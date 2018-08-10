HABER

Gri listedeki terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 10:14 | Son Güncelleme

TSK'dan yapılan son dakika açıklamada, gri listedeki terörist Ahmet Dorak'ın etkisiz hale getirildiği belirtildi

Gri listedeki terörist öldürüldü

TSK'nın açıklaması şöyle;

Diyarbakır/Kocaköy bölgesinde 02 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin bölücü terör örgütünün gri listede aranan sözde bölge sorumlularından Şahin kod adlı Ahmet Dorak olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıntılar geliyor...

PARTNERFantazileri unutun! Cinsel istediği arttıran en etkili 5'li!Fantazileri unutun! Cinsel istediği arttıran en etkili 5'li!
Yeni kimlik kartını görünce inanamadı!Yeni kimlik kartını görünce inanamadı!
Doğu illerinden batıya kurbanlık göçüDoğu illerinden batıya kurbanlık göçü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ahmet dorak PKK gri listedeki terörist

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Okuyucu Yorumları 1 yorum
peki dolara noldu?
Diğer Haberler
Kedicikler bakın neden dekolteli! Adnan Oktar'dan skandal ifadeler...

Kedicikler bakın neden dekolteli! Adnan Oktar'dan skandal ifadeler...

Felaketin ardından Rize için yeni 'şiddetli yağış' uyarısı

Felaketin ardından Rize için yeni 'şiddetli yağış' uyarısı

Yeni kimlik kartını görünce inanamadı!

Yeni kimlik kartını görünce inanamadı!

TSK'da FETÖ operasyonu!

TSK'da FETÖ operasyonu!

Sabahattin Ali'nin Atatürk'e mektubu ortaya çıktı: Atatürk’ten affını istiyor ama...

Sabahattin Ali'nin Atatürk'e mektubu ortaya çıktı: Atatürk’ten affını istiyor ama...

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.