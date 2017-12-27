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Son dakika! Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı açığa alındı

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 12:10 | Son Güncelleme 2 saat önce

Son dakika haberine göre, Konya'da felsefe öğretmeni Ercan Harmancı'nın Twitter hesabından yaptığı eşofman giyen kız öğrencilerle ilgili skandal açıklamaları ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin ve AK Partili Turan'dan da tepki geldi. CHP'li vekil Hüsnü Bozkurt da skandal paylaşımlarla ilgili soru önergesini Meclis gündemine taşıdı. Öğretmen Ercan Harmancı açığa alındı...

Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı, Twitter hesabından beden eğitim derslerinde eşofman giyilmesini eleştirip, öğrencilerin eşofman giyerek zina yaptığını ileri süren mesajlar yayınlamıştı.

MEB MÜSTEŞARI TEKİN: BU TÜR SAPKINLIKLAR EN ÇOK BENİ RAHATSIZ EDİYOR

Hürriyet gazetesinden Deniz Zeyrek'in haberine göre, konu hakkında konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, "En az sizin kadar biz de rahatsız olduk. Ki ben başladığım günden itibaren okullarda beden eğitimi ve müzik derslerini teşvik ediyorum. Bunu yaparken Platon’un İdeal Devleti'nde Koruyucular Sınıfının eğitimi kısmında kullandığı bir kişinin yönetici olabilmesi için önce kendi bedenini yönetebilmesi gerektiği metaforunu kullanıyorum. O yüzden bu tür sapkınlıklar en çok beni rahatsız ediyor" dedi.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ TURAN'DAN TEPKİ

Konya'da felsefe öğretmeninin söylemine ilişkin sorulan soruya AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise, "Sosyal medyada bir garip mecra hale getirilmesiyle ilgili gündem var. Bunların bir kısmı ahlaksızlığından yapıyorlar. Ahlak dışı yaklaşımdır. herkesin aklını başına alması lazım. Ancak öğretmenlerimizin, imamlarımızın, çocuklarımızı emanet ettiğimiz eğitimci insanlarımızın çok daha hassas olmasında, ağzından çıkanı, yazdığını çok daha iyi değerlendirmesinde yarar var diye düşünüyorum" yanıtını verdi.

Skandal paylaşımlarda bulunan Felsefe Öğretmeni Ercan Harmancı yazdıklarını savundu!

Skandal paylaşımlarda bulunan Felsefe Öğretmeni Ercan Harmancı yazdıklarını savundu!

Öğretmenin skandal sözleri için flaş gelişme

Öğretmenin skandal sözleri için flaş gelişme

CHP'Lİ VEKİLDEN ÖĞRETMEN HAKKINDA SORU ÖNERGESİ

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt da felsefe öğretmeninin paylaşımlarını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Ercan Harmancı'nın meslekten men edilmesinin düşünülüp düşünülmediğini soran CHP'li Bozkurt, "Çok okumak, ne okuduğunu bilmemek tedavisi olmayan bir hastalıktır!" gibi açıklamalarda bulunan, eğitimin milli olmasından duyduğu rahatsızlığı ifade eden, Atatürk´ü de hedef alan mesajlar paylaşan kişinin öğretmen sıfatı taşıdığını belirterek, şöyle dedi:

"Bunun yanı sıra, akıl yürütme becerilerinin gelişiminin en önemli unsurlarından olan, sorgulamayı ve eleştirel bakış açısının sağlayan felsefe gibi önemli bir dersin öğretmeni olan Ercan Harmancı´nın, böylesi sapkın ve genel ahlaka kati suretle uygun olmayan düşüncelerle eğitimcilik yapması, sadece Konya´da değil ülke kamuoyunda da büyük ve haklı tepkilere neden oldu."

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Dün, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen Harmancı hakkında soruşturma başlattı. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, "Bir öğretmenimiz sosyal medya hesabından mesajlar yayınlamış. Konu bize ulaştıktan sonra Valiliğin izniyle öğretmen hakkında soruşturma başlattık. Soruşturmanın sonucuna göre öğretmen hakkında işlem başlatılacak." açıklamasında bulundu.

SKANDAL PAYLAŞIMLAR

Öğretmen Harmancı'nın twitter hesabından yayınladığı tepki çeken mesajlar şöyle:

'Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor. Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir', 'Beden eğitimi değil, bedeni şeytana hazırlama eğitimi', 'Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar', 'Okullarda zina yapılmıyor mu? Evet, göz, kulak, dil ve el zinası yok diyen ya Muhammed aleyhisselam dininden haberi yok. Ya da bundan zevk alan zevkperestler', 'Okulu sınıfı evi gibi, erkek öğretmeni dayısı gibi, abisi gibi gören öğrenciler ve onları yabancı bir kadın gibi görmeyen erkek öğretmenler okullarda zina işliyor dersem bu benim düşüncem değil Muhammed aleyhisselamın emri itiraz eden var mı', 'Beden eğitimi dersi veren, verirken gerçekten rahatsızlık duyan şerefli öğretmenler olduğu gibi şereften yoksun öğretmenlerde var. Buna sessiz kalanlar olarak biz de hesap vereceğiz.', 'Bir okulda soyunma odası diye bir yer varsa bu bize zillet olarak yeter', 'Mustafa Kemal'i seviyor musun diye öğretmenlere sorulsa kem küm diye cevap veren öğretmenden eğitimci olmaz. Oysa malum kişiyi sevmiyorum demek asla suç bile değilken o kadar sindirilmişiz', 'Okullarda değil hiçbir zaman malum şahsın altına Kuran konulmaz', 'Öğretmen arkadaşlara bir hatırlatma Okullardaki akıllı tahtaların altına malum şahsın altına konulan Kuranı Kerim'den hesaba çekileceğiz korkmayın ve deyin ki akıllı tahtaların üstüne Kuran koymayın', 'Bir beden eğitimi öğretmeninin karşısında vücut kıvrılıyorsa ne kadar olması önemli değil onun adı zinadır', 'Bugün beden eğitimi adıyla adet görmüş kızlara zorla ve müfredat gerekçeli zina yaptırılıyor bu hiçbir babanın da umurunda değil. Hemi de Müslüman baba. Niyet sorgulamıyorum İslam'ın sınırlarının dışında niyet aranmaz.'

"TÜM PAYLAŞIMLARDAN SEVAP BEKLİYORUM"

Ercan Harmancı gelen tepkiler üzerine Twitter hesabından kendisini eleştirenlere şu yanıtları verdi:

'Evet tekrar ediyorum beden eğitimi dersi seçmeli olmalıdır isteyen seçsin. Yarın ölünce hesap sorulacak bir konu için tartışmam. Bu bir inanç meselesi derim', 'Sosyal medyada paylaştığım tüm paylaşımlardan sevap bekliyorum karşılığı cennette. Suçu vız gelir. Medya ve iletişim uzmanı olarak da işin teknik tarafında hakimim, sıkıntısı olan açıklamaya da tekzip talebi hakkına hakkını kullanabilir eleştiriye açığım hakaret suç.' (Habertürk)

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Okuyucu Yorumları 53 yorum
kız öğrencilerede giydiklerine biraz dikkat edilsin karetede olduğu gibi bol bir kıyafet giydirilsin her türlü insan var bazısı dikkat etmez bazısınında dikkatini celbetmesin
Geçen başka bir sapık da sakalsız erkekten tahrik oluyordu, onları kadın gibi görüyordu. Anlayacağın sapıklığın sınırı yok, insan kendisini bilmez ise karşıdakine her türlü sapıkça şeyler düşünebilir.
neyle besliyorlar sizi ne yiyip iciyonuz bu nasil bir yokluk sapik herifler
@sufireso SEN ÇOCUKLARI KAPATAna kadar kendi gözünü tesettüre sok biz bakınca sadece çocuk görüyoruz çocuk...geleceğimiz umudunuz çocuklar görüyoruz...
sen imanını da kaybetmişsin erkekliğini de. öğrencilere ne gözle baktığın belli.
bu kanı bozuklar sapıkda neden dinin en önemlisi müslümanlıgın arkasına saklanarak sapıklık yapıyorlar işin ilginc tarafı tüm tarikatlarda kuran kurslarında oluyor bu sapıklıklar imamhatipler gercekten kapatılsın paydası yok zararı var en önemlisi islam kusursuzdur müslümanlar degil
normal bi insanın düşünceleri böyle olsa bile herşeyini kaybedeceğini bile bile toplumsal linçe uğrayacağını bile bile bunları yazacağına inanmıyorum sorunları çok daha büyük ve iyi araştırılmalı basit bi sapıklık olayı değil bu
Sen; araç kullanan kadınlardan da tahrik olursun. Bu nedenle sana Suudi Arabistan da olmaz. Sen en iyisi Iran'a git. Seni sapık.
@abulgur medeniyetin arkasına saklanan ahlaksızlar yüzünden. bu sapık yobazlar ortam buldu işte buda gerçek.
Doğru diyeni dokuz köyden kovarlar
Bu adam değil eğitimci insan olamaz. Eşofman, pantolon fark etmez bunun için kadının kıyafetin bakar çarşaflı değilse tahrik olur. Buna göre kadınlar perdeleri sıkı sıkı kapatılmış evden dışarıya çıkarılmalı, sosyal hayatta olmamalı. Bu zihniyet hastalıklı beynin göstergesi.
hayırlı olsun ödül olarak yakında diyanete atanır!
Bu tür zihniyetler açığa alınmayla çözülmez. bu tür körelmiş yobaz faşist imansız kafirler yok olmadığı sürece bu topraklara huzur zor gelir. bu tür zihniyetler yok edildiği taktirde huzur bulur tüm insanlık.
iddiaları açıyorum. Şube müdürü oran 3,1 / ilçe milli eğitim müdürü 2,7 / müsteşar 1,2
ÜÇ GÜN SONRA MEMLEKETİN EN ÜNLÜ KIZ LİSESİNE MÜDÜR OLUR.
-Neden çok şaşırdınız ? Bu zihniyete oy verenlerin hiç mi suçu yok ? -Bu kişi zaten kendini çok güzel betimlemiş: "Ben sapık mıyım ?" diyor. Demek ki, derslerde çocukların oralarını buralarını dikizliyor. Bu kişi, en azından sesli olarak düşünmüş. Bu zihniyette olup da konuşmayanlar da var. El alem uzayın derinlikleri ile uğraşırken, şu güzel ülkemin gündemine bakın yahu ! Yazık ! Hacı Bektaş-ı Veli'nin dediği gibi, "BİLİMDEN GİDİLMEYEN YOLUN SONU KARANLIKTIR." -Böyleleri yüzünden millet çocuklarını okula göndermek istemiyor. -Kahramanmaraş'tan yüzünü aydınlığa çevirmiş tüm dostlara selam.
TECAVÜZden şikayet edip duran MEDYATİK AHLAKÇIlar bu uyarı sahiplerini HUKUKEN LİNCE tabi tutuyor. Adamın videodaki söylediklerine katılıyorum. Ben de öğretmenim. Beni de mi açığa alacaksınız? Ya AHLAKÎ YOZLAŞMAdan bahsetmeyin. Ya da işin içindeki insanların "Kral çıplak" uyarılarını dikkate alın. TECAVÜZ'e ZİNA diyemeyen SEKÜLER KAFAlar akşam haberlerinde izleyeceği tecavüz haberi üzerinden toplumu terbiye edemeyeceklerini bilsinler.
@bilalaydin1978 AYNEN SANA KATILIYORUM SENİN GİBİ BEYİN TAŞIYANLARIN SAPIKLARIN TECAVÜZCÜ İMAMLARIN BİRKEREDEN BİŞEY OLMAZ DİYEN AİLEDEN SORUMLU BAKANIN HIRSIZA ARSIZA AHLAKSIZA ÇANAK TUTAN AHLAK YOKSUNLARININ TOPLUMDA OLANCA ÇOĞALMALARI VE TOPLUMUN BÖYLE PİSLİKLERE GÖZ YUMMALARI. ÖNCE KENDİ BEYİNLERİNİZİ SORGULAYIN BAŞKALARIDA KENDİLERİNİ SORGULAR SAPIK DUYGULARINIZLA BAŞ ETMEYİ ÖĞRENECEKSİNİZ VAY ERCAN HARMANCI VE SENİN GİBİLERİN OKUTTUĞU ÖĞRENCİLERE YAZIK TOPLUMUN AHLAKINI SORGULAYACAĞINIZA KENDİ SAPIK DUYGULARINIZI SORGULAYIN
sapıklık ruhuna işlemiş anasının diz kapağını görse heyecana gelir bu pislik sapıklar
YOBAZ YOBAZDIR MALDA MALDIR
Bu sapik asla ogretmenlik yapmamali. Benim kizim o okulda olsa hemen alirim
İyi olmuş bu sapığın sokağa bile çıkmaması lazım
Onu beşi bilmem biz okurken kızların etek boyu vardı. body vücudu saran eşofmanda olmamalı ama bu hocanın derdi başka niye erkek olduğumu hissettiriyorlar diye şikayet ediyor. öyle bir dünya yok. burkanın altında ne olduğunu hayal edebilirsin onu ne yapacan. harbi ol
imam hatiplere destek (!) bu zavallı öyle bir düşünceyi paylaşarak kimlere reklam yapıp da acaba sonrasında da neye ulaşmayı amaçladı. anlayabilene! bu devirde bu kafayla birbirlerini tavlıyor bunun gibiler. fark edilmeseydi bakan olma ihtimali bile vardı! :)
Tipi de söyledikleri de kendi de mide bulandırıcı hatta kusturucu...İçim kalkıyor bu tipleri görünce artık,midem bulanıyor..!!!
uyduruk soruşturma sonra unuttur sonra da saraya danışman olarak ata ..ülke bitmiş daha neyi konuşuyoruz ..sanki bilmeden atanıyor bu tipler..nasıl bir mahlukat sa...allahım maymunu yarattın hadi bunu niye yarattın..
İmam Hatip bunlarla dolu o yüzden imam hatipten mezun olanlardan atomu falan parçalamalarını beklemeyin :)
BUNU ARAŞTIRIN BU KESİN İŞİDCİDİR.
Sayın Müsteşara bir Sosyal demokrat olarak teşekkür ediyorum.Bu sapkınlar DİNİMİZİ başka bir dinmiş gibi gösteriyorlar.Halbuki en doğruyu İslamiyet işaret etmiş, bu alçaklar değil
Devlete verdiğimiz vergilerden bu zındıklar maaş alıyorlar ya,haram olsun....
Senin beynin kokmuş, çürümüş, 12 yaşındaki bir çocuğun giydiği eşofmandan bile tahrik oluyosan, kara çarşafa girmiş kadından bile tahrik olursun, acaba bu çarşafın içinde giysi varmı ne durumda diye. Adi, cehennemliksindir inşallah.
Gün be gün MEB'de bu yürden cüretkâr,getici,irticai,meczup,saçma sapan ve sapıkça fikir ve tavır ortaya koyan öğretmen ve idarecilerin sayısı artmaktadır.Neden?Neye dayanarak?Amaç nedir? Türkiye nereye gidiyor? Bu gericı,ahmak,şerefsiz zihniyet nasıl bu kadarcüretkâr olabiliyor? Bu türden öğretmen ve idarecilerden kimsenin haberi olmuyor mu?Yoksa,haberleri oluyor da bir şekilde korunuyor mu bunlar? Bu sapık ,gerici şerefsiz bu güne kadar nasıl tepki çekmedi ki okulunda?Yoksa müdürü de "yalayarak" mı koltuk sahibi oldu da bunu korudu bunca zamandır...!!!
Bıktık bu tacizci sapıklardan asın gitsin.
Açığa almak kandırmacadır...Yetmez...ömür boyu kamu hizmetlerinden uzak tutulmalı...Hele hele ''ÖĞRETMEN''liğe asla....Milli Eğitimdeki diğer sapıklarda ayıklanmalı....çok önemli....
radikalizm yani aşırıcılık en tehlikeli olandır, buna bir de yobazlık ve bağnazlık eklenirse asit dökseniz artık kazınmaz yerinden.
doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar
nasil bir zihniyettir bu. hepsi bizim çocuğumuz. insan çocuğu icin boyle birsey düşünürmü. allah akıl fikir versin.
ne düşünecegim felsefe ögretmenimi cami hocasımı kıyafete bak ögrencilere örnek olacak
tipe bak hizaya gel..
Adam sapık olduğunu bağıra bağıra açıklıyor
İŞ İNSANIN KENDİSİNDEN BİTER.. KARŞIDAKİ NASIL GİYİNİRSE GİYİNSİN, NASIL DAVRANIRSA DAVRANSIN..EGER Kİ SENİN HELALİN DEGİLSE, SEN İNSAN OLDUGUNU UNUTMAYACAKSIN ..VE KARŞIDAKİNİNDE BİR İNSAN OLDUGUNU DÜŞÜNEVEKSİN..EN AZINDAN HAYVANLARDAN BİRAZ DAHA ÜSTÜN YARATIK OLDUGUNU BİLECEKSİN..O HALDE DOGADA YAŞAYAN HAYVANLARIN ÜZERİNDE EŞORFMANDA YOK VE HER ŞEYLERİ MEYDANDA ONLAR SAPKINLIK GÖSTERİYORLARMI? ZAMANI GELDİGİNDE BİR EŞ BULUP ÇİFLEŞİYORLAR..SEN HAYVAN OLAMAZSIN..İNSANLIKTANDA ÇOK UZAKSIN..NASIL BİR YARTIKSIN BİLEMEDİM..
insanların ne giyeceğine diz mi karar vereceksiniz...bol giysinmiş...sanane kardesim...sen sapıklık yapmayacaksın...sapik olmamayı ogreneceksiniz
Bu tipler, karakterler öğretmen oluyor,bizler asgari ücrete calışmaya,asgari ücrete 40-50 TL zam gelecek diye beklemeye devam edelim!.
vereceksin bunu eşofmanlı şevket hocanın eline.. sopaylaan anlatacak.. kupaylan anlatacak.. oyuncak ördek yavrusuyla..yani eline geçen hertürlü nesneyle insan nasıl olunur anlatacak.. herşeyi geçtim mahşer günü bu din soytarılarının suratlarının nasıl bir hal alacağını merakla bekliyorum.!
egemen bağış gibi olmak lazım bu zavallı mahlukatlara
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