Son dakika! Eskişehir'de otobüs kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberine göre, kimliği henüz tespit edilemeyen otobüs şoförünün kullandığı, Ankara'dan Bursa istikametine geziye giden yolcuları taşıdığı aktarılan 06 FL 644 plakalı Kartallar Gezi firmasına ait tur otobüsü, Eskişehir-Bursa karayolunun 3. kilometresinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinçkaza yerinde incelemede bulundu, yaralıları hastanede ziyaret etti.

BİR KİŞİ DE KAYIP İDDİASI

Öte yandan kazada bir kişinin de kayıp olduğu öne sürülürken, polis ekipleri incelemelerine devam ediyor. (Ajanslar)