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Son dakika! HSK'dan Yargıtay ve Danıştay'a yeni atamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 13:25 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay'a 100, Danıştay'a ise 12 üye seçti. İşte yeni üyelerin isimleri...

Son dakika! HSK'dan Yargıtay ve Danıştay'a yeni atamalar

Hakimler ve Savcılar Kurulu ( HSK ) tarafından, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca Yargıtay 'a 100, Danıştay 'a 12 yeni üye seçildi.

Yargıtay ve Danıştay 'daki iş yükü nedeniyle yeni üyelerin atanması ve dairelerin kurulması amacıyla çıkarılan 696 sayılı KHK gereği, Yargıtay 'a 100, Danıştay 'a 16 yeni üyelik kadrosu ihdas edilmişti. Danıştay 'a ihdas edilen kadroların 4'ü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 üyenin ise idari yargı hakimleri arasından HSK tarafından seçilmesi öngörülüyordu.

Alınan bilgiye göre, HSK , üyelik seçimiyle ilgili çalışmalarını tamamladı. Yargıtay 'a 100, Danıştay 'a 12 yeni üye seçildi.

Yeni üyelerin göreve başlamasının ardından Yargıtay ve Danıştay 'da üyelerin daireleri ile iş bölümünün yeniden şekillendirilmesi bekleniyor.

Gazeteciliği mahkum eden hakim Yargıtay üyesi

Cumhuriyet davasına bakan ve gazetecilik faaliyetini hapis cezası ile cezalandıran İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ da Yargıtay üyeliğine atandı. (AA)

İşte yeni üyelerin isimleri:

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