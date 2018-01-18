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Son dakika: Fırtına obüsleri YPG hedeflerini vuruyor

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 01:46 | Son Güncelleme 2 saat önce

Son dakika haberine göre fırtına obüsleri sınır hattındaki 7 noktada YPG hedeflerini vuruyor.

Son dakika: Fırtına obüsleri YPG hedeflerini vuruyor

Suriye'de Şedya ve Surki bölgelerinde terör örgütü YPG hedefleri vuruluyor.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: ABD terör ordusunda geri adım attı!
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Anahtar Kelimeler:
operasyon YPG Afrin fırtına obüs

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Allahım sen ordumuza yardım et, onların çabasını en iyi şekilde sonuçlandır. Türk milletinin cephede alacağı başarılarla masadan zaferle kalkmasını nasip et.
@aksevdali_2018 içerdeki hainlerin de ölüsünü göster bize Allah im.pkk ve terörist oluşumlarında gebermiş cesetlerini nasip Yarabbi.
Vur allah için vur peygamber için vur müslüman için vur TÜRKİYE EVLATLARININ ÖCÜ İÇİN VUR
@sany12 Prim için yorum yapmayın sen önce Türkçe bir isim al sonra Vatan Millet Sakarya diye yaz, ayrıca burdan yazması kolay Türk Askeri uğraşıyor bu it kopuklarla suriyelilerde Türkiye de rahatça gezsin
ya Allah Bismillah mezar olsun düşmana o topraklarlar o pis kanları bizim topraklarımıza bile akmasın
vurrrr allah ne verdiyse ölsün fareler
meteoroloji o kadar uyarı yaptı FIRTINA var, yağış var diye hadi kıtanıza hadi Yaallah..
Yarab bu ordu islamin ordusudur bu ordu islamin son ordusudur onlari muvaffak eyle zafr nasip et Allah im koru askerimizi milletimizi vatanimizi
Türk ordusu dur.
allahuekber diyerek ırak ve iran askerleri birbiri ile savaştı.islâmın ordusuymuş.islâm ůlkelerinin haline bak ,hele araplar hepsi kavgalı.
zafer ölümü göze alanlarındır.
Zafer ölümü göze alanlarındır.
Allah ordumuzu muzaffer etsin ...
simdi cephede kefere öldürmek vardı..
Allah ım ya Allah ya Bismillah gazanız mubarek olsun Allah ın Aslanları Türk ün gücü,demir bileği imanlı yüreği zafer sizindir zafer bizimdir Türk Milletinindir. Askerimizi Ordumuzu Vatanımızı Milletimizi koru,Askerimize zaferler nasip et,,,düşmanları teröristleri kahreyle,hepsinin sonu olur inş.Allah ım Müslüman ları koru müslümanlara kötülük yapmak isteyenleri bütün kötülükleri kendilerine çevir Yarabbim,,,,Aminn
@gul_yaz81419 amin
fırtına obüsleri 40 tan vuruyor,uçaklar nićin vurmuyor.ABD incirlikteki patriyotlarla gözdağı vermemiştir inşallah.kahramanlık iyi de silâhınız doluysa,uçaklarınız vuruyorsa bekleyelim umarım başarılı olur.
Hadi bitirelim şu işi (counter strike)
Ne kadar vursada bos kendi icindeki teroru bitirmeden baska yeri temizlemek mantiklimi sizce beyler
Ne kadar vursada bos kendi icindeki teroru bitirmeden baska yeri temizlemek mantiklimi sizce beyler
Amerika ile mutbataklı yapılan her hareket boştur yersizdir. Allah şanlı askerimizin yar ve yardımcısı olsun.
ALLAH ım sen ordumuzu zaferlere ulaştır düşmana fırsat verme RABBİM topunuz gelin topunuz afrinide temizlicez tepenize inicez dedik iniyoruz reis yolun yolumuz davan davamız sen dik dur kimseye boyun eyme biz her zaman senin yanındayız nasıl 15 temmuz hain darbede yanında olduysak sabahlara kadar nöbet tuttuysak yine yanındayız ALLAH sana uzun ömür versin reis
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