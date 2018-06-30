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Son dakika! Müzisyen Metin Kor muamması! Metin Kor bulundu mu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 15:24 | Son Güncelleme

DHA'nın geçtiği son dakika bilgisine göre; Antalya'nın Kaş ilçesinde 22 Haziran'da kaybolan müzisyen Metin Kor'un cesedi bulundu. İHA ise, Metin Kor'un kamp yaptığı alana yakın bir bölgede üzeri çıplak bir erkek cesedi bulunduğunu ancak kimliğinin henüz tespit edilmediği bilgisini geçti

Kayıp müzisyen Metin Kor ike ilgili büyük bir muamma yaşanıyor. DHA'nın geçtiği habere göre AFAD ekipleri bugün Metin Kor'un kamp kurduğu yerin yaklaşık 500 metre yukarısındaki kayalık bölgede cansız bedenine ulaştı. Vücudunda yara izleri bulunan Metin Kor'un kayalıklardan düşüp öldüğü tahmin ediliyor. Metin Kor'un cenazesi yapılan incelemenin ardından morga konuldu.

CESEDİN METİN KOR'A AİT OLUP OLMADIĞI BELLİ DEĞİL

Ancak aynı dakikalarda İHA da bir haber geçerek cesedin Metin Kor'a ait olup olmadığu bilgisinin henüz netlik kazanmadığını bildirdi. İhlas Haber Ajansı'na göre; Antalya'da kaybolan müzisyen Metin Kor’un, kamp yaptığı alanın yakın bir bölgesinde üzeri çıplak bir erkek cesedi bulundu. Henüz kimliği tespit edilemeyen cesedin kime ait olduğunu araştırmak üzere bölgeye olay yeri inceleme ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

'ÇOK SEVİNÇLİYİZ'

Müzisyenin ağabeyi Kemal Kor AKUT ekipleri tarafından kardeşinin bulunduğunu söyleyerek “Şuan çok sevinçliyiz. O bölgeden umudumu kestiğim için ormanlık alanda arıyorduk. AKUT ekipleri kamp yaptığı yerin yukarı bölgesinde bulmuş sağ salim. Şu anda o bölgeye doğru gidiyoruz ve çok sevinçliyiz” dedi.

YAYLA

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da oturan müzisyen Metin Kor, 20 Haziran'da tatil için Kaş'a geldi. 21 Haziran'da 06 KA 1279 plakalı aracıyla çadır kurmak ve kamp yapmak için Gömbe Yaylası'na geçen Metin Kor, yaylaya tırmanarak aynı gün Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçeleri sınırındaki İkiz Göller Bölgesi'ndeki çoban evlerinin yanına çadır kurdu. 22 Haziran günü çobanlarla konuşan ve aynı gün eşi Evin Doğan Kor ile mesajlaşan Metin Kor'dan bir daha haber alınamadı

METİN KOR KİMDİR?

1975 yılında Ankara'da dünyaya gelen müzisyen Metin Kor , Anadolu Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü'nde üniversite eğimi aldı.

METİNKOR

Metin Kor, "En güzel Sensin", "Mavi", "Senmişim", "Üzüm Güzeli" gibi şarkılarıyla tanınıyor.

Kor, sanat dışında yaşam koçluğu ve kişisel gelişim uzmanlığı da yapıyordu.
Ayrıntılar geliyor...

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