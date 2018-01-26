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Son dakika Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç için yakalama kararı

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 16:45 | Son Güncelleme 2 saat önce

Ankara'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç hakkında yakalama kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığının belirlenmesi üzerine eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç hakkında FETÖ üyeliği iddiasıyla soruşturma başlattı.

Başsavcılık, yurt dışına gittiği belirlenen Kılıç hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği de savcılığın talebi üzerine Fatih Samed Kılıç hakkında yakalama kararı aldı.

HAŞİM KILIÇ KİMDİR?

1950’de Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde dünyaya gelen Haşim Kılıç, ilkokul, ortaokul ve liseyi Yozgat'ta okuduktan sonra 1968 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne girdi ve 1972 yılında mezun oldu. 1974 yılında Sayıştay Başkanlığı'nda denetçi yardımcısı olarak göreve başlayan Haşim Kılıç, denetçi, başdenetçi unvanlarını aldıktan sonra 1985 yılında Sayıştay üyeliğine, beş yıl süren üyelikten sonra da 1990 yılında Turgut Özal tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Haşim Kılıç, Anayasa Mahkemesi’nin 7 Aralık 1999 günkü toplantısında, açık bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği’ne seçildi. 7 Aralık 2003 tarihinde yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği’ne seçildi. 22 Ekim 2007’de Tülay Tuğcu’nun yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na Haşim Kılıç seçildi. 10 Şubat 2015 tarihinde, yaş haddinden emekliliğine 1 ay kala kendi isteğiyle emekli olmuştur.

AA

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Okuyucu Yorumları 43 yorum
Bir tek akepe milletvekilleri ve tayyip sütten çıkmış ak kaşık maşallah...
Dokunan yanar...
YALÇIN KÜÇÜĞÜN BİR KİTABI VARDI BU HABERİ OKUYUNCA AKLIMA O GELDİ İKTİDAR NEREYE KOŞUYOR ÇOK FAZLA HATA YAPMAYA BAŞLADI İKTİDAR ÇIRPINDIKÇA BATIYOR HUKUK HER KESE LAZIM KESER DÖNER SAP DÖNER SAP DÖNER KESER DÖVER KİMSE KALICI DEĞİL KALSAYDI KANUNİ KALIRDI BÖBÜRLENME SLEYMAN SENDEN BÜYÜK ALLAH VAR!!!
SON CİRPİNİSLARİ
haşimmmm paşa sen kapatmadın demı akp yı ? neyse ne halınız varsa gorun
Çok güldüm
hukuk fakültesi mezunu olmadığı halde en yüksek yargı organı başkanı olmuştur.kainatta bunun ikinci bir örneği yoktur. helal olsun
babasının da o noktaya nasıl geldği belli oldu...
AKP GETIRDI
ulan asıl fetöcüyü herkes biliyor ama bazı kesim KANDIRILDIK deyip yırtıyor..! kaldi ki o kesimin fetönün ayağının dibinde el pençe divan dururken fotoğrafları var belgeli yani öyle uydurma belgelerde değil. bu kesim bu ülke de elini kolunu sallayarak gezerken bu ülkenin hakimleri ve savcıları kardeş seni şöyle bir alalım bu fotoğraflar ne iştir diye sormuyor..bunun adına bu ülke de adalet diyorlar..!!!!
Sayın Erdoğan vizyonunu açıklarken Menderes-Özal ve Erdoğan vizyonununu devamı diyordu.Özal hukukçu olmadığı halde Anayasaya üye olarak atadı.Bu vizyon demek ki FETÖ nün namıssiz vizyonu imiş.Kazık ayrı
hepiniz temizleneceksiniz uşaklık yaptıklarınız bakalım sizi kurtarabilecekmi
1.5 sene sonra bylock cikti .. hmm evet tabi tabi.. bi excel sayfasına yazilan onbinlerce isim . kim bana muhalif .. yaz kizim.. fetoye uye olmaktan 10 yil hapsine.... karar verilmistir..
akpelilerden baska herkes fetocu anlasilan
İktisat diplomalı adamı Anayasa Mahkemesi Başkanı yapabilmek için ANAP'ı, AKP'si nedense artık ne çok takla atmıştı.
akp ile el ele verip ülkenin askeriyenin bütün sırlarını abd ye satan bunlar değilmi şimdi bunlar temiz bunlar gibi düşünmeyen terörist oldu hemi
toplayın bakalım zamanı gelince sizi kim kurtaracak
cihan Haber ajansı ve gülen cemaatinin seçim çalışmaları ile iktidar olan akp hariç alayı fetocu..kimse bunu sorgulamıyor mu ?
Akla gelen ilk soru. Birbuçuk sene neden beklendi? Şimdi ne oldu?
SOYLİM Mİ SAADET CB ADAYI OLACAĞI İÇİN SAADETTE GÖZ DAHI
FETO suçluları sanıyorum AKP iktidarda var olduğu sürece hiç bitmeyecek.Herkes suçlanacak ama gazetelerde ve TV'de FETO ile birlikte resimleri yayınlanan AKP'lileri hiç kimse suçlayamayacak. CHP vekilleri,Sözcü gazetesi Feto'culuk ile suçlanıyor ama Ankara parsel parsel fetoya verdi diye suçlanan Sn.Gökçek'te Sn.Arınç'ta suçsuz yargı bu işin altından nasıl çıkacak Allah bilir.Allah yargının yardımcısı olsun!
Yaa Haşim Efendi dün yediğin hurmalar bugün böyle tırmalar...Sıra sana geliyor valizini hazırla ...Artık kaçabilirmisin yoksa kodesemi girersin bilemem
Sn Haşim KILIÇ ve Ailesi başta Olmak Üzere, Dün HERKESE; "SUSMA, SIRA SUSANLARA GELECEK" Diyenlere; Geçte Olsa Diyecek Bir şeyiniz Var mı? En Azından ÖZÜR DİLEYECEK misiniz? Saygılarımla.
hukukçu olmayan anayasa mahkemesi üyesi.bu özelliği ile tarihe geçmişti!anayasayı koruyayım derjen,oğlunu koruyamamış.
AKP BELLIKI SANADA KALIN KOYMUS
HAİN FETÖCÜLER ZİNDANLARDA ÇÜRÜMESE BU MİLLET RAHAT NEFES ALMAZ HERZAMAN TEHLİKE HAZIR BU PİSLİKLER YILLARCA DEVLETİ ELE GEÇİRMEK İÇİN UĞRAŞMIŞLAR ALLAH TAYİP REİSE GÜÇ KUVET VERSİNKİ BU ZALİMLER YERLERİNDEN KIPIRDAMASIN ŞU BİRMİLYON HAİN ÖRGÜTÜN MENFAAT İÇİN ZAMAN GAZETESİ ABONELERİDE PUSUDA BEKLİYOR NE ZAMAN DEVLETİ ÇÖKERTİRDE MİLLETİN BAŞINA KEPERİZ DİYE ZAMAN ABONESİ HAİNLEREDE Bİ EL ATILSA ÇOK İYİ OLACAK POLİS HAKİM SAVCI AKADEMİSYEN ÖYRETMEN TAMAMDA BU ZAMAN GAZETESİ ABONELERİDE ARAŞTIRILSA İYİ OLUR BENCE
Ben 2002 den beri akp li olarak görüyorum kendimi ama bir şey var ki aklımı çok gurcaliyor gerçekten okadar kişi suç işliyorsa akp li hiç mi suç işlemiyor furkan kardeşimin dediği gibi bir tek akp li sütten ak kaşık maşallah şüphelenmeye başlıyorum artık haaa chp yi sorarsanız inan aklımda bile geçmesini istemem gereksiz bir parti diyabet partiler ise onlarında gereği yok hepsi aynı gereksiz parti ne olacak bu milletin hali ALLAH yardım etsin bu türk milletine âmin
Sn ARINÇ' ın Dediği; ALLAH ALDIKÇA ALIYOR ! ! Sn Arınç ve Sn KILIÇ; Bu Sözleri Hatırladınız mı? Saygılarımla
Haberde niye aldatıcı başlık kullanıyor sunuz? Biliyorum her zamanki gibi bu yorumu mu da yayınlamayacaksınız.
Hepsi aynı .... mavisi, yeni mi anladınız?
yalakalik yapmamanın cezasını oğlu çekiyor.
BEN BU HAŞİM KILIÇ IN ASKERLİK YAPIB YAPMADIĞINI ÇOK MERAK ETDİM GEÇMİŞİNİ OKUDUM HESABIMA GÖRE 1974 LERDE ASKER OLMASI GEREKİRDİ YANILMIYORSAM AMA ADAM TAHSİLLE OKUMAYLA SANDALYE KOLTUKDAN HİÇ AYRILMAMIŞ GİBİ OZAMANLARDA PARALI ASKERLİK VARMIYDI ACABA BEN KIBRIS HAREKATINDA 10 YAŞINDA DÜNKÜ KADAR HER ŞEYİ İLE HATIRIMDADIR EĞER OĞLUNDA FETOCULUK VARSA BABADA NEDEN OLMASIN SORARIM
başka deyişle,armut dibine düşmüş!
ileride bu tür kaçaklara genel af çıkarırlar merak etmeyin..yedirdmezler yine kimseye
Sohbete gideni bile darbeden 2 gun sonra tutuklayan sistem bu adamin yurt disina gitmesine neden goz yumar? Hukuk da milat sacmaligi yoktur 17 25 diye tarih belirlemekle iser hallolmaz fetoyle kim is tutmussa hesap vermeli..
Vallahi keyfim yerine geldi ..... bu adam hukuk ne işe yarar olduğunu anlamıştır.... her zaman herkese HUKUK.... Esas bu haşim gibi çalışmaya devam edenler ders alsın.... tabi kafa varsa....
bir oyla akpartiyi kapatmaktan kurtaran buydu:)
haşim bey ne düşünüyor acaba. ne camiye ne kiliseye yaranamamak bu olsa gerek.
AKP içindeki temizliği başkanlık seçiminden sonra çok net göreceksiniz ben akp li değilim ama reis liderimdir particilik bitecek lidercilik gelecek o yüzden aklın yolu birdir ülkesi için en iyi olanın kim olduğunu biliyorsunuz aslında bu tür algılara gelip yok akp neden kendi içine temizlemiyor demeyin bu gün vekillerini alsa fetöden meclis düşüyor ve cıa yol açılmış oluyor bu adama destek olun bu milletin başına yüz yılda bir geliyor ve Atatürk gibi başına gelmeyen kalmıyor.
akape ye her kim girmiş oy vermiş sempati duymuşsa hepsi pkk nın ve fetö nün ortağıdır. pkk ile çözüme girip fetö ye her istediğini veren yahudi üstün hizmet madalyalı birini destekleyenler ya ermenidir ya yunan
eyyyyyyuu akape eyyuyuyy recep senin efendin hocan fettullah değilmi idi sen sütten çıkmışmı oldun eeyyyyyyyhh
ALIN BU İTİ ALIN....
ESAS YILANIN BAŞI HAŞİM DENEN BU TERÖRİST İTT....
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