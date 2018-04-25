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Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 15:31 | Son Güncelleme

Son dakika habere göre, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi, Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine karar verdi.

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Bugün toplanan ve hâlen devam eden HDP Parti Meclisi’nde tutuklu eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi kesinleşti. Demirtaş’ın adaylığı netleşirken parti kurullarında sürecin işletilmesi için henüz açıklanmayacağı öğrenildi. Son dakika habere göre, HDP Genel Merkezi’nde yapılan toplantıda CHP’nin “sıfır baraj ittifakı”na da destek kararı çıktı.

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah utandırmasın. Partisinden olmasa bu adam bu ülkeyi uçururdu.
Akp’nin de Chp’nin adayının da Hdp desteği olmadan seçilmesi imkansız..
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