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Son dakika! Eren Erdem tutuklandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 12:39 | Son Güncelleme

Ankara'da gözaltına alınan CHP Milletvekili Eren Erdem Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Hakkında açılan Karşı Gazetesi davası nedeniyle savcılığın "kaçma şüphesi" gerekçesiyle gözaltına alınan Erdem İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Son dakika habere göre, mahkeme Eren Erdem hakkında tutuklama kararı verdi.

Ankara'da gözaltına alındıktan sonra karayoluyla İstanbul'a sevk edilen Erdem, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi. Burada hakkındaki davanın görüldüğü İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan Erdem'in tutuklanmasına karar verildi.

FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdem hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "gizli tanığı deşifre etmek" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık olarak yargılanan ve aday gösterilmeyince kaçma girişiminde bulunduğu iddiasıyla havaalanında engellendiği belirtilen Eren Erdem hakkında, kaçma şüphesi nedeniyle yakalama kararı talebinde bulunmuştu.

Talebi değerlendiren İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın talebini kabul ederek sanık Erdem hakkında yakalama kararı çıkarılmasına, sanığın İstanbul'da yakalandığı takdirde en geç 24 saat içinde mahkeme huzurunda hazır edilmesine, huzura çıkarılmadığı takdirde ise SEGBİS aracılığıyla en yakın Ağır Ceza Mahkemesine sevkinin sağlanarak mahkeme ile irtibata geçilmesine oy birliğiyle karar vermişti. Söz konusu karar doğrultusunda Ankara'da gözaltına alınan Erdem, bugün sabah saatlerinde İstanbul'a getirilmişti.

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EREN ERDEM KİMDİR?

Eren Erdem 14 Ağustos 1986'da Fatih, İstanbul'da doğmuştur. Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilidir. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde CHP milletvekili olarak meclise giren Erdem, üniversite eğitimini yarıda bırakmıştır.

14 Ağustos 1986 senesinde dünyaya gelen Eren Erdem doğma büyüme Fatih, İstanbulludur. Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili.

Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP milletvekili olarak meclise giren Erdem, üniversite eğitimini yarıda bırakmıştır.

Yazarlık tarafıyla da bilinen Eren Erdem toplamda 9 kitap çıkarmış ve büyük ilgi görmüştür. TBMM’nin en genç siyasetçilerinden biri olan Erdem siyasete ise 07 Haziran 2015 tarihinde girdi.

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Eren Erdem, Halk TV‘de Pazar günleri Ezber Bozanlar, Çarşamba günleri Yol Haritası programında analizler yapmaya devam etmektedir.

Eren Erdem, 7 Haziran 2015 yılında yapılan genel seçimler öncesi CHP İstanbul 3. bölgeden 6. sırada aday oldu. 25. dönem Milletvekili olarak CHP İstanbul Milletvekili seçildi. Eren Erdem, 1 Kasım 2015 tarihinde 26. dönemde yeniden milletvekili seçilmiş, 24 Haziran seçimlerinde ise aday gösterilmemişti.

Eren Erdem, Nuray Erdem ile evlidir.

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Eren Erdem CHP tutuklama Son dakika

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
çok şükür.
şu mübarek günde iyi haber ohhhhhhh
adalet yerini bulmuş
vatana millete hayırlı olsun
Bu adamın dokunulmazlığı yok muydu ????
Allah razı olsun 1 haınden kurtulduk
Tutuklanmasa şaşardım . Gözaltına alındığında bunu bekliyorduk . Bir zaman yatar , sonra pardon derler . alıştık . HAK HUKUK ADALET...
adelet yerini buldu gözlerinden belli namısız
ŞİMDİ DE TUTUKLAMA HABERİ GELDİ! KOZMİK ODA,OSLO, HABUR, ERGENEKON,BALYOZ VE NE İSTEDİLER DE VERMEDİK OLAYLARINDA BAŞROL OYNAYANLARA GÖZALTI VE TUTUKLAMA OLDU MU ACABA?
super haber
secimi kazandilar(!) muhalifleri tutuklamaya basladilar
TUTUKLAMA NEDENİ SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAMAKLA BERABER YARDIM ETMEK. Örgüt FETÖ. İyi de arkadaş bu örgüte yardım ederek devletin iliklerine kadar işlemesine neden olan,yol veren,beraber yürüyen, ne istedilerse veren iktidardaki siyasi kadrolar da aynı suça ortak değil mi? Hepsini tutuklasınlar o zaman buna da eyvallah derim.
geç bile kalındı, ıranlılar ne kadar üzgündür şimdi
tipinden tutuklanmıştır, bu tiple en az 5 yıl yemesi lazım. bi sevimlilik bi meymenet yok hiç yüzünde. ayrıca nasıl 86 doğumlu? tam 72-73 doğumlu tipi var, bi 5 yıl daha yatırın bu yüzden.
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