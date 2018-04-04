Son dakika! Iğdır ve Ağrı'da hain saldırı! Yaralı askerler var

Türkiye- İran sınırında bulunan Gökay Hudut Taburu'na, sabah saatlerinde terör örgütü PKK mensuplarınca taciz ateşi açıldı. Teröristlerin ateş açması sonucu 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, götürüldüğü Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Askerlerden 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Öte yandan teröristlerin taciz ateşine askerlerin karşılık vermesi üzerine kaçan PKK’lı teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

AĞRI'DA ÇATIŞMA ÇIKTI



Alınan bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Ağrı Dağı kırsalında arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine bir grup terörist tarafından ateş açıldı. Çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.

DHA/İHA