Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Deniz Bölükbaşı, bir süredir tedavi gördüğü Başkent Hastanesi'nde bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Bölükbaşı, kronik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
DENİZ BÖLÜKBAŞI KİMDİR?
Türk siyasetine damga vuran isimlerden Osman Bölükbaşı'nın oğlu olan deneyimli diplamat Deniz Bölükbaşı, 25 Ekim 1949'da Ankara'da doğdu.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Bölükbaşı, Dışişleri Bakanlığının merkez teşkilatında çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra Atina ve Bonn Büyükelçiliklerinde Elçi Müsteşarlığı ve Lizbon Büyükelçiliği görevlerinde bulundu.
Dışişleri Bakanlığı Birinci Hukuk Müşavirliği görevini yürüten Bölükbaşı, Başbakan Yardımcısı Dış Politika Başdanışmanlığına atandı. Cenevre Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi oldu.
Türkiye’nin Bölükbaşı'nı tanıdığı olay ise tartışmaşlı 1 Mart tezkeresiydi. Irak savaşı öncesi ABD ile yapılan müzakerelerde Türk tarafında yer alan en üst düzey diplomatik isim olan Bölükbaşı, daha sonra 23. dönem milletvekili olarak MHP'den Meclis'e girdi.
12 Haziran 2011 seçimleri öncesi patlak veren kaset skandalı sonrası milletvekilliğinden ve MHP'deki görevlerinden istifa eden Bölükbaşı, aktif siyasettten çekilmişti.
Akademik çalışmalarını sürdüren Bölükbaşı, diplomasi alanında da kitaplar kaleme aldı.
Bölükbaşı, evli ve iki çocuk babasıydı.
Osman Bölükbaşının oğlu Deniz Bölükbaşı aslen Kırşehirlidir. Bölükbaşı, TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, 1973 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girdi. Dışişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatında çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra, Atina ve Bonn Büyükelçilikleri'nde Elçi Müsteşarlığı görevlerinde bulundu. Lizbon Büyükelçisi olarak görev yaptı. Dışişleri Bakanlığı Birinci Hukuk Müşavirliği görevini yürüttü. Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli'nin Dış Politika Başdanışmanlığına atandı. Cenevre Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi oldu. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından, 1 Mart Tezkeresi öncesi görüşmelerin diplomasi ayağına başkanlık etti.
"Osman Bölükbaşı: Türk siyasetinde Anadolu fırtınası", 1 Mart Vakası adlı kitapların yazarıdır.
Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?
Şamil Tayyar'ın FETÖ iddiası AK Parti'yi karıştırdı
Adalet Bakanı Gül: Çiftlik Bank'ın kurucusu hakkında kırmızı bülten süreci başlatıldı
Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar
ABD'den itiraf: Çin ve Rusya'nın o silahlarına karşı savunmamız yok
Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi
AİHM'den Cem Uzan kararı: Erdoğan'a hakaret kararı ifade özgürlüğü ihlali
İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira
Lüks otelde tecavüz skandalı! Rus model, camdan atladı
Bir bir itiraf etti! Öğrencilerini baş başa kalacağı bir yere götürüp...
Okuyucu Yorumları 10 yorum