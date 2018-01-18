HABER

Son dakika! Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı'ndan kritik ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 12:21 | Son Güncelleme 3 saat önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Afrin operasyonunu masaya yatırmak üzere, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gerasimov'la görüşmek üzere Rusya'ya gitti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gerasimov'la görüşmek üzere Rusya'ya gitti.

SURİYE'DEN ÇOK SERT ABD ÇIKIŞI

Afrin operasyonuna yönelik uluslararası tepkiler gelmeye devam ediyor. Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ülkedeki askeri mevcudiyetinin yasadışı olduğunu söylerek, bunun Suriye'nin bağımsızlığına yönelik bir saldırı olduğunu açıkladı.

DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN AFRİN AÇIKLAMASI

ABD'li yetkililerin açıklamaları hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yapılan tüm açıklamalara rağmen biz tam olarak tatmin olmadık" dedi.

Çavuşoğlu, "Açıklamalar üzerine Türkiye'nin Afrin Membiç operasyonu ertelenir mi?" sorusuna “Hayır” yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk canlı yayınında ABD ile yaşanan son kriz ve Amerikalı yetkililerle yaptığı görüşmeler hakkında konuştu. Reuters’a göre, Çavuşoğlu, "Açıklamalar üzerine Türkiye'nin Afrin Membiç operasyonu ertelenir mi?" sorusuna “Hayır” yanıtını verdi.

Olası Afrin operasyonu: 'Türkiye, hareketsizliğin maliyetini ödemek istemiyor'

Bakan, Türkiye'nin Afrin operasyonu hakkında "Havadan müdahale için koordinasyon olmalı. Rusya ve İran’la görüşüyoruz. Nasıl İdlib’e gözlemci yerleştirmemiz Astana’daki koordinasyonla olduysa, hava operasyonları da öyle olabilir" ifadesini de kullandı.

Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek Suriye zirvesi hakkında da “Rejimle muhalefet arasındaki Soçi toplantısında YPG masada olmayacak. YPG’den diğer Kürtler de rahatsız, görüyorsunuz” dedi.

Afrin operasyonu ne zaman yapılacak? Sınırda son gelişmeler
Suriye'den flaş Afrin açıklaması: Karşı koymaya hazırız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya mit Hakan Fidan Hulusi Akar Afrin operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

Gümrük Bakanı: Çiftlikbank benzeri 11 şirket var

Gümrük Bakanı: Çiftlikbank benzeri 11 şirket var

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Antik Mısır'ın 4 bin yıllık gizemi çözüldü

Antik Mısır'ın 4 bin yıllık gizemi çözüldü

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Diğer Haberler
Bolu'da yarın (19 Ocak) okullar tatil mi? Valilik açıkladı

Bolu'da yarın (19 Ocak) okullar tatil mi? Valilik açıkladı

Kardemir Karabükspor'dan Alexe'ye yeni sözleşme

Kardemir Karabükspor'dan Alexe'ye yeni sözleşme

OHAL 3 ay daha uzatıldı!

OHAL 3 ay daha uzatıldı!

Korkunç Whatsapp oyunu! Küçük kızları böyle kandırmışlar

Korkunç Whatsapp oyunu! Küçük kızları böyle kandırmışlar

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Taksim'de vahşet! Köpeği önce bıçakladılar sonra kemerle dövdüler

Taksim'de vahşet! Köpeği önce bıçakladılar sonra kemerle dövdüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.