Son dakika! Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı'ndan kritik ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gerasimov'la görüşmek üzere Rusya'ya gitti.
SURİYE'DEN ÇOK SERT ABD ÇIKIŞI
Afrin operasyonuna yönelik uluslararası tepkiler gelmeye devam ediyor. Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ülkedeki askeri mevcudiyetinin yasadışı olduğunu söylerek, bunun Suriye'nin bağımsızlığına yönelik bir saldırı olduğunu açıkladı.
DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN AFRİN AÇIKLAMASI
ABD'li yetkililerin açıklamaları hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yapılan tüm açıklamalara rağmen biz tam olarak tatmin olmadık" dedi.
Çavuşoğlu, "Açıklamalar üzerine Türkiye'nin Afrin Membiç operasyonu ertelenir mi?" sorusuna “Hayır” yanıtını verdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk canlı yayınında ABD ile yaşanan son kriz ve Amerikalı yetkililerle yaptığı görüşmeler hakkında konuştu. Reuters’a göre, Çavuşoğlu, "Açıklamalar üzerine Türkiye'nin Afrin Membiç operasyonu ertelenir mi?" sorusuna “Hayır” yanıtını verdi.
Bakan, Türkiye'nin Afrin operasyonu hakkında "Havadan müdahale için koordinasyon olmalı. Rusya ve İran’la görüşüyoruz. Nasıl İdlib’e gözlemci yerleştirmemiz Astana’daki koordinasyonla olduysa, hava operasyonları da öyle olabilir" ifadesini de kullandı.
Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek Suriye zirvesi hakkında da “Rejimle muhalefet arasındaki Soçi toplantısında YPG masada olmayacak. YPG’den diğer Kürtler de rahatsız, görüyorsunuz” dedi.
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