erdem Twitter hesabından gözaltına alındığını duyurdu.

Son dakika! Eren Erdem gözaltına alındı

CHP eski milletvekili ve PM üyesi Eren Erdem gözaltına alındı. Eren Erdem gözaltına alındığını Twitter hesabından duyurdu.

Eren Erdem'in paylaşımı şöyle:

"An itibariyle gözaltına alındım. Gerekçemi bilmiyorum. Polisler tarafından evimin önünden gözaltına alındım. Kamuoyunun bilgisine sunarırım."


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Okuyucu Yorumları 6 yorum
eee. sonuç. Bize mi sordun atıp tutarken. paran var. kurtar kendini.
Holeeeeey. Kimin umrunda adalet. Sıra bizede gelecek.
İleri demokrasi,Bağımsız yargı !!!!!
Bir telefon açmak yada bizzat evine sivil gitmek(Sorun neyse yada her ne olursa olsun!) bu kadar mı zordu!??Devletin MİLLET VEKİLİ bu insan...?YUH ARTIK YANİ YUHHHHHH!!!!!
Allah yardımcımız olsun bunlar daha iyi günlerimiz maalesef
iran safında durduğundan olabilirmi.
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