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Son dakika haberi! Halk Özel Harekatı Derneği hakkında inceleme

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 12:45 | Son Güncelleme 1 saat önce

Son dakika... İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hukuk dışı oluşum ve yapılanmaya gittiği iddia edilen Halk Özel Harekatı Derneği hakkında inceleme başlattı.

Halk Özel Harekatı Derneği çatısı altında yasa dışı silahlanma iddialarına ilişkin haberleri ihbar kabul eden İçişleri Bakanlığı ilgili mevzuat kapsamında inceleme başlattı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada aynı zamanda resmi olarak kurulmayan, bakanlık kayıtlarında yer almayan bir başka dernek olan Halk Özel Hareketi Derneği hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Halk Özel Harekatı Derneği (HÖH) ve derneğin genel başkanı Fatih Kaya, özellikle 696 sayılı KHK'nın çıkmasının ardından Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Muhalefet bu KHK'nın olası milis güçlerinin gelecekteki faaliyetlerini aklama çabası olarak mı çıkarıldığını sorgularken, HÖH'ün paramiliter bir yapılanmanın örneği mi olduğu sorusu da ortaya atılmıştı.

Derneğin Genel Başkanı Fatih Kaya, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Şu anda çok tartışılıyor olmanızın nedeni, adınızdan da hareketle bir milis gücü çağrışımı yapması. Size 'Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milis gücü' diyorlar. Öyle misiniz?" sorusuna şöyle yanıt vermişti: "Bunu neye dayandırıyorlar? Bir delil, bir kanıt olması gerekiyor. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, söylenen iddialar toplumda kışkırtıcılığa yol açıyorsa ve bu devlet düzeninin, devlet otoritesinin bile hafiften sarsılmasına neden oluyorsa, bu iddiaları söyleyenler kesinlikle açıklamak durumundalar. Yoksa bunun altında ezilirler. Ki ezileceklerini biliyorum."

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İçişleri Bakanlığı Son dakika Halk Özel Harekatı Derneği

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Okuyucu Yorumları 49 yorum
HÖH nedir oğlum ? Bu devletin suyumu çıktı 3-5 çakala meydan bırakacak
SİLAHLI ÇETE KURMAK SERBESTSE HERKES KURSUN
Çete artıklarını alın içeri.. alınn.. herkes haddini bilsin..devlet varken siz kimin adına silah kullanıyormuşunuz !
Basına düştükten sonra mı? Anlamadığım şu; hani bizim polisimiz (sivil, üniformalı) hani bizim mit elemanlarımız? Ya basına yansımasaydı? demek ki önüne gelen istediği faaliyeti yapıyor bu ülkede. yazık...
Teşekkürler bunu yaptığınız için. Umarım dürüst ve gerçek bir bilgi paylaşımı olur.
neticeyi gorecez bakalım.
fetö bir daha darbe yaparsa halkı koruyacak oluşum bunlar, fetönün oyununa gelip bu silahlı derneği kapatmayın
@aksevdali_2018 asıl fetöcü bu dernek.
gerizekali uganda da mi yasiyorsun?
Bu gibi magandalar polise, jandarmya kafa tutuyor dışarda. Ve vatandaşıda tehtid ediyor. Ama sadece ve sadece neden FETÖ'nün okulunda öğretmenlik yaptın diye binlerce öğretmen hapiste. Ve ellerine ömürlerinde silah almamışlar. Darbeyi kim yaptı ve katıldıysa Allah belasını versin ama öğretmenin ne günahı var. İsminde Adalet olunca adaletli olunmuyor.
YA BU DERNEK KURULURKEN....BAKANLIKTAN İZİN ALMIYORMU....
dostlar "inceleme" de görsün durumu..
BENCE İRANDAKİ BASİC NEYDE BURDADA İLERDE BU ÖRGÜT AYNISI OLACAK ÜLKE İÇİN VAHİMM
Göstermelik. İnceleyip aaa! bakın hukuksuz birşey yokmuş deyip silahlı kampları dile getiren İYİ partiye iftira atma suçlamasıyla saldıracaklar. Ama şunu bilinki o silahlı kamplar halkın dilinde herkes konuşuyor. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
Baktılar tepkiler çoğalıyor sözde inceleme başlattılar. Bu ülkeyi höh değil Mehmetçiklerimiz koruyor ve ebedi böyle kalacak.
höh HÖH höh İT biti BİT iti ısırmaz ISIRTMAZZZ
gerçekten ciddi bir devlet; bu tür kanunsuz ve toplumun huzurunu kaçırıcı faaliyetlere izin vermez. o zaman bu millet çoluğunu çocuğunu niye asker,polis yapıyor.
Eğer ülkenin legal güvenlik ve kolluk kuvvetleri dışında bıraknın HÖH diye ni idüğü belirsiz bir yapılanmanın varlığını adının dahi telafuz edilmesi ülkede can güvenliği korku hissi taşıyan herkese anasının ak sütü gibi örgüt kurma hakkı verir buda iç savaş demek olur, dahada kötüsü PKK halkın gönlünde legal bir yapıya döner, senin HÖH ün varsa benimde PKK am var derler,bir başkasıda başka bir yapı kurar, zaten FETÖ Köpeğide bu yapıya sahipti milletin anasını ağlattı.
Ulan kücük bir espiriyi nekadar abartılar silahlı bir dernek değildi bu dhkpc ye sesini cıkarmayanlar kücük bir espiriyle kurulmuş derneği dağıtmaya çalışıyorlar.
höh'ün bir tarafına koydurursunuz şimdi.. jöh - pöh var bizde.. herkes akıllı olsun..
@synche özel harekat daire başkanlığı kaldırıldı khk ile artık açılım vakasından mengri vakasından sonra özel harekatıda kaldırdı bunlar
İrandaki sistemi türkiye de uyguluyor.humeyni rejimini korumak için gönüllü sivillerden oluşan ordu kuruldu.bunlar ülkede herhangi bir protesto olduğunda taşla sopayla silahla ilk olarak saldıran grup oluyor.halkı halka kırdırma politikası.yaşasın humeyni varsa yoksa humeyni.peki bu gönüllüler maaş alıyor mu ?hayır.peki ne alıyorlar ödülleriliyorlar.ayrıca askerlikten muaflar devlette çok daha kolay işe giriyorlar.ve anayasa ile korunuyorlar.yaptıklarından sorumlu değiller.bu yalakalar İran sistemini örnek alarak menfaat peşinde.yandaşlık yapıyor diye göz yumulmaz inşallah.
tepki var diye yalandan inceleme
bide osmanlı başkanlığı vardı, şimdi bunlar bakalaım daha neler çıkacak...Bunlar neyin nesidir bu nasıl ülke oluyoruz..Devlet ıvır zıvırla uğraşıyor...abd gibi ülkelerde bi hükümet var bide devlet var...devlet kalmamış bunlarda ortalığa düşmüşler...İllegal yapılanma bunların alayı. ...Bunlar da başka paralel oluşumlar. Polisimiz var, askerimiz var memleketin höhe ,çöhe v.s.ihtiyacı yok...
bi zamanlar milisler vardı şimdi ki adı dernek altında sözde halk özel harekat
İŞİNİZE GELİNCE ELHAMDÜLİLLAH!!!GELMEYİNCE YALLAH!!!
hayır höh möh neyse işte neden amerikan polis arabası gibi boyamışlar sözde darbe yapan abd karşı abd şerif arabası bizim polis arabalarının eski laci rengi daha iyi yakışırdı yahu bu pöç tam abd hayranlığılıyla oluşmuş pöhten bişi
bunlar kurtuluş savaşında fayda gösterdiğinde yanında toplanan adamlardan güç aldığını sanıp kurulan Türkiye Cumhuriyetine karşı isteklerini kabul ettirip daha yüksek makam ve mevki elde edebileceğini sanıp ayaklanma ve isyan çıkarmaya çalışan milis kuvvetlerine benziyor.. düşmana kafa tutmaya eyvallah ama vatan ve millet açık tehlikede değilken hala faaliyet gösterip devletin askeri polisi dururken sana ne oluyor.. görüldüğü yerde devlet tarafından kafası ezilmeli gerçek otorite olan devlet karşısında kimse dernek falan filan ayaklarına serbestçe at koşturmamalı bence yerinde bir karar oldu
salaklık bedavaa
bu polis bozması araba neyin nesi?
bunları birileri desteklemiş ki böyle bir hareket oluşturmuşlar..izinsiz bir derneğe devlet iyi gözle bakmaması lazım
HAH şimdi oldu
Anadolu da bir söz vardır. '' Kendini koruyamayan evliyayı bırakın sel götürsün''. HÖH e ihtiyacı olan devlet zaten bu milleti koruyamaz. Bu milletin birlikte yaşama isteği ve faraseti senin kıytırık örgütüne ihtiyaç duymaz.Böyle davranarak milleti bölmek asıl büyük tehlikedir.
Ben bözüyüğe gittiğimde kütahya ile inönü arasıda yolun sağında kamp gibi birşey gördüm.Barakalar konteynerler jipler etrafı tel örgülü kameralı ve nöbetçiler falan.Ne olduğunu bilemedim.Ben askeriyede sivil işçiyim çok yere göreve gittim ama böle birşeyi ilk gördüm.Ne olduğunu bilen varmı.?
ah ah güzel ülkem ne yaşıyor ne yaşatıyorsunuz bu ülke bu adamlara kalmaz
HÖH GÜNEYDOĞU DA JANDARMA ve KOMANDO DAN KURULU UZMAN ER ASTSUBAY VE SUBAYLARDAN KURULMUŞ HUDUT ÖZEL Harekat isminden de anlaşılacağı üzere görevi sınırlardaki tehditleri bertaraf etmektedir
DEVLET ÇETELERE PİRİM VERİRSE BU VATANIN GERÇEK SAHİPLERİ YENİ KUVVACILAR ÇIKARTIR , KALİTESİZ VASIFSIZLARA BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ GÖSTERECEKTİR,
Ne Kadar komik bir asiret devleti olmusuz valla yazik!! Adamlar diyoki bizi devlet destekliyi, simdi devletin hic haberi yokmus gibi sorusturma baslatiyo!! Kime ne sordugunu soylesede. Kargalar gibi baskalari da gulsun:))
eee sen değil misin terör derneklerinin kurulmasının önünü açan
yahu içişleri bakanlığı meral akşener dedikten sonramı höh ten haberi oldu.eyer gerçekten içişleri bakanluğı yeni eyer dymuşsa yazıklar olsun demeye hakkımız var dimi.ya bence haberi vardır sma sümen altında haberi yokmuş gibi sessiz kalmışlarki.anlaşılanda zaten içişleri bakanlığının emriyle yapılmış.peki her parti o zaman kendilerine silahlı nir köç veya sikahlı eyitim derneği kursın.yahu aslında bunların ne yaptıkları bellidir.ama halktan gizliyerek bir şeyler ilan etmeye çalışıyorlar.rabia işareti boş yapılmıyor kanımca.ama halk asla eski düzeni istemez.
Doğru sonucta istanbul da ki hücre evleri terörist inleri bitti gidip bunların tepesine binin iyi izleyin o soruşturmayı açan savcı yakında açığa alınacak.
DOĞRU İŞ YAPILMIŞ DEVLETİMİZ ALLAHA ŞÜKÜR ACİZ DEĞİL BİR ÜLKEDE TEK VE YETKİLİ KURUM DEVLETTİR GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK DEVLETİN POLİSİNİN JANDARMASININ İŞİDİR.DIŞ GÜVENLİK DE ORDUMUZUN İŞİDİR HARİÇTEN GAZEL OKUNMASINA GEREK YOK TEBRİK EDERİM İÇİŞLERİ BAKANLIĞIMIZI
ya illegal olanlar ne olacak.
Göstermelik inceleme onlar. İnceleme diye birsey olmaz silahlı ıllegal örgüt ve bugüne kadarda gizli faaliyet içerisindeler dı. Kapatırsın lav edersin başındaki paralı askerlere takarsın kelepçeyi. İnceleme başlatıldı denmesi hiç inandırıcı değil.
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