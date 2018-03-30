HABER

Son dakika gelişmesi! Tüm dünyanın gözü onlardaydı... Büyükelçileri çağırdılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 14:51 | Son Güncelleme

Reuters'ın son dakika geçtiği haberde İngiltere ve Rusya arasındaki casus krizinde sıcak bir gelişme yaşandığı duyuruldu. Krizde İngiltere'nin yanında durarak Rus diplomatları sınır dışı eden ülkelerin büyükelçileri Rusya Dışişleri Bakanlığı'na geldi. Öte yandan Rus Dışişleri, Rusya'daki diplomat sayısını, Rusya'nın İngiltere'deki diplomatlarının sayısına indirmesi için Londra'ya 1 ay süre verildiğini açıkladı. Ayrıca İtalyan ve Finlandiyalı diplomatlar ülkeden kovuldu.

Son dakika gelişmesi! Tüm dünyanın gözü onlardaydı... Büyükelçileri çağırdılar!

İngiltere ile Rusya arasındaki casus krizinde sıcak bir gelişme yaşandı. Aralarında Almanya, Polonya, İtalya ve Fransa’nın da olduğu birçok ülkenin Rus diplomatları ülkelerinden sınır dışı etme kararının ardından bugün Rusya’nın başkent Moskova’da peş peşe toplantılar düzenlendi. Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alan ülkelerin diplomatları Moskova’daki Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Reuters’ın geçtiği son dakika haberinde, Almanya ve Fransa büyükelçilerinin Rusya’nın Moskova’daki Dışişleri Bakanlığı’na gittiği belirtildi.

Alman büyükelçi Reuters’a konuşurken, Rusya’nın Skripal’in zehirlenmesiyle ilgili olarak tatmin edici açıklamalarda bulunması gerektiğini söyledi. Rus haber ajansı RIA, Polonya’nın Rusya Büyükelçisi’nin de dışişleri bakanlığına gittiğini aktardı.

Bu açıklamalardan birkaç dakika sonra Reuters’ın geçtiği son dakika haberinde Hollanda’nın Rusya Büyükelçisi’nin de Rusya Dışişleri Bakanlığı’na girerken görüntülendiği ifade edildi. RIA’nın haberinde Ukrayna Büyükelçisi’nin de binaya girerken görüntülendiği aktarıldı. Çekya’nın ve Belçika’nın Rusya Büyükelçisi de binaya girerken görüldü. Yapılan açıklamada Avustralya, İsveç ve Hırvatistan büyükelçilerinin de dışişleri bakanlığına gittiği belirtildi.

24 ÜLKE SINIR DIŞI ETMİŞTİ

Rus diplomatları sınır dışı eden AB ülkeleri arasında, Fransa, Finlandiya, Almanya, Polonya, Holanda, Letonya, Litvanya, Danimarka, Çekya, İtalya, İspanya, Hırvatistan, Romanya, Estonya, Macaristan, ve İsveç yer alırken, AB üyesi olmayan ülkeler arasında da Ukrayna, Arnavutluk, Makedonya, Norveç yer alıyor.

Rusya, yaşanan bu gelişmeye karşılık vereceğini söylemişti

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Skripal olayı” nedeniyle Rusya’ya yönelik hasmane adım atan ülkelerin büyükelçilerinin, bakanlığa çağrıldıkları belirtildi.

Büyükelçilere protesto notalarının verileceğine dikkat çekilen açıklamada ayrıca Rus tarafının mütekabiliyet gereği atacağı adımlara ilişkin de bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada, Rus diplomatları sınır dışı eden ülkelere aynı şekilde karşılık verileceğini söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 58 personelin yanı sıra ABD’nin Yekaterinburg Konsolosluğunda çalışan 2 personelin “istenmeyen şahıs” ilan edildiklerine ve 5 Nisan’a kadar Rusya’yı terk etmeleri gerektiğine yönelik kararın ABD Büyükelçisi Jon Huntsman’e iletildiği belirtilmişti.

İngiltere, ABD, bazı AB üyeleri ve NATO, eski ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya Skripal’ın İngiltere’de zehirlemesine tepki olarak bazı Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı.

RUSYA'DAN 1 AY SÜRE

Rus Dışişleri, Rusya'daki diplomat sayısını, Rusya'nın İngiltere'deki diplomatlarının sayısına indirmesi için Londra'ya 1 ay süre verildiğini açıkladı. Bu karar, Londra ve müttefiklerinin, İngiliz topraklarında eski bir Rus casusun zehirlenmesini gerekçe göstererek Rusya karşıtı yaptırım kararları almasına yanıt olarak alındı.

DİPLOMATLARA SINIR DIŞI

İtalya ve Finlandiya dışişleri bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre Rusya, Skripal vakası nedeniyle sırasıyla 2 ve 1 Rus diplomatı sınırdışı eden bu iki ülkenin aynı sayıda diplomatını sınırdışı etme kararı aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, aynı şekilde hareket eden diğer ülkelerin diplomatlarını da sınırdışı etme kararı aldı. Moskova'nın sınırdışı edeceği diplomatların sayısı şöyle:

İtalya: 2 diplomat

Finlandiya: 1 diplomat

Polonya: 4 diplomat

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklamaRusya'dan dünyayı sarsan açıklama
Rusya'dan çok sert açıklama!Rusya'dan çok sert açıklama!
Iğdır'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktıIğdır'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya ingiltere diplomat krizi

En Çok Okunan Haberler

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Nur Yerlitaş'ın son hali herkesi şoke ediyor!

Nur Yerlitaş'ın son hali herkesi şoke ediyor!

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

İlginizi Çekebilir

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalar

İlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalar

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Belediyedeki silahlı kutlamayla ilgili yeni gelişme

Belediyedeki silahlı kutlamayla ilgili yeni gelişme

Iğdır'daki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Iğdır'daki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz soruşturmasında gözaltına alınan avukat tutuklandı

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz soruşturmasında gözaltına alınan avukat tutuklandı

Paskalya nedir, neden kutlanır? 2018'de Paskalya ne zaman?

Paskalya nedir, neden kutlanır? 2018'de Paskalya ne zaman?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.