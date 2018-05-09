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Son dakika! Eski bakanlık personeline dev operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 11:06 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı eski personeli 10 kişiye yönelik Ankara merkezli 6 ilde ve Gençlik ve Spor Bakanlığı eski personeli olan 8 kişiye yönelik olarak Ankara merkezli 4 ilde şüphelilerin ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesi ile operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika! Eski bakanlık personeline dev operasyon

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ operasyon Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

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