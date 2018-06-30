Son dakika! Müzisyen Metin Kor muamması! Metin Kor bulundu mu?

Kayıp müzisyen Metin Kor ike ilgili büyük bir muamma yaşanıyor. DHA'nın geçtiği habere göre AFAD ekipleri bugün Metin Kor'un kamp kurduğu yerin yaklaşık 500 metre yukarısındaki kayalık bölgede cansız bedenine ulaştı. Vücudunda yara izleri bulunan Metin Kor'un kayalıklardan düşüp öldüğü tahmin ediliyor. Metin Kor'un cenazesi yapılan incelemenin ardından morga konuldu.

CESEDİN METİN KOR'A AİT OLUP OLMADIĞI BELLİ DEĞİL

Ancak aynı dakikalarda İHA da bir haber geçerek cesedin Metin Kor'a ait olup olmadığu bilgisinin henüz netlik kazanmadığını bildirdi. İhlas Haber Ajansı'na göre; Antalya'da kaybolan müzisyen Metin Kor’un, kamp yaptığı alanın yakın bir bölgesinde üzeri çıplak bir erkek cesedi bulundu. Henüz kimliği tespit edilemeyen cesedin kime ait olduğunu araştırmak üzere bölgeye olay yeri inceleme ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

'ÇOK SEVİNÇLİYİZ'

Müzisyenin ağabeyi Kemal Kor AKUT ekipleri tarafından kardeşinin bulunduğunu söyleyerek “Şuan çok sevinçliyiz. O bölgeden umudumu kestiğim için ormanlık alanda arıyorduk. AKUT ekipleri kamp yaptığı yerin yukarı bölgesinde bulmuş sağ salim. Şu anda o bölgeye doğru gidiyoruz ve çok sevinçliyiz” dedi.