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Son dakika! İdris Baluken’e hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 12:44 | Son Güncelleme 6 dakika önce

Son dakika habere göre; HDP Milletvekili İdris Baluken, tutuklu yargılandığı davadan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Baluken, Sincan 1. Nolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) hazır edildi. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan savcı, Baluken'in "5 kez "terör örgütü propagandası yapmak", 4 kez "toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 47 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Üzerine isnat edilen suçlamaları reddeden Baluken, davanın düşmesi ve beraati yönünde karar verilmesi talebinde bulundu. Sanık avukatları Baluken'in suça konu olan konuşmalarının TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmalarla aynı olduğunu öne sürerek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme Baluken'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 7 ay, 4 kez de "toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Baluken'in, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ise beraati kararlaştırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İdris Baluken HDP

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
bu adam düşünce suçlusu değilmi 16 sene az bakalım hırsızlar yolsuzluk yapanlar zarrab atilla hakan ve onlara yardım yataklık yapanlar ne kadar ceza alacak
@garipuyar Teroru ovmek . Teroristi desteklemek ne zamandan beri dusunce sucu oldu. Elmayla armutu karistirma . Diger dedigin kisilerde ceza almali . Teror yanlisi olanlar daha fazla almali ama
@garipuyar yaw he he sen havlamaya devam et
@hyilmaz23 İsraili bilir misin ? Hani her ortamda ticari ilişkilerimiz olan kamuda eleştirip sümen altından işbirliği yapılan terör devleti ! Ha işte onunla kimin arası belediye başkanlığından beri iyi ? Araştır bakalım elma ve armutu gör o zaman !
@iiideaaa vatan hainligini dusunce sucu olarak yansitmayin. benim hicbir partiyle baglantim yok israilide sevmem . Sen ve senin gibiler israilden daha tehlikeli . Israilin ne oldugunu biliyiruz en azindan. Senin gibiler gizli dusman icimizde
@garipuyar şöylemi anlayalım seni düşünce suçuyla, terörü övmek teröristi desteklemek terör örgütü propagandası yapmak ve hatta terör örgütü sempatizanı olmak bir sanırım ama bizler böyle düşünmüyoruz bu soyusoysuz, kravatlı teröristin önde gidenidir bunun yaptığı ülkeni yıkar ama çalan çırpanın yaptığı sadece onu bağlar bu dünyada vermezse hesabını Allah a havale ederiz onun mahkemesinden illaki kaçamaz...
hırsızlar para sıfırlayanlar yolsuzluk yapanlar dışarıda düşünce suçluları içerde.
İnşallah cezası infaz edilir. Öyle sözde kalmaz. Vatanın ekmeğini yiyip , ihanet edenler, biraz da bedelini ödesinler bakalım.
@antihipokrathes inşAllah
Eylemlerimden değil düşünce suçundan hala ceza veren bir ülkeyiz. Nah gideriz biz uzaya. 82 New-york olur anca. ;)
@bahle Bunlar (hdp) mı bizi uzaya çıkaracak sırtını dağa dayayarak uzaya çıkan ilk sen olursun o zaman
@bahle düşünce suçu derken bu soyu bozuk alenen terörist adam daha ne yapsın canlı bombamı olsun anlamanız için mankafalar
adamlar demek istiyor ki biz calar cirpariz hic kimse bize birsey diyemez. ama bu devran boyle surmez er gec hapisi hak edenler hapse girecekler
Tek kelime adaletiniz batsin... tek suçu akkoyunlari otlatmak boyun eğmemek
Ooo terör seviciler hemende toplanmış.
@kaansnmz_2015 Toplansınlar kardeş toplansınlar imhaları daha kolay olur
ne düşünce suçu kardeşim adam direkt pkk lı siz afkurmaya devam edin hepinizin sonu böyle olacak
Türkiyede adelet akp güçleninçe 2011 yılından bu yana askıya alınmıştır.
Evet suçu düşünce suçu fakat devleti ve milleti bölme .suçu.
@xmehtapx2010 DOGRU TESBİT
turkiye ve hukuk düşünmeye bile gerek yok
Bu hdplilerle akpnin aynısı. Akplilere hırsız diyor kendi oy verdikleri adam pkkyı destekliyor fotoğraf çekiyor o zaman terör örgütü olan pkk ile ilişkisine ses çıkarmıyor. Şİmdide ağlıyorlar. Vaktinde iş yapmayacaktınız böyle ağlarsınız işte beter olun y
Bu gibi siyasi yaptırımlar ülkeye bir yarar sağlamaz aksine ülkenin bölünmesine yol açar,neden deseniz bugün sayın BALUKEN'e verilen bu cazaya hangi adalaetli insan yada hangi Kürt kabul ederki?.Evet bugün güçlü olabilirsiniz,insanları düşüncelerinden düzenin hukukunu uygulayanların sayesinde zindanlara koya bilirsiniz,amma bu ülkenin sorunlarına çare olamaz bu huksuzluklar,sadece ırkçı ve kinci dinci zavalıların egolarını tatmin eder.Lütfen bu ülkeye gelecek bırakın,bu ülkeye barış seslerini yükseltin,bütün dünyanın askerini silahlarını getirsenizde bu zihniyetle çare olamazsınız.
Bu şahıs madem terör örgütü propagandası yapmakla suçlu ise AKP milletvekili Orhan MİROĞLU televizyonlarda PKK terör örgütü değildir dediğinde PKK propagandası yapmış olmuyor mu ve hatta övüyor olmuyor mu? Ayrıca yine AKP milletvekili Galip ENSARIOĞLU PKK li teröristin ailesine başsağlığına gittiğinde PKK sempatizanı olmuyor mu? PKK lı teröristlerin ayağına mahkeme gönderen ve salan PKK lı teröristlerle masaya oturan PKK lı teröristlere dokunmayın talimatı verenler VATAN KAHRAMANI MI oluyor. İnsanları salak yerine koymayın bunlar suçlu ise diğerleri neden suçlu değil.
siyasi eleştiri hiç bir zaman terörü övme diye yargılanmamalı ve ceza almamalıdır. Bu tür siyasi davalara son verilmeli ceza alanlar beraat edilmelidir. Ama hukuk siyasallaşınca emir komuta zinciri içinde karar alırsa da sonuç ortada
TÜRKİYE ATATÜRK TÜRKİYESİ DEĞİL ARTİK..SİHLAR MOLLALAR TARİKATLAR ÜLKESİ OLDU..YAZİK...DEMOKRASİ YOK OLDU.TATALİTER REJİM Mİ YAŞADIĞIMIZ DUZEN?KONUSMAK SOKAGA ÇIKMAK HAK ARAMAK SUC MU YANİ?...
Sonrada yok dağa neden cikiyorlar yok meclis var filan demeyin siz bunlarla bitireceginizi düşünün bunlarla daha çok büyütügünüzü fark etmiyorsunuz.
bunları da haber yapıp zaman kaybetmeye gerek yok bence
ÇAGDAŞ LAİK DEMOKRATLAR OLDU PKK HAYRANI
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