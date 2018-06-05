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Son dakika! Esenyurt'ta bomba paniği

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 10:56 | Son Güncelleme

İstanbul'da son dakika gelişmesi! Esenyurt'ta bir inşaatın bahçesinde bulunan sanayi tüpü nedeniyle polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Esenyurt Yaşar Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta çalışanlar bahçede sanayi tüpü görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Yaşar Kemal Caddesi ve bağlı sokakların tamamı yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı polis, tüp ve çevresinde yaptığı incelemede şüpheli bir duruma rastlamayınca tüpü alarak olay yerinden ayrıldı.

Kapatılan yollar da yeniden trafiğe açıldı.

son dakika

ESNEYURT BOMBA PANIGI


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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt bomba istanbul

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