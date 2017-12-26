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Son dakika! Gaziantep'te 70 asker zehirlendi

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 09:31 | Son Güncelleme 3 saat önce

Son dakika haberine göre, 15 Temmuz'dan sonra İstanbul Maltepe'den Gaziantep'in İslahiye ilçesine taşınan 2. Zırhlı Tugay'ın askerleri gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelere kaldırıldı. Yaklaşık 70 askerin hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi. Manisa'da ise 15 asker, farklı zaman aralıklarıyla yorgunluk, halsizlik ve ateş gibi şikayetlerle revire başvurdu.

İstanbul Maltepe'den Gaziantep'in İslahiye ilçesine taşınan 2. Zırhlı Tugay'ın askerleri gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelere kaldırıldı.

Yaklaşık 70 askerin hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenilirken, askerlerin akşam yemeğinde ıspanak yediği ileri sürüldü. Akşam saatlerinden itibaren hastanelere kaldırılan 70 askerden 26'sının ayaktan tedavi edilerek taburcu edildiği öğrenildi. Akşam yemeğinde yedikleri ıspanaklı börek ve kıymalı ıspanaktan zehirlendikleri sanılan 44 askerin tedavisi ise sürüyor.

MANİSA'DA DA 15 ASKER

Manisa 1'inci Piyade Er Eğitim Tugayı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda akşam saatlerinde yaklaşık 15 asker, farklı zaman aralıklarıyla yorgunluk, halsizlik ve ateş gibi şikayetlerle revire başvurdu. Revirde sağlık kontrolünden geçirilen askerler gribal enfeksiyon şüphesiyle ambulansla Merkez Efendi Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada doktorlar tarafından gerekli tetkikleri yapılan askerler, bir süre müşahede altında kaldıktan sonra taburcu edilerek, birliklerine gönderildi. Askerlerin mevsimsel hava değişimlerinden etkilendiği belirtilirken, endişe edilecek bir durumun olmadığı bildirildi.

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Öte yandan Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 23 Mayıs, 16 ve 17 Haziran 2017 tarihlerinde yaşanan besin zehirlenmesi olayında, Er Hüsnü Özel hayatını kaybetmiş, yüzlerce askerde etkilenmişti.

AT ETİ SKANDALI

Askeri birliklerde yaşanan zehirlenme vakalarının ardından son olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Pınarsan İnş.Nak.San. ve Ltd.Şti. ile yapılan sözleşme kapsamında 2015 yılında alınan kavurma konservelerinin 4 bin 50 kilogramında at eti olduğu ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli içeriğinde at eti bulunduğu tespit edilen konservelerin hiçbir şekilde personelin tüketimine sunulmadan imha edildiğini aktarmıştı.Askeri birliklerde yaşanan zehirlenme vakaları ve son olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaşanan at eti skandalı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı harekete geçmıştıti. Bakanlık 2018 yılı askeri gıda alımları ile ilgili radikal bir karar almıştı. Alınan karar doğrultusunda ülke genelindeki tüm askeri birliklerin yiyeceği artık kamu kurum ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlardan temin edilecek. En riskli grupta yer alan et ürünleri için belirlenen kurum ise Et ve Süt Kurumu. Yeni yılda istisnasız artık tüm et ve et ürünleri bu kurum üzerinden alınacak. (Ajanslar)

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Gaziantep maltepe zehirlenme asker istanbul

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Okuyucu Yorumları 38 yorum
Nasıl bir devlet yönetme şekli bu? Genelkurmay başkanı hiç mi ses çıkarmıyor şu olanlara 10 bin asker zehirlendi yemekten allahsız kitapsızlar
Şirketler hep bir tarafından akp yandaşı olunca
neden duyunca şaşırmıyoruz artık ?
Yeni Türkiye...
Hainlerin orduda adamı var aşçıları alın sorguya.
sıra askere geldi vur askerin sırtına
ne bu askerlerimizin çektiği çocuklara kaliteli yemek vermekten acizsiniz.Teröre kurban veremediklerinizi de zehirleyin.
Yazık yazık temiz saf duygularla vatani hizmetini yapmaya giden gençlere verilen değer bu işte
bu bilerek yapılan birşey ve devlet buna göz yumuyor ordu çökertilmeye çalışılıyor her koldan
Ulan ülkeyi hallaç pamuğuna çevirdiniz 'AKP' hayaldi gerçek oldu...
Ya nasıl asker yemeği yapılıyor,ne yediriyosunuz askerlerimize,,,bu kaçıncı nasıl bakılıyor askerimize,asker ne olsa yer mi diyorsunuz.ayıp ayıp yaa,,,yeter artık bunları yapanlar cezalandırılsın,,,cezasız kalıyor yine yapıyolar,bu nedir böyle çok geçmiş olsun Askerlerimize acil şifalar diliyorum.
milleti kandırmayın kardeşim 4000 asker olan yerde 15 kişi üşütmüş kış ayında,iyice milleti tedirgin ediyorsunuz ,çocuğu asker olanların vebalini almayın....
@volkandogan06 SEN KAFADAN ÜŞÜTÜKSÜN GALİBA HABERİ OKU SONRA YORUM YAZ
bu kadar asker fazla , tıkıyorsunuz kışlaya , izmarit topla , yok tuvalet temizle , yok botların başında nöbet tut. prof ordu şart devlete ekonomiye zarar veriyor bu uygulama.
son yıllarda yaşanmayan durumlar yaşanıyor... yandaşları zengin etmek için yapılan yolsuzlukların sonucu bu...askerimi bu hale düşürenlerin Allah belasını versin.. bari burada bir katakulli yapmasaydınız be..
12 bin ton at eti satılmış TSK 'ya yarısı yenilmiş ve zehirlenm vakaları artııktan sonra et incelemeye girmiş at eti oldugu ortaya çıkmış bunu bakanlık açıkladı şirkete ceza kesmişler. ne cezası, şirket kim ise sorumlusu kim varsa tikacaksın içeri askerimi vatan bekçisinin drek hayatına mal olmuş olayı böyle kapatamazssınız.
1980 li yıllarda böyle tek vaaka olmazdı, Mehmetçik için herkes canını verirdi, din istismarı kisvesinde oluşan rant şebekeleri güzel ülkemin tüm değerlerini yok etti, etmeye de devam ediyor.
Kendi askerine bozuk yiyecek satan zihniyet kesinlikle Türk değildir arkadaş. ne tohumu bilmem ama kendi milletine bunu yapmaz inasn olan.
ağır rütbelı gelıceqı zaman tugayda.. herseyın bır anda deqıstıqın de deqılde, ansızın o ağır rutbelının gelıo tugayda nelerın anormal olduqunu anladıqı qun.. bu askerler zehırlenmeyecek.
Ya biz çocuklarımızı vatani görevini yapmak için gönderiyoruz hata mı ediyoruz. Bu şekilde mi sahip çıkılıyor onlara? Niye denetleme yapılmıyor bu kaçıncı ? Vatan borcu namus borcu diye asker ocağına giden evlatlarımız bunları mı hakediyor? Yazık günah yaaa
Suriyelileri besleyin,ondan sonra beş parasız askerlik yapan zavallı askerlere at eti,bozuk yemek yedirin....Sizin insanlığınız bu işte !
sırf birilerinin egosu şişsin diye bu adamları işinden edip patates soydurup izmarit toplattırıp ülkeye devlete yük ediyorsunuz. üstelik zehirleniyorlar. bu uygulama son bulmalı artık.
tesadüfe bakarmısın 1 yılda zehirlenen asker sayısına sizce normal birsey mi isin icinde neler vardir neler
askeri yemekler özel kişiye verildi her gün asker zehirleniyor kim bilir terörmü hainmi bu yemegi veren kahrolası adi devletimiz
Allah tümüzün belasını versin...Asker imizi koruyamayan herkesinde...Komedi gibi 1-2 yıldır askerlerimizi hastanelerde görüyoruz...İhale yandaşlığınızın Allah tez zamanda belasını versin...
türk askerini dağlarda alt edemeyen çarpışarak yıkamayan namert yediğiyle içtiğiyle vurmaya çalışıyor..bu işin altında çok pis kokular var.. askerimin yediğini içtiğini zehirleyen bi güç var ve devlet bu firmalara ihale yasağı getiriyor sadece... ulan devlet gel bakalım buraya demeli senin orduya kastınmı var bu kaçıncı demeli ama.. nolacak ihaleyi kim veriyorki sanki bu o çocuklarına aşağılıklar..bu kaçıncı vakkaa milletin ayağa kalkması lazım ama uyuşturulmuş hayvanlar gibi susuyoruz..
Eskiden karavana asker tarafından pişirilirdi. Her işimiz gibi bunu da taşerona havale ettik. Yemekçi firmanın pişirdiği yemek zehirliyor. Ama firma yine ve yeniden ihale alıyor. Kışla olmazsa üniversite o da olmazsa kamunun başka kurumu. Keşke meclisin yemek ihalesini de o tür firmalara verseler...
inşallah bunda kasıt yoktur
90 yıllık turkıyede 15 yılı din ayaklar altında asker ayakalr altında bu kacıncı zehırlenme ne yapmaya calışıyor bu nasıl hukumet hiç bişey bilmiyor 15 yılda cocuk tecevuzlerı fuuş sapık dıncıler hırsızlar gıderek artıyor turkıye yk oluyor..
Son dakika! Gaziantep'te 70 asker zehirlendi. Yandaş şirketlerinizden geçmiyorsanız makamlarınızdan vaz geçin yazık etmeyin Mehmetlerimize yokmu istifa eden bakan olmaz unutulur gider yazıklar olsun!
Son zamanlarda bu kadar zehirlenme olayının yaşanması tesadüf olabilir mi? Anlaşılıyor ki bu, organize bir terör saldırısı. Bu yemek olayına bulaşan kim varsa sorguya alınıp gerçekler ortaya çıkarılmalı.
Rahat olun cezası verilir hemen o aşçının, haa olmadı bir de düşük rütbedeki yetkilinin tamam. Şirket mi, bir şey olmaz onlara, nedenini biliyorsunuz da.
yeter artık bu nasıl sistem asker yemeği zehirli asker yemeğinde at eşek eti nereye kadar daha kaç asker ölmesi lazım bunlar hata mı yoksa askere suikast mı hükümette devlette bu olayın üstüne gidebilecek bir tane hakim savcı bürokrat yokmu yazıklar olsun
yıllardır şöyle basit şeylere bile çözüm bulamayan bir ülke mi olur???trajidende öte..sadece koca koca kafalar, büyük büyük sözler küçük küçük işler..
askerine adam gibi bakamayan, bozulmuş gıdalarla zehirlenmelerine yolaçanlar ile askerimizin gırtlağını kesen darbeciler ve darbecilere darbe yapan yahudiler hep aynı mahluklar...
Ne oluyor TSK!?
1940 ve 1960 ların eti tükenince şimdi de usulsüz ihaleler ile zengin edilmek istenenlerin ihaneti ile at eti yedirilen pinarsan cesasiz mi kalacak. Ayrıca haberde en riskli olan et ve süt kurumu tercih edilecek deniliyor, ne işler dönüyor sıra asker çocuklarımıza mi geldi. Sanırım en risksiz denilmektedir istenmiştir ki umarım öyledir. Neyse Pinarsan in cezası verilmek üzere geçmiş olsun.
Böyle bir aymazlık acaba hangi devletin silahlı kuvvetlerinde vardır bilemem ama, Askerlerimize yapılan bu zulme artık bir dur diyen çıksın yoksa toplumsal infiale yol açar bilmiş olun... Yeter artık bir taraftan Eşkiya bozuntularının ve yandaşlarının ihaneti diğer taraftan, İmandan yoksun kendi cebini düşünen şirketlerin vicdansızlığı yüzünden Vatan evlatlarımızın çektiği çileye bir son verin... Askerimi zehirleyenler bilmiş olsun ki, Bu millet bu ihaneti unutmaz unutturmaz, Bu kahpeler kim olursa olsun bilmiş olsun ki, Bu millet bunun hesabını sorar bunu asla unutmaz... Nurullah Muslu
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