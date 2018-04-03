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Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 11:29 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen Hacettepe Teknokent soruşturması kapsamında Gar Saldırısı sonrası açığa alınan Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy'un da gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Ayrıntılar geliyor...

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Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı!Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı!
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Anahtar Kelimeler:
Ankara FETÖ hacettepe Teknokent gar saldırısı cihangir ulusoy

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Hani güvenlik zaafiyeti yoktu. O dönemki içişleri bakanının nasıl sırıttıgını hatırlıyor musunuz?
Gar saldırısında bir çapanoğlu çıkacağı belliydi. O zamanlarda kraldan çok kralcıların ihmali olduğunu paylaşmıştır. Hırant Dink cinayetinde olduğu gibi azmettirici bile olabilir.
ben ozaman demıştım bılerek yapıldı dıye meğerse feo teroru ımış
DAHA COK KRIOTO FETOCU EMNIYET MUDUR U VARDA DINLEYEN KIM! HALA KRITIK GOREVDE OLANLAR VAR. 1985 VE SONRASI POLIS KOLEJLERINE GIREN EMNIYET MUDURLERI ILE EMEKLIYE SEVK EDILENLERE SORUN SOYLERLER. HER DONEMIN ADAMLARIDA VA TABI. FETO ZAMANINDA HACCA UMREYE GIDIP NAMAZ KILANLAR SIMDI HERKEALE BIRA RAKI ICIP RESIMLERINI PAYLASIYOR.
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