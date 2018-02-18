Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Darmık Dağı'nda terör örgütü PYD/PKK'ya ait sığınak ve barınaklar tespit edildi.
Bölge, sınırda konuşlu birlikler tarafından Fırtına obüsleriyle yoğun ateş altına alındı. Atışlar sonucu bölgeden yükselen dumanlar, Kilis'in köylerinden de görülebiliyor.
GENELKURMAY BAŞKANI SINIRDA
Öte yandan TSK tarafından, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Hatay ve Kilis'te incelemelerde bulunduğu bildirildi.
AA
Son dakika: Fırtına obüsleri vurmaya başladı
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