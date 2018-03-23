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Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 10:03 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Genelkurmay Başkanı Akar, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili "çatı" davasında dün "katılan" sıfatıyla ifade verdi. Öte yandan Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Yaşar Güler'in de Genelkurmay Çatı Davası kapsamında ifade verdiği öğrenildi.

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili "çatı" davasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın "katılan" sıfatıyla dün ifadesi alındı.

Akar, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde verdiği ifadede, "15 Temmuz darbe girişiminin sadece şahsına değil, esas itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletine, hükümetine ve millete karşı yapıldığını" belirterek, şunları söyledi:

"Bu girişimi öğrendiğim ilk andan itibaren ülkemi ve milletimi düşünmek dışında herhangi bir şahsi düşünceyi aklımdan bile geçirmedim, tüm mesaimi ve enerjimi kanlı darbe girişimini sonlandırmak için harcadım. Bu süreçte şahsımla ilgili herhangi bir kaygı taşımadığım gibi kendimi korumaya yönelik herhangi bir düşüncem ve girişimim de olmamıştır."

YAŞAR GÜLER DE İFADE VERDİ

Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Yaşar Güler'in de Genelkurmay Çatı Davası kapsamında ifade verdiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar FETÖ

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
adam gibi adam Hulusi Akar
bu şahıs iyi araştırılmalıdır
saz çalıyor hulisi
Çok ikna edici bir açıklama olmuş!!!
HEYKELLERİ DİKİLMELİ ...HER GÜN ÖNÜNDE MIZIKA BANDO ÇALINMALI....TARİHTE İLK DEFA BOĞAZI ADAM AKILLI SIKILAN KAHRAMAN GENEL KURMAY BAŞKANI...
paşam nasıl mesainizi harcadınız sizi zaten almışdı o kalleşler hatda sizi o hayinler götürürken yaverinizden şapkanızı isdiyordunuz
Sınırda mı ifade vermiş ??operasyonları bırakmış öyle mi vay be
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