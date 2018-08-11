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Son dakika! İbrahim Kalın: ABD, Türkiye’yi tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 12:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın son dakika yaptığı açıklamada Türkiye ile ABD arasındaki gerilimle ilgili dikkat çeken bir makale kaleme aldı. Kalın makalesinde “Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’yi tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıyadır” ifadelerini kullandı

Son dakika! İbrahim Kalın: ABD, Türkiye’yi tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Türkiye-ABD ilişkilerdeki krize dair Daily Sabah gazetesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

İşte Kalın’ın o yazısı:

FETÖ, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirdiğinde birçok uluslararası yorumcu, Türk devletinin ve ekonomisinin tamamen çökeceğini öngörmüştü. Ancak Türkiye bu karanlıktan daha güçlü çıkarak siyasi istikrar ve iktisadi kalkınma yolunda yürümeye devam etti. Bu olayın üzerinden iki yıl geçmişken Trump yönetimiyle bir papaz yüzünden yaşanan mevcut kriz ve döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmalar Türkiye’nin kararlılığını azaltmayacaktır.

50 milyondan fazla vatandaşımızın oy kullandığı 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beş yıl daha görevde kalma hakkını elde etti. Seçim sonuçları, aynı zamanda bürokrasiyi azaltacak ve etkin yönetimi sağlayacak olan başkanlık sisteminin bir teyidi anlamına geliyordu. Geçtiğimiz hafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan cari ve yeni projelerden oluşan 100 günlük çalışma planını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise Türk ekonomisinin yeni hedeflerini ve OVP’yi açıklayacak. 29 Ekim’de İstanbul’un yeni havalimanı faaliyete geçecek. Bu yıl Türkiye’yi yaklaşık 40 milyon turistin ziyaret etmesi bekleniyor. Büyük kamu projeleri planlandığı gibi devam ediyor. Tüm bunlar, Türkiye’nin kamu kurumlarının ve ekonomisinin ne kadar dayanıklı olduğunu ortaya koyuyor.

Elbette Türk Lirası’nın Amerikan Doları’na karşı değer kaybetmesi bir sınama olarak karşımızda bulunuyor. Ancak Türkiye bu zorluklarla mücadele etmeye hazırdır. Esasen bu konu, bir kur savaşının ötesindedir. Trump yönetiminin terör suçundan ev hapsinde bulunan Papaz Brunson meselesi sebebiyle iki bakanımıza yaptırım uygulama kararı, Türk-Amerikan ilişkilerinin dip yapmasına neden oldu. Türk tarafının meseleyi diplomatik kanallardan çözme girişimleri ABD tarafından reddedildi. Türkiye’nin iyi niyeti ve sonuç almaya yönelik yaklaşımı, Trump yönetiminin ideolojik tutumu ve uzlaşmaz tavrı nedeniyle bir kenara itildi.

Türkiye, güvenlik endişelerinin NATO müttefiki tarafından ciddiye alınması isteğinde sonuna kadar haklıdır. Ancak ABD, hem Obama hem de Trump döneminde terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olan PYG/YPG ile işbirliği konusunda Türkiye’nin itirazlarını dikkate almadı. ABD’deki FETÖ yapılanması konusunda adım atmadı. Ne DEAŞ ile mücadele ne de Amerikan sistemi, Türkiye’nin milli çıkarlarına ve Türk-Amerikan ilişkilerine zarar veren politika ve tavırları meşrulaştırmaz.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’yi tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Türkiye kamuoyunun tamamı, meşru güvenlik endişelerimizi yok sayan Amerikan politikalarına karşıdır. Türkiye’ye yönelik tehditler, yaptırımlar veya kabadayılıklar hiçbir işe yaramaz. Ancak Türkiye’nin kararlılığını artırır ve ABD’yi hem Türkiye’de hem de uluslararası camiada yalnızlaştırır. Trump yönetimi şimdiye kadar Kanada, Meksika, Küba, Çin, Rusya, NATO, Almanya ve birçok başka ülkeyle özellikle iç gündem sebebiyle kavgaya girişti. Bu durum ABD’nin güvenilir bir dost ve müttefik olarak itibarına zarar verdi. Türkiye’deki algı da bundan farklı değildir.

Türkiye tehditlere, baskılara, yaptırımlara veya finansal operasyonlara boyun eğmeyecek. Başkalarının taleplerini kendi güvenlik endişelerinin önüne koymayacak. Bir NATO müttefiki olarak herkesin güvenliği için üzerimize düşenin fazlasını yaptık. Terörün her türlüsüne karşı müttefiklerimizin yanında olduk. Başka ülkelere yönelik terör tehditlerine karşı onlarla işbirliği yaptık. Şimdi müttefiklerimizin bize aynı şekilde davranmasını beklemek en doğal hakkımızdır. Ancak müttefiklerimiz, Türkiye’ye ne PKK ne de FETÖ terörüyle mücadelesinde hiçbir destek sunmamıştır.

Türkiye dış politika ufkunu genişletirken, bağımsızlığından ve egemenliğinden vazgeçmeyecektir. Eşitlik, ortak çıkarlar ve ortaklık temelinde tüm ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye devam edecektir. Aynı zamanda enerji kaynaklarını ve finansal alternatiflerini çeşitlendirmeye devam edecektir. Türkiye’nin jeopolitik konumu ve 21.yüzyıl diplomasisinin gerçekleri göz önünde bulundurulursa bu doğaldır.

Askeri darbeler, terör saldırıları ve finansal operasyonlar atlatmış bir ülke olan Türkiye, bugün daha kararlı ve dayanıklıdır. Hiçbir tehdit veya saldırı bu durumu değiştiremez.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
çokta umurlarındaydık ya..
jeopolitik siyaset meselesi, elbette önemimiz var.
şimdi tramp düşünsün :))) ya ne komik allah aşkına.
laf yapmayın icraat yapım öncelikle incirlik ve kürecik üslerini kapatın millet olarak arkanızda duralım....
Türkiyemi abd yi kaybediyor abd mi Türkiyeyi yaşayıp göreceğiz .
Vatanhaini kadın sen boşver o işleri sen Amerika Birleşik Devletleri’ne vergi uygulaması yapabiliyor musun onun ürünlerine vergi koyabiliyor musun ondan bahset
Kapatın şu İncirlik üssünü de anlayalım ciddiyetinizi.
amerikanın da çokta umurundaydı. ülkenin kıçına yılan kaçmış halen burundan kıl aldırmıyorlar.
Bunlar daha iyi günlerimiz durumumuz vahim.
yaa senelerdir bu sıkıntı devam ediyor. kesin atın bu kangreni.
Demekki bu olaylardan önce hep beraberdiniz. ANLADIM HOCAM
tamamen kaybetme riski diyo bunca şeye rağmen biz hala abd ile işbirliği yapacaksak yuh bize abd işe ilgili ne varsa türkiye topraklarından silmemiz lazım...ha yok bunu yapamayız o kadar gücümüz yok yada ekonomik yöndende yapamayız diyosak ozaman abd ye kafa tutmayacaz biz kimiz deyip oturacaz
inceldigi yerden koparr
gram sevmiyorum oy da vermedim ama Sn.Kalın a sonuna kadar katılıyorum ve hükümeti destekliyorum, ekonomik olarak çökelim yeterki geri adım atılmasın Amerikan baskı ve bağımlılığı sona ersin
Sonuna Kadar Gitmek Lazım . Eğer Papazı Verirsek Yazıklar Olsun Bize .
MESELE PAPAZ MESELESİ DEĞİL SEN HALA ANLAMADIN MI? VATAN HAİNLERİNE RAĞMEN BU ÜLKE AYAKTA KALACAKTIR.
Adamlar seni batırmaya çalışıyor, sen hala bizi kaybetmek üzereler diyorsun.
Dünya lideri olan Trump in Türkiye'deki mallarına el koyardı ama nerde o lider herkes Atatürk Miki İngiliz kralına el optursun ;)
fetodan hala içeri alınan var neyiniz temizledin hala her şeyi güllük gülistanlık göstermeye devam ediyorsunuz YAZIK
kalın incirliği kapatın
abd zaten böyle hesapların peşine düşecek olsa yaptırım uygulamaz şaka mısınız siz
YUSUF YUSUF OLUYORUZ DİYORLAR
Böyle bir konuda hepimiz devletimizin yanında olmalıyız
@volkixx72 olalım ... ama fikirimizi söyleyince neden hain oluyoruz ki .....
Dünya lideri olan Trump in Türkiye'deki mallarına el koyardı ama nerde o lider herkes Atatürk Miki İngiliz kralına el optursun ;)
nerede o günleeerr... fakat sayın kalın buna siz inanıyor musunuz ? yalan dolan işler..
bunun bilincinde olmak ve açıklama yapmak gayet güzel. umarım abd ye karşı böyle dik durursunuz.
@ay7ac KATILIYORUM
bencede kaybetsin artık atsın kamburu uzerinden
daha ne zaman kaybedecek daha ne zaman akillanicagiz ben vatandas olarak papates yemeye raziyim artik yeter ! -5 temmuzu o abd li cia sefi gerceklestirmedimi yillardir asala pkk teroristleri destekledi durdu kapatin incirligi kapatin kovun konsolusu biz bize yeteriz yeter artik . vatandaslar olarak devletimizin milletimizin hukumetimizin yanindayiz ! bedeli neyse hep beraber odeyelim bitsin bu abdnin kahbe duzeni
Hayırdır İncirlik'i mi kapattınız yoksa?
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