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Son dakika! FETÖ'nün ByLock tuzağıyla ilgili ilk tahliye kararı alındı

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 14:45 | Son Güncelleme 12 dakika önce

Son dakika haberine göre, FETÖ’nün şifreli haberleşme programı Bylock’u kullandığı iddiasıyla, "Silahlı terör örgütü" üyeliği suçlamasıyla tutuklu yargılanan Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Yaman, güncellenen ’Bylock’ listesinde adının çıkartılması üzerine İstanbul 35. Ağır Mahkemesi tarafından tahliyesine karar verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dün istemi dışında ByLock'a yönlendirilen 1000 kişi için açıklama yapmıştı.

Son dakika! FETÖ'nün ByLock tuzağıyla ilgili ilk tahliye kararı alındı

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi' FETÖ davası açılan, Saadet Partisi İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Yaman hakkında Bylock kullandığı iddiasıyla hakkında tahliye kararı verdi. Yaman için 15 yıl isteniyordu. Mustafa Yaman savunmasında FETÖ karşıtlığının 1983-1984 yıllarında başladığını söylemişti. Sanık Mustafa Yaman, 5 çocuğu olduğunu anlatarak, "Bunların dershanelerine gitmek bize de teklif edilmiştir. 'Bizim çocuklarımız onların dershanelerini gideceğine sokak çocuğu, tinerci olsunlar daha iyi.' dedik" ifadesini kullanmıştı.

BAŞSAVCI '1000 KİŞİNİN TAHLİYESİNİ TALEP EDECEĞİZ' DEMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün 11 bin 480 GSM numarasının irade dışında ByLock'a yönlendirildiğini açıklamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "ByLock'a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz" demişti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
tahliye Saadet Partisi Mustafa Yaman FETÖ ByLock

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Yine kandirildik... şimdi kılıf hazır akp de blokcu vekiller byrockcu akpliler temizlenecek garibanlar içerde yatacak feto akp ele ele beraber yürüdük baraber yürütelim şarkısını yeniden söyleme başlayacak feto AKP'nin kılcal damarlarıdır
Yine kandirildik... şimdi kılıf hazır akp de blokcu vekiller byrockcu akpliler temizlenecek garibanlar içerde yatacak feto akp ele ele beraber yürüdük baraber yürütelim şarkısını yeniden söyleme başlayacak feto AKP'nin kılcal damarlarıdır
Tam da fetöcü tipi var ama akp değil yanlışlıkla yüklemiş diyorsa öyledir
Ulan ne kekliyorlar bu koyunları be
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