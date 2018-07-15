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Son dakika! Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 09:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ve KKTC ziyaretleri dönüşünde gazetecilerin sorusuna verdiği yanıtta, bu düzenlemenin yapılabileceğini söylemişti.

Son dakika! Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı

Bugün Resmi Gazete'de 7 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Kararnamelerde Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmasını içeren düzenlemeler de yer aldı.

ERDOĞAN, SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ve KKTC ziyaretleri dönüşünde gazetecilerin sorularına verdiği yanıtta, '2014 yılı sonunda Avrupa Birliği müktesebatına göre Genelkurmay Başkanlığı'nı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlama süreci ve gerekliliği vardı. O günden bugüne, biz Avrupa Birliği müktesebatında bir şeylere, tatsızlığa fırsat vermeyelim, diye bu işi pek kurcalamadık. Ama yeni yönetim sistemi içinde bu konuyu arkadaşlarımızla değerlendireceğiz. Bir çift başlılığın olması doğru bir şey değil. Bunu artık bir yoluna koymamız lazım. Bunu kararlılıkla aşacağımızı tahmin ediyorum. Gerek Hulusi Akar Paşa'nın gerek ise Yaşar Güler Paşa'nın ve Ümit Dündar Paşa'nın birbirleri ile olan gönül bağları ve birliktelikleri "şüpheci nazar" ile bakma gibi bir durumu ortadan kaldırmıştır. Sivil- asker gibi bir yaklaşım kalmamıştır, aşılmıştır. Milli Savunma Bakanı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin arasındaki ilişkiler çok daha dayanışmacı olacaktır. İnanıyorum ki karar alma sürecinde de bir sekteye fırsat vermeyecektir. Bağlanabilir, hiçbir manisi yok. Dikkat ederseniz, Hulusi Akar Paşa'yı bakan olarak açıkladık. Aynı anda da Genelkurmay Başkanı'nı, Kara Kuvvetleri Komutanı'nı ve Genelkurmay İkinci Başkanı'nı atadık. Çünkü Silahlı Kuvvetler boşluk kabul etmez. Aslında devlet yönetiminde hiçbir yer boşluk kabul etmez. Nitekim ben aşağıda bakanlarımızı açıklamaya giderken, vekaleten olmaz dedik ve atamaları hemen yapalım diyerek, işi bitirdik.' demişti.

7 YENİ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ YAYIMLANDI

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
darbede kendini savunamayan adam bu ülkenin savunma bakanı oldu ver mehteri
Bence Çankaya muhtarlığına bağla. Askeriyeyi milletin gözünden öyle bir düşürki savaş çıkarsa muhtarı arayıp bulsunlar.
Askerlik süresi ne zaman kısalacak en kısa zamanda yapın bişeyler
Şuan kurtuluş savaşı çıksın insanlar düşmanı değil birbirini boğazlar.İnsanları birbirine düşman ettiniz
GenelKurmay başkanları hep cumhurbaşkanlığın hayali kurarlardi şimdi savunma bakanligi hayali kurarlar artık, yürü be Hulusi kim tutar seni,nereden nereye vay ve Hulusi,sen kendin bile inanamiyorsundur şu anki geldiğin pozisyona vay ve
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