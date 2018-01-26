Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden PYD/PKK mensuplarınca atılan 2 roket Kırıkhan'ın sınır mahallelerinden Yalangoz ve İncirli'deki boş alana, 1 roket de Reyhanlı ilçesinde Bükülmez Mahallesi yakındaki araziye düştü.
Bölgeye çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.
Son dakika Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Başbakan Yıldırım: Bu topraklarda racon kesmek kimsenin hakkı değil
ABD'den flaş Rusya hamlesi! Aralarındaki gerilim tırmanıyor
Son dakika Hatay'a roketli saldırı
Çok şaşıracaksınız! Seks sırasında çorap giyen kadınlar...
Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu
Adet kanıyla ritüel yapıyor
Ünlü dergide photoshop skandalı!
Sigaraya savaş açtılar! Ücretsiz dağıtılacak!
Okuyucu Yorumları 30 yorum