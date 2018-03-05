Son dakika! Esenyurt Belediyesi'nde silah sesleri

Esenyurt Belediyesi'nin ek hizmet binasında bir kadını öldüren saldırgan intihar etti.
Olay, sabah 10.30 sıralarında meydana geldi. Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan Esenyurt Belediyesi Ek Hizmet Binası'na gelen B.Ö. (43) pompalı silahla içeriye girdi. B.Ö. burada çalıştığı öğrenilen M.B. (42) adlı kadını alıkoyarak bir odaya kapattı.
ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ
M.B.'yi vuran B.Ö. intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans geldi.
Özel harekat ekipleri de belediye binası önüne geldi. Polisin olay yerinde incelemeleri sürüyor.
(DHA/İHA)
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