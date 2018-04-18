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Son dakika! Hava ve Deniz Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 10:14 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Emniyet harekete geçti. FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon yapılıyor. Denizci 10 kişi ile havacı 16 Albay, 9 Yarbay olmak üzere toplam 25 kişi hakkında gözaltı karar verildi.

Son dakika! Hava ve Deniz Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ terör örgütüne mensup askerlerden sorumlu mahrem imam oldukları tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerin işlemleri devam etmektedir” denildi.

Bir sonraki açıklamada ise, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün 'Mahrem imamlar' ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen ve haklarında idari işlem de yapılan Havacı 16 Albay, 9 Yarbay olmak üzere toplam 25 kişi hakkında tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı işlemleri Ankara ve 6 ilde devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Deniz Kuvvetleri

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Şayet adalet olsaydı fetoya her istediğini verenler kozmik odadaki bilgileri cia veren bunu ITİRAF edenler terör örgütüne yardım ve yataklık etmekten hesap verirdi
Adam kalmadı lan Tsk da savasacak!!!!!!!!!!!!!!!!
savaş arefesinde türk subaylarını etkisiz hale getiriyorlar düşmanla savaşmak yine halka düştü
Tsk yı komple lavedin gitsin o zaman bu ne ya hergün adam alınıyor!!!!!!!!!!!
Nereye kadar bu devran?
Eyy Akp ve yetkilileri Başbuğ paşamız size 10 yıl önce bu yapılanma hakkında Rapor verdi. Siz ne yaptınız alıp raporu çekmeceye attınız Bakın şimdi hala bu pislikleri temizleyemiyorsunuz mantar gibi türemişler Bu kanlı işin mümessili sizlersiniz Sonradan kandırıldık edebiyatına tokuz geldiğiniz gibi gideceksiniz 2019 da sonrada inşallah adil yargının karşısına çıkıp hesap vereceksiniz Bıktık sizden yeter artık boş boş konuşmaktan öteye gidemiyorsunuz
Herkes mutsuz akp git artık git git git git
3 AY SONRA 2 SENE OLACAK
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