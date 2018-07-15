Son dakika! Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı

Bugün Resmi Gazete'de 7 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Kararnamelerde Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmasını içeren düzenlemeler de yer aldı.

ERDOĞAN, SİNYALİ VERMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ve KKTC ziyaretleri dönüşünde gazetecilerin sorularına verdiği yanıtta, '2014 yılı sonunda Avrupa Birliği müktesebatına göre Genelkurmay Başkanlığı'nı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlama süreci ve gerekliliği vardı. O günden bugüne, biz Avrupa Birliği müktesebatında bir şeylere, tatsızlığa fırsat vermeyelim, diye bu işi pek kurcalamadık. Ama yeni yönetim sistemi içinde bu konuyu arkadaşlarımızla değerlendireceğiz. Bir çift başlılığın olması doğru bir şey değil. Bunu artık bir yoluna koymamız lazım. Bunu kararlılıkla aşacağımızı tahmin ediyorum. Gerek Hulusi Akar Paşa'nın gerek ise Yaşar Güler Paşa'nın ve Ümit Dündar Paşa'nın birbirleri ile olan gönül bağları ve birliktelikleri "şüpheci nazar" ile bakma gibi bir durumu ortadan kaldırmıştır. Sivil- asker gibi bir yaklaşım kalmamıştır, aşılmıştır. Milli Savunma Bakanı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin arasındaki ilişkiler çok daha dayanışmacı olacaktır. İnanıyorum ki karar alma sürecinde de bir sekteye fırsat vermeyecektir. Bağlanabilir, hiçbir manisi yok. Dikkat ederseniz, Hulusi Akar Paşa'yı bakan olarak açıkladık. Aynı anda da Genelkurmay Başkanı'nı, Kara Kuvvetleri Komutanı'nı ve Genelkurmay İkinci Başkanı'nı atadık. Çünkü Silahlı Kuvvetler boşluk kabul etmez. Aslında devlet yönetiminde hiçbir yer boşluk kabul etmez. Nitekim ben aşağıda bakanlarımızı açıklamaya giderken, vekaleten olmaz dedik ve atamaları hemen yapalım diyerek, işi bitirdik.' demişti.

7 YENİ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ YAYIMLANDI

