Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Deniz Bölükbaşı, bir süredir tedavi gördüğü Başkent Hastanesi'nde bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Bölükbaşı, kronik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

DENİZ BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Türk siyasetine damga vuran isimlerden Osman Bölükbaşı'nın oğlu olan deneyimli diplamat Deniz Bölükbaşı, 25 Ekim 1949'da Ankara'da doğdu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Bölükbaşı, Dışişleri Bakanlığının merkez teşkilatında çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra Atina ve Bonn Büyükelçiliklerinde Elçi Müsteşarlığı ve Lizbon Büyükelçiliği görevlerinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Birinci Hukuk Müşavirliği görevini yürüten Bölükbaşı, Başbakan Yardımcısı Dış Politika Başdanışmanlığına atandı. Cenevre Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi oldu.

Türkiye’nin Bölükbaşı'nı tanıdığı olay ise tartışmaşlı 1 Mart tezkeresiydi. Irak savaşı öncesi ABD ile yapılan müzakerelerde Türk tarafında yer alan en üst düzey diplomatik isim olan Bölükbaşı, daha sonra 23. dönem milletvekili olarak MHP'den Meclis'e girdi.