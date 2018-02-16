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Son dakika! FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 52 kişi hakkında gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 09:00 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 8 ilde 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika! FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 52 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün finans yapılanmasına yönellik başlatılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 8 ilde, 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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FETÖ operasyon

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