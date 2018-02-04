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Son dakika hava durumu haberleri! Meteoroloji'den İstanbul için uyarı geldi

GÜNCEL HABERLERİ | 04.02.2018 09:59 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul ve çevresine son dakika fırtına uyarısı yapıldı, akşam saatlerinde kuvvetli yağmurun da eşlik edeceği fırtına İstanbul'da zorlu bir hafta başlangıcına sebep olacak. En son hava durumu haberlerine göre saatte 80 km civarında esmesi beklenen kuvvetli rüzgar İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir çevrelerinde etkili olacak.

Son dakika hava durumu haberleri! Meteoroloji'den İstanbul için uyarı geldi

Havalar tam olarak kış soğuklarını hissettirmese de fırtına ve yağmurlar yeni haftayla beraber etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu tahminlerine göre yeni haftada yurdun büyük bir kısmından rüzgar ve yağmur haberleri gelecek.

AKŞAM SAATLERİ İSTANBUL’A KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz ile Antalya, Burdur, Samsun, Çankırı, Çorum, Amasya, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

METEOROLOJİ UYARDI: FIRTINA VE YAĞMUR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul çevresi için son dakika fırtına uyarısı yayınladı. Yapılan uyarıya göre hızı artacak olan fırtına zaman zaman saatte 80 km civarında esecek. Yapılan uyarıyla, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar gibi konularda dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

HAVALAR SOĞUMUYOR! ŞUBAT AYINDA 22 DERECE SÜRPRİZİ…

Gelecek hafta yurdun kuzey batı kesimleri yağışlı ve rüzgarlı geçerken güney kıyılar adeta yaza giriş yapacak. İzmir 16-17 derece civarında seyrederken Antalya’da sıcaklıklar 22 dereceyi görecek. İstanbul’da ise hava sıcaklıkları 14 dereceye kadar çıkacak.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
meteoroloji mümkünse bir daha açıklama yapmasın
meteroloji zaten 2gunde 1 uyari veriyo illa ki denk getirir sonra biz bildik der.
Ne meteorolojiymis be..,hergun kritik uyari.Kendi soylediklerine kendileri bile inanmiyor.Bir defada soyledikleri ciksin,tahminleri tutsun
Ben yalovadayım şu an fırtına ne varsa alıp götürüyor sabit olmayan ne varsa birde istanbul ve çevresi için sürekli kar haberlerini tmgm hiç vermemiş ki kendini meteorolji mühendisi sananlar basına ve tv ye bilgi vermişler uzmanlar başından beri zaten demişler marmarada kış ılık geçecek diye iklimler değişiyor millet göbek atıyor hep yaz olsun diye yarın musluğundan suyun akmazsa görürüm o zaman
havalar boyle giderse sikinti cok buyuk olacak
meteoroloji kurumunu kapatilsa ekonomiye katkısı olur mümkünse susun rica ederim lütfen
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