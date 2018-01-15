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Son dakika! Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 16:50 | Son Güncelleme 24 dakika önce

Muğla’nın Bodrum ilçesinde aniden ortadan kaybolan ünlü iş adamı Ali Özdemir'in (46) cesedi bulundu. Bodrum’daki Gumsal Beach Club’ın işletmeciliğini yapan, ayrıca unlu mamuller ve pastane zincirinin de sahibi olan Özdemir, günlerdir aranıyordu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 12 gün önce kayıp olduğu gerekçesi ile aranan işadamı Ali Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı. İşadamının kaybolmadığı, ortağı tarafından öldürüldüğü öğrenildi. Önceki gün intihar girişiminde bulunan M.Ö.'nün cinayeti itiraf etmesi üzerine belirttiği bölgede arama yapan güvenlik güçleri, Ali Özdemir'in çalılıklar arasına atılmış cesedini buldu. Ceset, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga getirildi.

Uzun yıllardan bu yana Bodrum iş hayatının içerisinde olan ve Bitez'de faaliyet gösteren bir işletmenin ortaklarından Ali Özdemir, 12 gün önce sabah saatlerinde ortadan kaybolmuştu.

Yakınları cumartesi akşamına kadar bekleyip, akşam saatlerine kadar kendisine ulaşamayınca kayıp olduğu yönünde emniyete başvurmuştu. Emniyet güçleri ve AKUT ekipleri tarafından günlerdir aranan Ali Özdemir bulunamamıştı.

Önceki gün Ali Özdemir'in ortağı M.Ö.'nün intihar girişiminde bulunmasının ardından polis ekipleri M.Ö.'yü sorguya aldı. Sorgusunda ortağını öldürdüğünü itiraf eden M.Ö.'nün cesedi de bir yere sakladığı öğrenildi. Cesedin, Bodrum'a bağlı Göbeklitepe mevkiinde olduğunu belirten şüpheli M.Ö.'nün ifadesi üzerine bölgede arama yapan güvenlik güçleri, Özdemir'in cansız bedenini çalılıklar arasında buldu.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Özdemir'in cansız bedeni Bodrum Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Herkesi şaşkına çeviren kayıp olayının ardından çıkan sır dolu cinayet ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

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