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Son dakika! Iğdır ve Ağrı'da hain saldırı! Yaralı askerler var

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 13:35 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Iğdır 5'inci Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Gökay Hudut Taburu'na yönelik PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu 1'i ağır 2 asker yaralandı. Ağrı Dağı kırsalında da güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

Türkiye- İran sınırında bulunan Gökay Hudut Taburu'na, sabah saatlerinde terör örgütü PKK mensuplarınca taciz ateşi açıldı. Teröristlerin ateş açması sonucu 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, götürüldüğü Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Askerlerden 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Öte yandan teröristlerin taciz ateşine askerlerin karşılık vermesi üzerine kaçan PKK’lı teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

AĞRI'DA ÇATIŞMA ÇIKTI

Alınan bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Ağrı Dağı kırsalında arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine bir grup terörist tarafından ateş açıldı. Çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.

DHA/İHA

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Anahtar Kelimeler:
ığdır gökay hudut taburu Türkiye İRAN

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