Son dakika! Eren Erdem tutuklandı!

Talebi değerlendiren İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın talebini kabul ederek sanık Erdem hakkında yakalama kararı çıkarılmasına, sanığın İstanbul'da yakalandığı takdirde en geç 24 saat içinde mahkeme huzurunda hazır edilmesine, huzura çıkarılmadığı takdirde ise SEGBİS aracılığıyla en yakın Ağır Ceza Mahkemesine sevkinin sağlanarak mahkeme ile irtibata geçilmesine oy birliğiyle karar vermişti. Söz konusu karar doğrultusunda Ankara'da gözaltına alınan Erdem, bugün sabah saatlerinde İstanbul'a getirilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık olarak yargılanan ve aday gösterilmeyince kaçma girişiminde bulunduğu iddiasıyla havaalanında engellendiği belirtilen Eren Erdem hakkında, kaçma şüphesi nedeniyle yakalama kararı talebinde bulunmuştu.

FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdem hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "gizli tanığı deşifre etmek" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

EREN ERDEM KİMDİR?



Eren Erdem 14 Ağustos 1986'da Fatih, İstanbul'da doğmuştur. Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilidir. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde CHP milletvekili olarak meclise giren Erdem, üniversite eğitimini yarıda bırakmıştır.

14 Ağustos 1986 senesinde dünyaya gelen Eren Erdem doğma büyüme Fatih, İstanbulludur. Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili.

Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP milletvekili olarak meclise giren Erdem, üniversite eğitimini yarıda bırakmıştır.

Yazarlık tarafıyla da bilinen Eren Erdem toplamda 9 kitap çıkarmış ve büyük ilgi görmüştür. TBMM’nin en genç siyasetçilerinden biri olan Erdem siyasete ise 07 Haziran 2015 tarihinde girdi.

Eren Erdem, Halk TV‘de Pazar günleri Ezber Bozanlar, Çarşamba günleri Yol Haritası programında analizler yapmaya devam etmektedir.

Eren Erdem, 7 Haziran 2015 yılında yapılan genel seçimler öncesi CHP İstanbul 3. bölgeden 6. sırada aday oldu. 25. dönem Milletvekili olarak CHP İstanbul Milletvekili seçildi. Eren Erdem, 1 Kasım 2015 tarihinde 26. dönemde yeniden milletvekili seçilmiş, 24 Haziran seçimlerinde ise aday gösterilmemişti.

Eren Erdem, Nuray Erdem ile evlidir.

