Son dakika! Eskişehir'de yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen sürücünün kullandığı, Ankara'dan Bursa'ya geziye giden yolcuları taşıdığı öğrenilen 06 FL 644 plakalı Kartallar Gezi firmasına ait tur otobüsü, Eskişehir-Bursa karayolunun 3. kilometresinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinçkaza yerinde incelemede bulundu, yaralıları hastanede ziyaret etti.
(AA)
AYRINTILAR GELİYOR...
Son dakika! YPG komutanları öldürüldü
'Otelde bedava konaklama' isteyen ünlü Youtuber hayatının şokunu yaşadı
Kız öğrenciyi sınıfta soyup, 'pis' diyen öğretmene dava
3 futbolcunun resmini çektiler ve... Şişeyle cinsel işkence iddiası
Son dakika: İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den yeni açıklama! İşte 20 Ocak İstanbul hava durumu
Afrin operasyonu ile ilgili Rus gazetecilerden çarpıcı ifadeler
FETÖ'cü emniyet amiri itiraf etti! Mülakatlarda kırmızı-yeşil kalem detayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 6 ay içinde bitirin...
Facia haberi geldi!
YSK seçim listesini açıkladı: İYİ Parti yok!
Okuyucu Yorumları 1 yorum