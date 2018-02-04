Son dakika hava durumu haberleri! Meteoroloji'den İstanbul için uyarı geldi

Havalar tam olarak kış soğuklarını hissettirmese de fırtına ve yağmurlar yeni haftayla beraber etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu tahminlerine göre yeni haftada yurdun büyük bir kısmından rüzgar ve yağmur haberleri gelecek.

AKŞAM SAATLERİ İSTANBUL’A KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR



Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz ile Antalya, Burdur, Samsun, Çankırı, Çorum, Amasya, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

METEOROLOJİ UYARDI: FIRTINA VE YAĞMUR!



Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul çevresi için son dakika fırtına uyarısı yayınladı. Yapılan uyarıya göre hızı artacak olan fırtına zaman zaman saatte 80 km civarında esecek. Yapılan uyarıyla, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar gibi konularda dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

HAVALAR SOĞUMUYOR! ŞUBAT AYINDA 22 DERECE SÜRPRİZİ…



Gelecek hafta yurdun kuzey batı kesimleri yağışlı ve rüzgarlı geçerken güney kıyılar adeta yaza giriş yapacak. İzmir 16-17 derece civarında seyrederken Antalya’da sıcaklıklar 22 dereceyi görecek. İstanbul’da ise hava sıcaklıkları 14 dereceye kadar çıkacak.