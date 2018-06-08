Son dakika! Esenyurt'ta yangın! Mahsur kalanlar var

Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın çıktı. Doğalgaz patlaması sonrası çıktığı belirtilen yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanların olduğu belirtiliyor.
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