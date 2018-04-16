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Son dakika! FETÖ'den aranan karı koca 1 yıl sonra yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 10:09 | Son Güncelleme

Aksaray’da (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 1 yıldır firari olarak aranan karı koca öğretmen yapılan operasyonla yakalandı

Operasyon, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında öğretmen yapılanması içeresinde yer aldıkları belirlenen ve 1 yıldır firari olarak aranan karı koca öğretmen, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Karı koca öğretmen Beytullah A. ve eşi Çiğdem A.’nın Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, dün sabah erken saatlerde ilçede belirledikleri adrese operasyon düzenledi.

İlçede bulunan müstakil bir eve düzenlenen operasyonda karı koca öğretmen yakalanarak gözaltına alındı.

SÜREKLİ GÜLMELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Karı koca şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmek üzere getirildikleri Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine gülerek girip çıkmaları dikkat çekti. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye çıkan karı koca tutuklandı. Şüpheli Beytullah A. Kırşehir Cezaevine, Çiğdem A. ise Ereğli Cezaevine gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Karı-Koca Aksaray firari Ankara

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Arsızlık ve aymazlık utanma da kalmamış bunlarda normal geldikleri hali gösteren tablo
şimdi bunlar diyelimki 12 sene öğretmenlik yapmışlar.3 nesil ilköğretim yetiştirmişler.30 ar kişiden 90 kişi eder.haydi bu 90 kişiye ne öğrettiler yada ne hayatları kararttılar.bunun hesabı kime sorulacak.nesilleri harcıyoruz
Ne öğretecektiki tabiki milli eğitim müfredatında ne yazıyorsa onu. Bu kadar abartma istersen benim çocuğum akşam eve gelince fetöyü övmedi fakat övenler makamlarında rahatlar.
kendi yazip kendi oynadi ac gozlerini artik ayigitt
HERŞEYİN HESABI SORULACAK MASUMLARINDA SUÇLULARINDA
dövün içerde ikisinide,gülmeleri geçecektir
Kardeşim madem bunlar terörist,terörist gibi davranacaksın.Böyle bir uygulama olamaz,bide el ele tutustursaydınız!fetöyle mücadele ciddiyetini bozmamak lazım.
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