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Son dakika! Eskişehir'de otobüs kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 07:16 | Son Güncelleme 8 dakika önce

Son dakika haberine göre, Ankara'dan Bursa'ya geziye giden yolcuları taşıyan otobüsün Eskişehir'de kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, kaza yerinde incelemelerde bulunurken, yaralıları hastanede ziyaret etti. Öte yandan kazada bir kişinin de kayıp olduğu öne sürüldü...

Son dakika haberine göre, kimliği henüz tespit edilemeyen otobüs şoförünün kullandığı, Ankara'dan Bursa istikametine geziye giden yolcuları taşıdığı aktarılan 06 FL 644 plakalı Kartallar Gezi firmasına ait tur otobüsü, Eskişehir-Bursa karayolunun 3. kilometresinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinçkaza yerinde incelemede bulundu, yaralıları hastanede ziyaret etti.

BİR KİŞİ DE KAYIP İDDİASI

Öte yandan kazada bir kişinin de kayıp olduğu öne sürülürken, polis ekipleri incelemelerine devam ediyor. (Ajanslar)

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