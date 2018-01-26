Son dakika Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç için yakalama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığının belirlenmesi üzerine eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç hakkında FETÖ üyeliği iddiasıyla soruşturma başlattı.

Başsavcılık, yurt dışına gittiği belirlenen Kılıç hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği de savcılığın talebi üzerine Fatih Samed Kılıç hakkında yakalama kararı aldı.

HAŞİM KILIÇ KİMDİR?

1950’de Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde dünyaya gelen Haşim Kılıç, ilkokul, ortaokul ve liseyi Yozgat'ta okuduktan sonra 1968 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne girdi ve 1972 yılında mezun oldu. 1974 yılında Sayıştay Başkanlığı'nda denetçi yardımcısı olarak göreve başlayan Haşim Kılıç, denetçi, başdenetçi unvanlarını aldıktan sonra 1985 yılında Sayıştay üyeliğine, beş yıl süren üyelikten sonra da 1990 yılında Turgut Özal tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Haşim Kılıç, Anayasa Mahkemesi’nin 7 Aralık 1999 günkü toplantısında, açık bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği’ne seçildi. 7 Aralık 2003 tarihinde yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği’ne seçildi. 22 Ekim 2007’de Tülay Tuğcu’nun yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na Haşim Kılıç seçildi. 10 Şubat 2015 tarihinde, yaş haddinden emekliliğine 1 ay kala kendi isteğiyle emekli olmuştur.

AA