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Son dakika! Esenyurt Belediyesi'nde silah sesleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 11:05 | Son Güncelleme

Esenyurt Belediyesi'nden gelen silah sesleri polisleri harekete geçirdi. Belediye önünde geniş güvenlik önlemi alınırken, Ek Hizmet Binası'nda çalışan sevgilisini pompalı tüfekle öldüren zanlının intihar ettiği öğrenildi.

Esenyurt Belediyesi'nin ek hizmet binasında bir kadını öldüren saldırgan intihar etti.

Olay, sabah 10.30 sıralarında meydana geldi. Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan Esenyurt Belediyesi Ek Hizmet Binası'na gelen B.Ö. (43) pompalı silahla içeriye girdi. B.Ö. burada çalıştığı öğrenilen M.B. (42) adlı kadını alıkoyarak bir odaya kapattı.

ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ

M.B.'yi vuran B.Ö. intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans geldi.

Özel harekat ekipleri de belediye binası önüne geldi. Polisin olay yerinde incelemeleri sürüyor.
(DHA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt silah sesleri

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bu adam pompalı tüfekle içeri nasıl giriyor Güvenlik ile giriş kapısı önünde yaklaşık 30 metre var ve içerisinde Kapı dedektörü var hiç bir engelleme yok'mu bu nasıl bir zafiyet
adaletmi sağlıyorsunuz,rezaletmi?giden ömürde geri gelmez,yapılan cinayet günahındanda kurtulunmaz. hemkendi dünyanı,hem başka insanların dünyasına zarar verdin,Aciz insan
SİVİL SİLÂHLANMAYA HAYIR. sivillerde 17 milyon silâh var,3.5 milyonu silàhlı.
SALAKLARR
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