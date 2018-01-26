Son dakika Hatay'a roketli saldırı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden PYD/PKK mensuplarınca atılan 2 roket Kırıkhan'ın sınır mahallelerinden Yalangoz ve İncirli'deki boş alana, 1 roket de Reyhanlı ilçesinde Bükülmez Mahallesi yakındaki araziye düştü.

Bölgeye çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.