Son dakika gelişmesi! Tüm dünyanın gözü onlardaydı... Büyükelçileri çağırdılar!

İngiltere ile Rusya arasındaki casus krizinde sıcak bir gelişme yaşandı. Aralarında Almanya, Polonya, İtalya ve Fransa’nın da olduğu birçok ülkenin Rus diplomatları ülkelerinden sınır dışı etme kararının ardından bugün Rusya’nın başkent Moskova’da peş peşe toplantılar düzenlendi. Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alan ülkelerin diplomatları Moskova’daki Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Reuters’ın geçtiği son dakika haberinde, Almanya ve Fransa büyükelçilerinin Rusya’nın Moskova’daki Dışişleri Bakanlığı’na gittiği belirtildi.

Alman büyükelçi Reuters’a konuşurken, Rusya’nın Skripal’in zehirlenmesiyle ilgili olarak tatmin edici açıklamalarda bulunması gerektiğini söyledi. Rus haber ajansı RIA, Polonya’nın Rusya Büyükelçisi’nin de dışişleri bakanlığına gittiğini aktardı.

Bu açıklamalardan birkaç dakika sonra Reuters’ın geçtiği son dakika haberinde Hollanda’nın Rusya Büyükelçisi’nin de Rusya Dışişleri Bakanlığı’na girerken görüntülendiği ifade edildi. RIA’nın haberinde Ukrayna Büyükelçisi’nin de binaya girerken görüntülendiği aktarıldı. Çekya’nın ve Belçika’nın Rusya Büyükelçisi de binaya girerken görüldü. Yapılan açıklamada Avustralya, İsveç ve Hırvatistan büyükelçilerinin de dışişleri bakanlığına gittiği belirtildi.