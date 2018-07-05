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Son dakika! Fetullah Gülen'in yeni talimatları deşifre oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 13:57 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 18 ülkedeki sözde üst düzey üyelerinin, bulundukları ülkelerde geçen ay bir araya gelerek, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'den gelen talimatları örgüt mensuplarına ilettikleri tespit edildi.

Son dakika! Fetullah Gülen'in yeni talimatları deşifre oldu!

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, haziranın son haftası FETÖ/PDY'nin 18 ülkedeki sözde üst düzey üyeleri, bulundukları ülkelerde gizli toplantılar gerçekleştirdi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ikamet ettiği Pensilvanya'daki toplantıya da 33 sözde üst düzey örgüt yöneticisi katıldı.

Toplantılardaki sorumlu kişiler, "Fetullah Gülen'den geldiğini" söyledikleri talimatları okudu.

İstihbarat kaynaklarının tespit ettiği talimatlar şunlar:

  • "Bulunduğunuz ülkede kamufle olmak ve kendinizi kabul ettirmek için o ülkeden evlenin.

  • Yaşadığınız ülkedeki yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapmasını engelleyin ve bizden olan tüm yatırımları kesin.

  • Yeni katılımlar bulmaya çalışın ve tarafımıza tabi talebelerimizi ülkenin konumuna göre rahatlatmaya çalışın.

  • Kardeşlerimiz azami dikkat göstersinler. Devlet kurumlarından uzak dursunlar.

  • Ülkeden ülkeye geçen kardeşlere her türlü yardımı yapın."

Talimatta, "seçim sonuçlarına göre Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın bütün gücü eline alacağı ve 'Hizmet'e yoğun baskı yapacağı" da belirtilerek, örgüt üyelerinden "daha dikkatli olmaları ve organize hareket etmeleri" istendi.

Toplantıların sonunda ise sorumlu kişiler örgüt elebaşı Fetullah Gülen için "hoca efendi çok hasta, herkes başında bekliyor" diyerek manipülasyonda bulundu ve katılanlara toplu olarak sıhhat duası ettirdi.

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Fetullah Gülen talimat FETÖ Son dakika

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
hayatınız yalan !
ak parti mi kurtaracak ülkeyi, yoksa erdoğan mı?
gebersin pislik
şeytan tipli mendebur çok şükür akpliler gibi önce hocaefendi deyip sonra nefret etmedik biz nefretimiz ezeldendir bizim.
hala varmısınız ya. bi yokolun artık.
BAŞTA SİZ TÜRKİYE TEMSİLCİSİ OLARAK DOYURUYOR SUNUZ ZANNEDERSEM TÜRKİYE TEMSILCISI
İnşallah tez zamanda emr-i hak vaki bulurda ocağını söndürdugun, devletine, milletine ihanet ettirdiğin insanlar nasıl bir tuzağa düştüklerini görme fırsatı bulur.
amaçları gerçekten Din uğruna mücadele olsa desteklerim ama yabancı istihbaratların maşası oldukları gün gibi ortada..
şunu açık açık itiraf edin o zaman:BİZ BUNLARI BİTİREMİYORUZ
o 3 numaralı maddeyi kullanmayan bana bir tane güç sahibi söyle zaten
yıllarca ahladı pufladı gözleri döndü.bir türlü gebermedi pis domuz.
Feto ve tüm tarikatler bitirilmedikçe, din ile saf insanlar kandırılmaya devam ettikçe, Akp ve Tayyip mantığı son bulmadıkça, Eğitim ve bilime önem verilmedikçe bu ülke düzelmez.
Milet artık yemiyor bunları insanlar evlerine ekmek götüremiyor 15 temmuz olayınında iktidar tarafından hazırlandığı çıktı ortaya..
vallahi sıkıldık be
reisten başkası bunları yok edemez bunlarla kimse baş edemez
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