Son dakika gelişmesi! Tüm dünyanın gözü onlardaydı... Büyükelçileri çağırdılar!

İngiltere ile Rusya arasındaki casus krizinde sıcak bir gelişme yaşandı. Aralarında Almanya, Polonya, İtalya ve Fransa’nın da olduğu birçok ülkenin Rus diplomatları ülkelerinden sınır dışı etme kararının ardından bugün Rusya’nın başkent Moskova’da peş peşe toplantılar düzenlendi. Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alan ülkelerin diplomatları Moskova’daki Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.
Reuters’ın geçtiği son dakika haberinde, Almanya ve Fransa büyükelçilerinin Rusya’nın Moskova’daki Dışişleri Bakanlığı’na gittiği belirtildi.
Alman büyükelçi Reuters’a konuşurken, Rusya’nın Skripal’in zehirlenmesiyle ilgili olarak tatmin edici açıklamalarda bulunması gerektiğini söyledi. Rus haber ajansı RIA, Polonya’nın Rusya Büyükelçisi’nin de dışişleri bakanlığına gittiğini aktardı.
Bu açıklamalardan birkaç dakika sonra Reuters’ın geçtiği son dakika haberinde Hollanda’nın Rusya Büyükelçisi’nin de Rusya Dışişleri Bakanlığı’na girerken görüntülendiği ifade edildi. RIA’nın haberinde Ukrayna Büyükelçisi’nin de binaya girerken görüntülendiği aktarıldı. Çekya’nın ve Belçika’nın Rusya Büyükelçisi de binaya girerken görüldü. Yapılan açıklamada Avustralya, İsveç ve Hırvatistan büyükelçilerinin de dışişleri bakanlığına gittiği belirtildi.
24 ÜLKE SINIR DIŞI ETMİŞTİ
Rus diplomatları sınır dışı eden AB ülkeleri arasında, Fransa, Finlandiya, Almanya, Polonya, Holanda, Letonya, Litvanya, Danimarka, Çekya, İtalya, İspanya, Hırvatistan, Romanya, Estonya, Macaristan, ve İsveç yer alırken, AB üyesi olmayan ülkeler arasında da Ukrayna, Arnavutluk, Makedonya, Norveç yer alıyor.
Rusya, yaşanan bu gelişmeye karşılık vereceğini söylemişti
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Skripal olayı” nedeniyle Rusya’ya yönelik hasmane adım atan ülkelerin büyükelçilerinin, bakanlığa çağrıldıkları belirtildi.
Büyükelçilere protesto notalarının verileceğine dikkat çekilen açıklamada ayrıca Rus tarafının mütekabiliyet gereği atacağı adımlara ilişkin de bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada, Rus diplomatları sınır dışı eden ülkelere aynı şekilde karşılık verileceğini söylemişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 58 personelin yanı sıra ABD’nin Yekaterinburg Konsolosluğunda çalışan 2 personelin “istenmeyen şahıs” ilan edildiklerine ve 5 Nisan’a kadar Rusya’yı terk etmeleri gerektiğine yönelik kararın ABD Büyükelçisi Jon Huntsman’e iletildiği belirtilmişti.
İngiltere, ABD, bazı AB üyeleri ve NATO, eski ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya Skripal’ın İngiltere’de zehirlemesine tepki olarak bazı Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı.
RUSYA'DAN 1 AY SÜRE
Rus Dışişleri, Rusya'daki diplomat sayısını, Rusya'nın İngiltere'deki diplomatlarının sayısına indirmesi için Londra'ya 1 ay süre verildiğini açıkladı. Bu karar, Londra ve müttefiklerinin, İngiliz topraklarında eski bir Rus casusun zehirlenmesini gerekçe göstererek Rusya karşıtı yaptırım kararları almasına yanıt olarak alındı.
DİPLOMATLARA SINIR DIŞI
İtalya ve Finlandiya dışişleri bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre Rusya, Skripal vakası nedeniyle sırasıyla 2 ve 1 Rus diplomatı sınırdışı eden bu iki ülkenin aynı sayıda diplomatını sınırdışı etme kararı aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, aynı şekilde hareket eden diğer ülkelerin diplomatlarını da sınırdışı etme kararı aldı. Moskova'nın sınırdışı edeceği diplomatların sayısı şöyle:
İtalya: 2 diplomat
Finlandiya: 1 diplomat
Polonya: 4 diplomat
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