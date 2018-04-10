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Son dakika FETÖ operasyonu! 79 öğretmen hakkında gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 09:30 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 79 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika FETÖ operasyonu! 79 öğretmen hakkında gözaltı kararı

Ayrıntılar geliyor...

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Son dakika FETÖ öğretmen gözaltı Ankara

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
yav arkadas ne fetoymus cevremizde akp liler disinda adam kalmadi . ulkede herkes terorist mis
aynen öyle
beter olsunlar. Alayını alın
çok güzel olmuş çok ögretmen cahil insandan farksız bence harika bir karar
kendinin ne olduğu belli oldu cahilliğini tescillettin
lafa bakarım laf mı diye bir de söyleyene bakarım adam mı diye
ülke ekonomisi ile ilgilenin iflas eden edene
içim rahatladı. evlerini iyi arayalım silahlı terör örgütü olarak evlerinde keleş falan olabilir.
2 yıl geçti siyasi ayağa daha dokunulmadı. Amerika ya gidip el etek öpenler niye hala elini kolunu sallayarak geziyor.
Cemaat ve tarikatların nasıl bi lağım çukuru olduğunu öğrenmiş oldu Atatürk düşmanları
KAMUDA HALEN ÇALIŞAN FETÖCÜ ÖĞRETMENLER VAR.HATTA DARBEDEN ÖNCE SORUŞTURMA GEÇİRMİŞ KAYITLI ÖĞRETMENLER BAZI AKP VEKİLLERİNİN REFERANSI İLE GÖREVE İADE EDİLMİŞTİR.İHBARA GEREK YOK KAMUDA ESKİDEN SORUŞTURMA GEÇİRMİŞ VE ŞUNA GÖREVDE OLAN ÖĞRETMENLER KAYITLIDIR.EMEK HIRSIZLARINA GÖZ AÇTIRMAYALIM.REZİL ADAMLAR
Suçlunun yanında suçsuz da yanıyor . Sucsuzlarin hakkını nasıl ödeyeceksiniz. Bir sürü insanin ahini aldınız. Bu dünyada ADALET yoksa AHİRATTE ADALET var.
Nedense sümüklü meczubun müridleri yakalanınca ses buradaki kripto fetecü pkk yandaş ve destekçilerinden sonradan türemiş chp li fetö cü gruhtan çıkıyor.
ALIP BIRAKIYORSUNUZ MİLLETLE DALGA GEÇMEYİN
AKP fetöyü bitiremez
feto feto diye diye sucsuz lari bile isinden ekmeyinden ettiler sonra suriyeli ögretmen alıcaz diyorlar...
kamer genç rahmetli meclis de 2009 yılında bagırırken fetoyu araştırın dıye üstüne yürümek yerine araştırsak bu durumlara düşmezdik
Fetö bataklığının içinde hangi siyasi parti vardı aceba ?
Kim vatanına ihanet ediyorsa babam dahi olsa alın kardesim. Mesele vatansa gerisi teferruat...
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