Son dakika haberi! Halk Özel Harekatı Derneği hakkında inceleme

Halk Özel Harekatı Derneği çatısı altında yasa dışı silahlanma iddialarına ilişkin haberleri ihbar kabul eden İçişleri Bakanlığı ilgili mevzuat kapsamında inceleme başlattı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada aynı zamanda resmi olarak kurulmayan, bakanlık kayıtlarında yer almayan bir başka dernek olan Halk Özel Hareketi Derneği hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Halk Özel Harekatı Derneği (HÖH) ve derneğin genel başkanı Fatih Kaya, özellikle 696 sayılı KHK'nın çıkmasının ardından Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Muhalefet bu KHK'nın olası milis güçlerinin gelecekteki faaliyetlerini aklama çabası olarak mı çıkarıldığını sorgularken, HÖH'ün paramiliter bir yapılanmanın örneği mi olduğu sorusu da ortaya atılmıştı.

Derneğin Genel Başkanı Fatih Kaya, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Şu anda çok tartışılıyor olmanızın nedeni, adınızdan da hareketle bir milis gücü çağrışımı yapması. Size 'Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milis gücü' diyorlar. Öyle misiniz?" sorusuna şöyle yanıt vermişti: "Bunu neye dayandırıyorlar? Bir delil, bir kanıt olması gerekiyor. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, söylenen iddialar toplumda kışkırtıcılığa yol açıyorsa ve bu devlet düzeninin, devlet otoritesinin bile hafiften sarsılmasına neden oluyorsa, bu iddiaları söyleyenler kesinlikle açıklamak durumundalar. Yoksa bunun altında ezilirler. Ki ezileceklerini biliyorum."