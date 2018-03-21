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Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 08:47 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti. Peki Deniz Bölükbaşı kimdir? İşte eski MHP milletvekilinin hayatı hakkında tüm detaylar...

Deniz Bölükbaşı, bir süredir tedavi gördüğü Başkent Hastanesi'nde bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Bölükbaşı, kronik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

DENİZ BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Türk siyasetine damga vuran isimlerden Osman Bölükbaşı'nın oğlu olan deneyimli diplamat Deniz Bölükbaşı, 25 Ekim 1949'da Ankara'da doğdu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Bölükbaşı, Dışişleri Bakanlığının merkez teşkilatında çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra Atina ve Bonn Büyükelçiliklerinde Elçi Müsteşarlığı ve Lizbon Büyükelçiliği görevlerinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Birinci Hukuk Müşavirliği görevini yürüten Bölükbaşı, Başbakan Yardımcısı Dış Politika Başdanışmanlığına atandı. Cenevre Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi oldu.

Türkiye’nin Bölükbaşı'nı tanıdığı olay ise tartışmaşlı 1 Mart tezkeresiydi. Irak savaşı öncesi ABD ile yapılan müzakerelerde Türk tarafında yer alan en üst düzey diplomatik isim olan Bölükbaşı, daha sonra 23. dönem milletvekili olarak MHP'den Meclis'e girdi.

12 Haziran 2011 seçimleri öncesi patlak veren kaset skandalı sonrası milletvekilliğinden ve MHP'deki görevlerinden istifa eden Bölükbaşı, aktif siyasettten çekilmişti.

Akademik çalışmalarını sürdüren Bölükbaşı, diplomasi alanında da kitaplar kaleme aldı.

Bölükbaşı, evli ve iki çocuk babasıydı.
Osman Bölükbaşının oğlu Deniz Bölükbaşı aslen Kırşehirlidir. Bölükbaşı, TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, 1973 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girdi. Dışişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatında çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra, Atina ve Bonn Büyükelçilikleri'nde Elçi Müsteşarlığı görevlerinde bulundu. Lizbon Büyükelçisi olarak görev yaptı. Dışişleri Bakanlığı Birinci Hukuk Müşavirliği görevini yürüttü. Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli'nin Dış Politika Başdanışmanlığına atandı. Cenevre Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi oldu. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından, 1 Mart Tezkeresi öncesi görüşmelerin diplomasi ayağına başkanlık etti.

"Osman Bölükbaşı: Türk siyasetinde Anadolu fırtınası", 1 Mart Vakası adlı kitapların yazarıdır.

denizbolukbasi

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
siyasetcılere allah rahmet eylesın bıle demıyecegım onların çirkin yüzlerını gördümya bunu hak etmıyolar
@karakemal1944 sev ya da sevme sonuçta ölen düşman değil bir insan. hangi partiden olursa olsun vatanını gerçekten seven her siyasetçiye saygımız var bizim. Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin. Vatanını çok seven, hep ülkesinin çıkarlarını gözeten ve bu yüzden bir çok kişi tarafından sevilmeyenler arasında olan biriydi. Babadan oğula geçen bir dava yolculuğuydu. Allah halis ve iyi niyetlerini kabul etsin.
ölüm bir son değil ahiret hayatının başlangıcıdır.
kimse dünyaya kazık kalmayacak herkes her şeyinden mesuldür herkes ona göre hareket etsin.
Allah rahmet eylesin, en güzel okullarda okumuş güzel görevler yapmış en azından içinde pek bir şey kalmamıştır. Ölüm herkes için....
69 yıl boyunca Allah için ne yaptıysa karşılığını görecek
Allah rahmet eylesin
Adaleti sağlayacaklar bunu yapıyorsa gerisini düşünmek bile istemiyorum...yazıklar olsun..
Allah ehirete intikal eden tüm müslümanların tahsilatını affetsin,memleketin yetiştirdiği iyi bir kişi idi
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