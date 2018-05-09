Son dakika! Genelkurmay Çatı Davası'nda mütaala açıklandı

Sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay Çatı Davası'nda savcı mütalaasını açıkladı.
REKOR CEZA İSTEMİ
Çatı davada, Akın Öztürk'ün de aralarında bulunduğu bazı sözde "yurtta sulh konseyi" üyeleri hakkında, 252 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.
'ÜRKÜTÜCÜ' ALBAYA 2 BİN 987 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın "Ürkütücü" olarak nitelediği eski Kurmay Albay Fırat Alakuş için 2 bin 987 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenildi.
Sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin 15 Temmuz'da yurt genelinde şehit edilen güvenlik güçleriyle vatandaşların ölümünden sorumlu tutulması istendi. Çatı davada, ağırlaştırılmış müebbet istenen sanıklar arasında Mehmet Dişli, İlhan Talu, Ahmet Bican Kırker, Ali Yazıcı, Hakan Evrim de bulunuyor.
Genelkurmay çatı davasında, tutuksuz yargılanan 12 sanığın, delil yetersizliği nedeniyle beraati talep edildi.
AA/DHA
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