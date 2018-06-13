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Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 23:42 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu, "Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna dair kuvvetli bir şüphe söz konusudur." dedi.

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu'dan Adil Öksüz açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu, son dakika açıklamalarda bulundu. Soylu, " Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna dair kuvvetli bir şüphe söz konusudur." ifadesini kullandı.

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Adil Öksüz Son dakika Almanya içişleri bakanı Süleyman Soylu

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