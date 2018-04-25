Bugün toplanan ve hâlen devam eden HDP Parti Meclisi’nde tutuklu eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi kesinleşti. Demirtaş’ın adaylığı netleşirken parti kurullarında sürecin işletilmesi için henüz açıklanmayacağı öğrenildi. Son dakika habere göre, HDP Genel Merkezi’nde yapılan toplantıda CHP’nin “sıfır baraj ittifakı”na da destek kararı çıktı.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş
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