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Son dakika: Giresun'da PKK'lılarla sıcak temas! Bahoz ve Sorej kodlu Karadeniz sorumluları öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 20:13 | Son Güncelleme

Giresun’un Güce ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, Karadeniz yapılanması sorumluları ’Sorej’ kod adlı Barış Coşkun ve ’Bahoz’ kod adlı Hıdır Doğru adlı teröristler etkisiz hale getirildi.

Son dakika: Giresun'da PKK'lılarla sıcak temas! Bahoz ve Sorej kodlu Karadeniz sorumluları öldürüldü

Giresun’da, PKK terör örgütünün sözde Karadeniz yapılanmasına yönelik arazi arama tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, bir grup PKK’lı teröristle sıcak temas sağladı.

PKK'NIN KARADENİZ SORUMLULARI ÖLDÜRÜLDÜ

Güce ilçesi kırsalında çatışma çıktı. Çatışmada, PKK’lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, kaçan teröristler takibe alındı.

giresun

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, PKK’nın sözde Karadeniz yapılanması sorumluları ’Sorej’ kod adlı Barış Coşkun ve ’Bahoz’ kod adlı Hıdır Doğru olduğu belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
PKK Hıdır Doğru Barış Çoşkun giresun Sorej bahoz

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
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Kendini övme Senin gazabın içindeki korkaklığındandır Alem kendi insanlığıyla sevgisiyle bilimiyle övünürken sen kılıcınla! Biz sarı fırtınaları çok gördük Bu topraklardan çok kişi geçti, yarım adamlar kahraman gibi görünen korkaklar ve kalleşler!
Onlar Her yerde Var
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