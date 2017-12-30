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Son dakika! FETÖ'cü askerin Yunanistan'a ilticasıyla ilgili yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 20:15 | Son Güncelleme 3 saat önce

Yunanistan tarafından 8 darbeci askerden birine sığınma hakkı verilmesine Ankara'dan çok sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında 'İkili ilişkilere etkisi olacaktır' ifadesi dikkat çekti. Öte yandan Yunan hükümeti, sığınma hakkı verilmesi konusunda komisyonda alınan karara itiraz etti.

Son dakika! FETÖ'cü askerin Yunanistan'a ilticasıyla ilgili yeni gelişme

Yunanistan sekiz darbeci askerden birinin iltica talebini kabul etti. Asker serbest bırakıldı.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 askerin Türkiye'ye iade talebini reddetmişti.

DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ

Dışileri Bakanlığından, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden 1'inin sığınma başvurusun Yunanistan tarafından kabul edilmesinin ardından açıklama geldi:

"15 Temmuz darbe girişimine katılan sekiz darbeciden birine sığınma hakkı veren Yunanistan, bu kararı ile darbecileri koruyan ve onlara kucak açan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Türkiye’de demokratik düzeni hedef alan, güvenlik güçlerimizden ve sivillerden yüzlerce vatandaşımızı şehit eden suçluların ülkemizde adalet önünde hesap vermesini yeniden engelleyen Yunanistan, terör ve suçla mücadele konusunda bir müttefik ülkeden beklediğimiz destek ve işbirliğini göstermemiştir.

Siyasi saiklerle alındığını düşündüğümüz bu kararın Yunanistan’la ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konulardaki ortak çalışmalarımız üzerinde kuşkusuz etkileri olacaktır."

YUNAN HÜKÜMETİ İTİRAZ ETTİ

Yunanistan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada Yunan hükümeti darbeci askerler ile ilgili iltica talebi konusunda itiraz dilekçesi ile başvurdu. Yunan Başbakanlık Ofisinden, "Yunan hükümetinin 8 Türk subay konusunda her zamanki tutumu çerçevesinde, Yunan hükümeti 2. derecede iltica komisyonunda alınan karara itiraz etti ve gerekli dilekçeyi iletti" açıklaması yapıldı.

DAVA SÜRECİ NASIL İŞLEDİ?

15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri bir helikopter ile Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iadesiyle ilgili kısa bir süre önce Atina'daki mahkemede görülen üç ayrı duruşmanın ardından, üç asker için Türkiye'nin iade talebi kabul edilmiş, beş askere yönelik iade talepleri ise reddedilmişti.

Yunan temyiz mahkemeleri başsavcısı Antonis Liogas, iade talebi reddedilen darbecilerle ilgili Yüksek Mahkeme'ye itirazda bulunurken, mahkemenin Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiği üç darbeci asker de temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Yunanistan'dan darbeci askere sığınma hakkı!
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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Tepki çok sert olmuş yunanistan titriyordum şimdi
Sizin için cuntacılar daha önemli 18 adadan bunu anladık. Bu gelişmeden sonra da Atina’ya savaş ilan etmezseniz yazık kepazeler sürüsü.
Sanki şimdiye kadar Yunanistan tan PKK ve THKPÇ terörislerini almış gibi konuşuyorsunuz sayın bakan.Uluslar arası ilişkileriniz ve ülke yönetiminiz sıfır. Çocuk katili nasıl uluslar arası işler ile teslim alındı.Sizin ağabeyiniz büyük elçilere Monşer deyip aşağılarsa ,bu aşağılama uluslar arasında sizin durumunuzu ortaya koyar.Sap gibi yanlız kalı sonra da CHAPE ye suç bulacak kadar alçalırsınız,reisiniz başta olmak üzre.
o alçakları vermek yada vermemek Yunanistanın haddi değil zaten öncelikle ABD verdirtmez. Almanya zaten Yunanistanın ekmeğini veriyor. Almanyada izin vermez asıl merak ettiğim şey ; TSK üniforması ile ve TSK ya ait bir Helikopter ile Yunanistana kaçabilecek kadar Kanı Bozuk Yunan tohumlarına "masum asker" diyen Yunan Piçleri bu habere nasıl yorum yapacak
Demekki Fetöcü Askerler siyaserle uğraşıyorlarmış yani Türk devletine ve hükümetine darbeye kalkışmak bi nevi yunan mahkemelerine göre siyaset sayılıyor.Nede olsa bunlarda pusuda bekleyen düşman larımızdan...
"çok sert tepki" imiş...duyda inan ! şu elden çıkan adalarımızı da gündem etseydiniz...
adamlar adalarımızı işgal etmiş ona tepkı yok bu adamlar nasıl ıktıdar da halen daha şaşıyorum
eyyy yunanistan diyen yok mu
ya vermesinler ne yapacağız kı bizdekiler ne oldu da atına kaçanlar buraya gelince ne olacakkk içeri attılar yatıyolar paşa paşa ekmek elden su göldennn
ARKADAŞLAR BİR FETÖ VARSA BİRDE HUKUĞU HİÇ SAYAN HÜKÜMET VAR. ZARRAF DAVASI DÜNYADA BİZİ NASIL GÖSTERİYOR ANLAMANIZ YETERLİ BU SONUÇ DAVANIN GÖLGESİNDE KALMIŞTIR. GERÇEKLER ORTAYA ÇIKMALI YOKSA BEN BİLE ZARRAF DAVASINDAN DOLAYI ÜLKEMİN HALİNE ÜZÜLÜYORUM. RÜŞVET YOKSA DÜNKÜ HAYIRSEVER VATANDAŞIMIZIN MALLARINA NİYE EL KOYUYORSUNUZ. ZARRAF DAVASI AKP İÇİN KARA KAP KARA BİR LEKEDİR. BAŞKANLIK BU KEKEYLE ZOR REİSSSSS
adamlar sıkıysa gelin alın diyor ses yok. Ama firari bir kişi için ülke ilişkileri bozulur diye tepki veriyorlar. BUNLAR NASIL VATAN SEVER NASIL VATANDAŞ NASIL ÜLKELERİNE HİZMET VERİYORLAR...
önce adalari isteyin
15 sene birlikte yediler içtiler öyle bir hale getirdilerki fetocu olmasan kamu kurumlarına giremiyordun kendi askerine bile kumpas kuran bu hainler paraları bölüşemeyince feto terörist oldu bunlarda allah bizi affetsin deyip işin içinde çıkmaya çalışıyorlar oohh ne güzel memleket yunanistanda bu gerici yobazlara inanırmı ?
Kaçaklar bülbül gibi ötünce, yunanistan pervasızlaştı. ege denizinde karasularını 12 mile çıkarmak için ülkemizle boy ölçüşmeye kalkıştı. nede olsa askeri sır ve bilgileri bizim salaklardan aldılar, adamlar da kayalıkları silahlandırdı, ne diyor savunma bakanı ''gel de al,, diyor. bunca yıldır ilk defa yunanistanın bu kadar horozlaştığına şahit oldum, hayret! demek ki, çiğ süt insanın karekterinde farklılık gösterebiliyormuş.
adamlar adaları işgal ederken nerelerdeydiniz
Hic bir ulkeye ciddi bir yaptirimimiz yok,kimse iplemiyor bizi
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