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Son dakika! FSM Köprüsünde zincirleme kaza!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 12:54 | Son Güncelleme

FSM Köprüsü Kavacık mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle TEM Otoyolu Edirne İstimaketinde trafik durdu.

Kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Zincirleme kaza nedeniyle yaralalanlar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Kazaya karışan araçların kaldırılması sırasında TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafiğe kapandı. Araçların yol kenarına alınmasının ardından yol trafiğe açıldı.

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Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istanbul Kaza trafik

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