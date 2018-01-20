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Son dakika! Eskişehir'de yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 06:42 | Son Güncelleme 9 saat önce

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 42 kişi yaralandı.

Son dakika! Eskişehir'de yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen sürücünün kullandığı, Ankara'dan Bursa'ya geziye giden yolcuları taşıdığı öğrenilen 06 FL 644 plakalı Kartallar Gezi firmasına ait tur otobüsü, Eskişehir-Bursa karayolunun 3. kilometresinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinçkaza yerinde incelemede bulundu, yaralıları hastanede ziyaret etti.

(AA)

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Bursa trafik kazası yolcu otobüsü Ankara Son dakika

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
son günlerde otobüs kazalarında artış oldu! Allah rahmet eylesin, çok acı bir hadise, yakınlarına allah sabır versin. Lütfen dikkat hem kış ayı, hem sömestr tatili. ..
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