HABER

Son dakika! Eski Milletvekili Akın Özdemir hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 16:29 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; 14. Dönem İzmir Milletvekili Akın Özdemir (83) vefat etti.

Son dakika! Eski Milletvekili Akın Özdemir hayatını kaybetti
  1. Dönem İzmir Milletvekili Akın Özdemir'in cenazesi, 23 Temmuz Pazartesi günü İzmir Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Urla Zeytinalan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun olan Özdemir, İller Bankası Bakanlık Denetçiliği, Bayındır Belediye Başkanlığı, Güneş Matbaacılık TAŞ Müdürler Kurulu üyeliği, TARİŞ Genel Müdürlüğü Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

  1. Dönem'de TBMM'ye İzmir milletvekilli olarak giren Özdemir, Cumhuriyet Senatosu İzmir üyeliği yaptı.
    PARTNERAdnan Oktar'ın serveti 'yok artık' dedirtti! İşte dudak uçuklatan sayı...Adnan Oktar'ın serveti 'yok artık' dedirtti! İşte dudak uçuklatan sayı...
Bakan Dönmez memleketi Bilecik'te (2)Bakan Dönmez memleketi Bilecik'te (2)
İzmir'de yemek şirketleri denetimleri arttırıldıİzmir'de yemek şirketleri denetimleri arttırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP İzmir Milletvekili Kani Beko Akın Özdemir

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sınırı geçen 4 Türk Yunanistan tarafından gözaltına alındı!

Sınırı geçen 4 Türk Yunanistan tarafından gözaltına alındı!

Osmaniye'de depremden sonra ortaya çıktı! Savrun Çayı'nda çamur kaynamaya başladı!

Osmaniye'de depremden sonra ortaya çıktı! Savrun Çayı'nda çamur kaynamaya başladı!

Ağustos celbinde askere gidecek olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? Bedelli askerlik için son dakika açıklaması

Ağustos celbinde askere gidecek olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? Bedelli askerlik için son dakika açıklaması

Son dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi

Son dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi

AK Partili vekiller ile ilgili gündemi sarsacak 'Adnan Oktar' iddiası

AK Partili vekiller ile ilgili gündemi sarsacak 'Adnan Oktar' iddiası

Adnan Oktar'ın dijital arşivi ele geçirildi! Şantaj amaçlı ses ve görüntüler var

Adnan Oktar'ın dijital arşivi ele geçirildi! Şantaj amaçlı ses ve görüntüler var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.