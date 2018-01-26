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Son dakika Hatay'a roketli saldırı

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 21:37 | Son Güncelleme 7 saat önce

Son dakika haberine göre Afrin'den Hatay’a roketli saldırı düzenlendi. PKK/PYD mensuplarınca atılan roketlerden 2'si Kırıkhan ilçesine, biri de Reyanlı'ya düştü. Atılan roketler sonucu ölen ya da yaralanan olmadı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden PYD/PKK mensuplarınca atılan 2 roket Kırıkhan'ın sınır mahallelerinden Yalangoz ve İncirli'deki boş alana, 1 roket de Reyhanlı ilçesinde Bükülmez Mahallesi yakındaki araziye düştü.

Bölgeye çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

Son dakika! Reyhanlı'ya roket düştü
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Okuyucu Yorumları 30 yorum
Yetti artık. Kaç gündür nereleri bombalıyoruz. Hani hava savunma sistemlerimiz. Bu sefer kim kimi kandırıyor?
@eyesko bomba senin bahçene mi düştü?Ne bu hiddet bu celal,hava savunma sistemi füzeyi düşürür rpg yi değil biraz araştır öyle kendini boş şeylerle yorma sen!
ypg türk sehirlerine yapilan tüm roket saldirilarini red ediyor. ki doğru soyluyor. tsk ne yapmaya calisiyor anlamadim. yoksa dünyaya ypg yi tehdit olarak göstermek için bu oyunlari mi oynuyorlar. tarih te cok olan seyler bunlar.
cahil cahil konuşma, roketi kısa mesafeden alçaktan geliyor. füze ve uçak yakalar hava savunma sistemi. Boş konuşup moral bozmayın
@eyesko bi yerin kaşınıyo senin?
@eyesko ulan o zaman sen git çok biliyorsan bu yağışta çamurda klavye komandosu ne mutlu TÜRK üm diyene
Ypg biz atmadik diyor tsk bişeyler karıştırıyor gene akıllara hakan fidan gelmiyo degil
30 km ıcerdeyız ama bı roket atanları bulamıyoruz nerde hava savunma sıstemlerı mılyarlarca dıolar verılmıstı yalancı akepe
roket en fazla ya 1'di yada 11km gıdıordu en kral roket lakın 30km kadar sınırı kontrol altına almıssın afrınde 62km uzaklıkta hangı roket ordan buraya kadar gelıor bazı devlet sırf savas cıkarmak ıcın kendııne bomba atardı bahane bulup saldırırdı . nedense atan ınsaflıyms hep ıskalıor
ya gerçek savaş olsa daha gelişmiş menzilli füzeler olsa o zaman ne olucak bu halka israli irandan korumak için yerleştırılen cihazlar neden halkı korumuyor
Ne kadar hain var daha aramızda yorumlardan belli Ama bilinki ucunda şehadet varsa bu millet Korkmaz rokette atsalar arkalarına abd israil ingiltere kısacası bütün halılar gelse bir tek Türk kalana kadar 1 milimetre ne toprak veririz nede Koca adam Reis'in sözünden çıkarız
Türkiye bataklığa saplandı aklı varsa hemen çıkar karşısında dünyanın en boktan örgütü işidi yenmiş bitmez tükenmez militan sayısı arkasında süper devletler her türlü silah istihbarat var her türlü oyun tuzak var ha afrin ha vietnam türkiyeyi küçümsemiyorum fakat türkiye bir devletle savaşsa bundan daha zor olmaz görünmez bir güçle savaşıyorsunuz kimin kim olduğu belli değil svillere birşey olmasın diyorsun sivillerin içinden ateş ediliyor gelde ayıkla pirincin taşını
bedava savaş yarın da kriz var herşeye zam neyin savaşı bu
mallar buraya toplanmis arkadas ya adam roket atmis sadece sanki balistik fuze gondermis iste bunlardaki zeka seviyesi
vara yoka bora boka her şeye muhalefet olanlar oldu olacak sapan ile taş atanlarıda radar yakalasın ..
1-Daha 30km derinliğe ulaşmadık 2- Rusyadan s400ler daha gelmedi patriotların önemli kısmı gitti olsaydı bile bu tür kısa menzilli alçak irtifakı roketleri engellemez 3- pyd=pkk nin elinde rusyadan ve abd den aldıkları bu tür roketlerden oldukça var 4- TC nin kendi vatandaşlarına roket attığını söyleyen mahluk bunu ispatlayabilirmisin aksi takdirde hainsin
MİT VE HAKANIN ADAMLARI GÜZEL ÇALIŞIYOR....
türkiyede hela taşındaki mikrop adedi kadar hain var.önce bunların temizlenmesi lazım.
iyide biz nereye girdik
arkadaşlar hani 30 km girmiştik vs diyorsunuz fakat o 30 kilometrenin içinde saklanan kimbilir kaçtane daha domuz var bunlar atıyor büyük ihtimalle roketleri
HAKAN NE DİYORDU İKİ ADAM GÖNDERİRİM 4 ROKET ATTIRIRIM..O DEDİKLERİNİ ŞİMDİ YAPIYORR....
HAKAN BİRAZ YAVAŞ OĞLUM..AT DEDİKTE BU HIZLA DA DEĞİL.....
suudiler de bile hava savunma var ,bizdekiler ise hurafecileri ve pkklıları devletin heryerine doldurdu...obüsten başka bişey yok...pilotlarda az....f4,f16 lar çok eskidi..vergilerle silah alımı olmadı..çarçur edildi
kedir kedii....????????????????????
humeyra yaptığın hesapların hepsi yanlış.adamlar roket ve havan atıyorlar...bir iki güne roket atacak pislik kalmayacak merak etme.sen hesap falan yapma yeter
Milleti enayi yerine koymayın...Bu roketlerin azami menzili 12 km...Ordumuz ise Afrin kapısına dayandı...Burak,bilal,Berat askerrlik yapmamış çürük raporu almışlar ...eee Bir de cenazeye elini koyup konuşma yapıyor ve allah bizimle diyor...Yazık oldu ülkeme
yahu adamlar 30 km içeri girdik demiyor ılk olarak istenen beklenen planlanan şey bu guvenli bölge dıye 30 km içeri gırdık dıye kımse bısı demedı
@eyesko siz ne kadar cHilsiniz ya bari konuşmayın kendinizi rezil etmeyin hangi hava savunma sistemi roketi durdurmuş nerede gördün söylermisin
Bunlar neden askerlerle savaşıp ta rast gele roket firlatiyorlar geri zekalı heralde bunlar mühimmat çok heralde abd sağolsun veriyorda veriyor amacı ne acaba turkiyeyi bolmek...
Afrin bir abd planidir,rus hava sahasi kalkti,turkiyenin elinden almak abd için zormu sizce??
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