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Son dakika! Esenyurt'ta yangın! Mahsur kalanlar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 16:43 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Esenyurt'ta doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Binada mahsur kalanların olduğu belirtiliyor

Son dakika! Esenyurt'ta yangın! Mahsur kalanlar var

Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın çıktı. Doğalgaz patlaması sonrası çıktığı belirtilen yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanların olduğu belirtiliyor.

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Esenyurt yangın esenyurt yangın istanbul Doğalgaz Patlaması

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