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Son dakika: Fırtına obüsleri vurmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 17:36 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesindeki Darmık Dağı'na yönelik top atışı yapılıyor.

Son dakika: Fırtına obüsleri vurmaya başladı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Darmık Dağı'nda terör örgütü PYD/PKK'ya ait sığınak ve barınaklar tespit edildi.

Bölge, sınırda konuşlu birlikler tarafından Fırtına obüsleriyle yoğun ateş altına alındı. Atışlar sonucu bölgeden yükselen dumanlar, Kilis'in köylerinden de görülebiliyor.

GENELKURMAY BAŞKANI SINIRDA

Öte yandan TSK tarafından, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Hatay ve Kilis'te incelemelerde bulunduğu bildirildi.

AA

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Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin Fırtına Obüsleri

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